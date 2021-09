Qui va écouter les populations sinistrées par les inondations ?

Par Joseph Charlier, habitant du pays de Herve, actif dans la lutte contre la pauvreté. Auteur de l’ouvrage "Ya Basta ! Assez ! Échec à la pauvreté !" paru chez Couleur livres en 2015

Les inondations de juillet en bord de Vesdre et d’Ourthe nous adressent un terrible message : ce sont, principalement, les populations pauvres et précarisées qui ont payé le plus lourd tribut à ce déluge catastrophique et vont le payer pendant encore bien des années. Nous nous devons d’être à leur écoute, car construire l’avenir sans elles ne sera pas possible, ni juste.

Décès et disparition des proches, destruction ou dégradation grave de leurs maisons, perte de leurs meubles, objets, animaux familiers, liquidation de leur histoire, du sens de leur vie, tel est le lot commun des personnes sinistrées. Logées maintenant, et pour combien de temps, de façon très précaire, nourries par l’armée, soutenues par la Croix-Rouge, par diverses organisations, par de nombreuses personnes à titre individuel, par les pouvoirs publics, elles font face comme elles peuvent à cette tragédie.

Pour qui les logements pourris dans les quartiers délaissés?

Elles vivaient déjà durement, mais on n’en parlait pas, on s’en souciait peu. Maintenant, cela se voit davantage. Pour combien de temps ? Avaient-elles la parole "avant" ? L’ont-elles aujourd’hui ? L’auront-elles "après" ? Quand tous ces pauvres et appauvris, ces précarisés, ces "tragédisés" seront-ils considérés comme des citoyens égaux aux autres devant bénéficier de conditions de vie dignes ? Pour qui, pourquoi les logements minables, pourris, les quartiers délaissés des bords de Vesdre et d’Ourthe ? Il y aurait bien des choses à dire, qu’il faudrait entendre de ces personnes. Qui va les écouter vraiment, qui va comprendre que toute vie se vaut ? Quand allons-nous prendre conscience qu’on ne peut avancer qu’ensemble, en ne laissant personne sur le bord de la route ?

Eviter des plans bureaucratiques inégalitaires et inopérants.

Un effort majeur d’écoute en profondeur devrait être entrepris avec ces milliers de personnes sinistrées. Il faut connaître ce qu’elles ont vécu. L’entendre. Le comprendre. L’archiver. Ne pas oublier. Partir avec elles de leur vécu, de leurs douleurs. Remonter la pente. (Re)construire ensemble. Changer, non seulement ne pas reproduire les erreurs d’avant, mais surtout partir de leurs connaissances de vie, de ce riche capital culturel, et historique, de ces savoirs accumulés, que personne ne prend en compte réellement. Sans les apports de toutes les personnes sinistrées, pas de création commune possible. Sans elles, contre elles, ce seront les mêmes catastrophes et d’autres qui risquent de se reproduire. Quand ouvrirons-nous les yeux ? Sans leur écoute, sans leur participation, pas d’enquêtes dignes de ce nom, encore moins de plan d’avenir durable, si ce n’est des plans bureaucratiques, décharnés, inégalitaires, inopérants.

On ne peut pas, on ne peut plus laisser les "pauvres" !, habitants des rives de Vesdre et d’Ourthe, ainsi que ceux d’autres régions sinistrées, de côté. Quand donc les départements universitaires, les instituts de recherche, toutes disciplines confondues, vont-ils démarrer des enquêtes et des écoutes approfondies de terrain avec la pleine participation des habitants, et avec l’appui des mouvements associatifs qui leur sont proches ? Il est primordial que les professeurs, les instituteurs, les étudiants, les écoliers, des territoires sinistrés soient associés à ces démarches. Il est indispensable que les pouvoirs publics apportent leur aide matérielle et financière à celles-ci. Ce ne sont pas les commissions d’enquête parlementaire, ni le travail d’un juge d’instruction qui suffiront.

On ne pourra reconstruire durablement, on ne pourra faire face avec succès à de possibles inondations, ou d’autres risques graves, sans anticiper au mieux les catastrophes naturelles et anthropiques.

Toutefois, pour se lancer dans une telle anticipation, une condition devrait impérativement être remplie : cette démarche ouverte vers le futur devra s’appuyer sur une longue et forte enquête de terrain, conduite - sous des formes à inventer - avec la participation des milliers de personnes concernées, en prenant en compte leur diversité, leurs difficultés, leur créativité.