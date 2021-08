Et pourquoi pas un mariage religieux sans passer par le civil ?

Par Michel Poma, économiste

Les idées des ainsi dites Lumières, traitant de la séparation de l’Église et de l’État, ont inspiré de nombreuses législations européennes.

Comme nous le savons, la laïcité de l’État bien comprise se doit d’être neutre et d’assurer l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de croyance. En corollaire, la laïcité n’étant pas l’athéisme, que du contraire, elle se doit de rejeter une attitude exclusive qui interdirait les manifestations religieuses au lieu de les respecter et qui conduirait à des manifestations d’exclusion au lieu de favoriser le vivre ensemble.

Ne pas le faire serait contraire à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui est la norme dans la plupart des pays européens tolérants.

Il faut donc amener la laïcité à sa vision positive des rapports sociaux et lui conserver le principe d’égalité et non d’interdictions, sa vocation étant de permettre à chaque citoyen(ne) d’exprimer librement son appartenance religieuse ou philosophique sans crainte d’être rejeté ou condamné.

Ne parlons pas ici du port du voile islamique et de son aspect identitaire et prosélytique qui est un autre débat.

Mais hélas, il est un autre sujet où la séparation de l’Église et de l’État n’est pas rencontrée.

Une cérémonie sans aucune valeur légale

En effet, la célébration du mariage religieux, où les futurs époux se confèrent ce sacrement, est toujours subordonnée au mariage civil qui doit obligatoirement avoir été prononcé auparavant.

Pourquoi ne pas accepter que des époux, conscients que cette cérémonie n’aurait aucune valeur légale, puissent s’unir religieusement sans aucune contrainte préalable.

Donc, si l’État se doit d’ignorer ou en tout cas être neutre face au fait religieux, pourquoi ne pas être cohérent et ne plus conserver cette disposition autoritaire, alors que par ailleurs, à juste titre, il ne le fait pour aucun autre sacrement ou aucune autre cérémonie.

Il doit être tout à fait clair que le but de cette requête est de libérer le mariage religieux d’une contrainte et certes pas de donner à celui-ci une quelconque valeur juridique.

Bien au contraire, si cette possibilité nouvelle était offerte, elle ne pourrait en aucun cas être interprétée comme une possibilité d’éviter les exigences des lois belges existantes en matière de droit civil.

Par exemple, il ne pourrait être question d’invoquer les dispositions d’un mariage religieux pour justifier un choix de polygamie ou de polyandrie ou de prétendre à un retour en arrière à propos de la stricte égalité des époux ou encore d’interpréter d’une façon autre que celle prévue par les lois existantes le droit des enfants.

Une liberté et des valeurs partagées

Cependant, à l’heure où de nombreux jeunes couples choisissent de ne pas se marier, et où donc le mariage civil n’existant plus la référence à ses valeurs est de facto ignoré, il pourrait, pour un certain nombre d’entre eux, être une référence morale ou religieuse aidant ceux-ci à conserver une certaine stabilité et éviter le naufrage des divorces.

Le mariage civil restant quant à lui le seul gage de sécurité juridique.

Remarquons cependant que les jeunes se mariant de moins en moins, cette garantie du mariage civil se perd "de facto" de plus en plus.

Pour toutes ces raisons, nous pensons que l'art. 21 al. 2 de la Constitution (obligation de faire toujours précéder le mariage religieux par un mariage civil) et l'art 267 du Code pénal traitant des sanctions prévues à l'égard des ministres des cultes qui contreviendraient à la Constitution devraient être modifiés et/ou supprimés.

Convaincu, grâce à de multiples contacts, qu’un grand nombre de citoyens se réjouiraient de cette liberté personnelle retrouvée, nous estimons que le débat mérite d’être lancé.