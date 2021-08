Accueil Débats Opinions "Quand on est adolescent, comment trouver sa place dans un monde qui est déjà là, qui fonctionne et ne vous attend pas ?" Comment l’adolescent apprend à se connaître et accepte d’être celui qu’il découvre ? Après les cinq portraits qui ont été publiés ces dernières semaines dans La Libre (voir au pied de l'article), retour sur les conclusions d’une recherche singulière. Geneviève Simon Journaliste





Cinq étés durant, de 2011 à 2015, cinquante adolescents venus de Mons, Namur, Nantes, Montréal et l'île de la Réunion se sont retrouvés pendant une semaine dans le cadre d'une aventure intitulée Avoir 20 ans, portée par le metteur en scène et artiste Wajdi Mouawad. De 15 à 20 ans, ils ont ainsi voyagé, échangé, appris d'eux-mêmes et des autres. Cette odyssée a fait l'objet d'une étude socio-anthropologique menée par Chloé Colpé, qui a suivi les vingt jeunes Belges jusqu'en 2019, dans...