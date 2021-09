Accueil Débats Opinions Satish Kumar : "La simplicité seule ne suffit pas, elle doit aussi être élégante" L’activiste Satish Kumar œuvre à un monde réconciliant écologie et spiritualité. “Tous les grands problèmes ont été créés par des gens intelligents et réalistes. Donnez une chance aux idéalistes !”, appelle-t-il. © MARIE RUSSILLO Sabine Verhest Journaliste





Satish Kumar, activiste, éditeur et essayiste, s'est investi dans de nombreux projets de développement spirituels, éducatifs et environnementaux tout au long de sa vie. Dans sa jeunesse, il avait entrepris avec un ami de marcher pour la paix et contre l'arme nucléaire : plus de 12 000 kilomètres, sans un sou en poche, de New Delhi à Washington en passant par Moscou, Paris et Londres....