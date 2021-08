Courrier des lecteurs: et si le tutoiement avait contribué à la disparition du wallon ?

Et si le tutoiement avait contribué à la disparition du wallon ?

La réflexion d'Étienne Kern, à propos du vouvoiement et du tutoiementétait très intéressante.

Cet article m’a fait penser à une caractéristique du wallon liégeois, pour lequel le vouvoiement était très fréquent, notamment entre époux.

Par ailleurs, je développe (en toute modestie et à titre personnel) une théorie visant à expliquer que la difficulté de cohabitation du tutoiement français entre proches, mais assez grossier en wallon liégeois ("ti"), a contribué à la disparition progressive du wallon. En effet, chez nous (j’ai 62 ans), le wallon était omniprésent, mon père ne parlant que le wallon avec ses frères et sœurs. Ainsi, je le maîtrise relativement bien et le pratique toujours, assez naturellement, avec les anciens du village, malheureusement de plus en plus rares. Mais le tutoiement étant de mise au sein de la famille, avec l’utilisation du français, comment passer au vouvoiement en wallon, ou gérer une cohabitation relativement incompréhensible ? Il était pourtant courant de passer du wallon pour parler de généralités (l’actualité, la performance du club de foot local…) au français pour demander un avis ou poser une question.

Cette dualité a évidemment poussé à la généralisation du français, plutôt que d’imposer une séquence bilingue peu pratique. Ce n’est bien sûr pas la seule cause de la disparition de ce beau dialecte (aucun dialecte roman ne résiste au français, contrairement à ceux des autres langues dominantes), mais elle y a contribué.

Joel André

Le Messi à Paris

Espéré, attendu, il est enfin apparu. Le petit Lionel en chair et en os. À Paris, pour compléter la brochette des millionnaires du foot achetés avec les pétrodollars quataris. Vous me suivez ?

Lionel Messi, c’est un produit évalué à environ 120 millions d’euros avec un salaire annuel net de 41 millions. À côté de ce dieu du stade, notre Romelu national fait pâle figure avec son salaire de "seulement" 12 millions. Dans quel monde on vit ! Mais ne vous indignez pas trop vite : ces transferts juteux respectent les règles du "fair-play financier" de l’UEFA. Dans le monde du foot, on ne se gêne pas et les mots prennent un autre sens.

La réalité : la planète foot est folle… et elle nous rend presque tous cinglés. Il faut dire que les médias en remettent une couche : un faux suspense entretenu savamment autour des transferts de ces deux idoles. Ajoutez une couche d’émotions et des biographies des deux héros avec quelques révélations bien sûr. On ne compte pas les pages de journaux et les heures d’antennes consacrées à ces événements. Des mises en perspectives ? Rarissimes.

Du pain et des jeux : c’était la recette des empereurs romains pour calmer le peuple. Nos sociétés ont bien compris et suivi la leçon. Des jeux, encore des jeux. Du fric, encore du fric. Mais pas pour tous. Le "pain" non plus d’ailleurs !

Jacques Liesenborghs

Lettre à Marc Raisière, CEO de Belfius

Bravo Monsieur Raisière pour votre résultat record de ce premier semestre 2021. Vous avez drôlement bien profité du Covid.

Je m’en voudrais de troubler votre sérénité. D’autant plus que nous profitons de votre superbe digitalisation ; notre tablette dispose de votre nouveau programme qui est tellement convivial qu’on ne sait plus s’en déconnecter. Sécurité oblige sans doute ! Permettez-moi simplement d’être stupéfait par vos propos relatifs à la volonté de Belfius d’être plus humains. Vous supprimez de multiples agences, vous les déplacez dans la périphérie hors des lieux habités ou ne les réservez qu’aux beaux quartiers urbains. Vos agences ne sont souvent plus accessibles qu’en voiture. Vous avez supprimé systématiquement les emplois des agents d’accueil dans vos agences. Dans le meilleur des cas, on est accueilli par un agent de sécurité. On ne peut plus se rendre dans les agences qu’après avoir pris rendez-vous en téléphonant préalablement à des numéros qui ne répondent que très rarement.

Comble de cette inhumanité : vous interdisez aux agences de recevoir vos clients, leurs clients, sans rendez-vous ! Vous préparez un réseau spécifique d’agences réservées à votre clientèle aisée. Et vous continuez à afficher des panneaux annonçant 95 % de clients satisfaits. Soyez sérieux : interrogez le personnel de vos agences. Je vous mets au défi de demander à un organisme impartial comme Test-Achats de mener une enquête objective sur la satisfaction de vos clients. Vos "chers" clients investisseurs digitalisés sont sans doute satisfaits, mais les autres… Il est vrai que ces derniers constituent une clientèle captive ou ne contribuent pas assez à votre résultat "record".

Cessez de réfléchir à vos flux téléphoniques ; il est temps d’ouvrir à nouveau vos agences. Qui est au service de qui, Monsieur Raisière ?

Jean-Marie Berger