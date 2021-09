Les dirigeants autoritaires ne sont pas aussi puissants qu’ils en ont l’air

Par Peter Kreko, directeur du Political Capital Institute, co-organisateurs du Forum de Budapest (ces 16 et 17 septembre).

En juillet, une fuite est apparue dans la presse internationale : un document du Kremlin suggérant que le président russe Vladimir Poutine avait personnellement ordonné aux autorités russes de s'ingérer dans l'élection présidentielle américaine de 2016. À bien des égards, cela ne nous a rien appris de nouveau. Le rapport Mueller et les agences de renseignement américaines avaient déjà fourni des preuves à ce sujet. Cependant, cela a révélé quelque chose d'extrêmement rare : une fuite au sein du Kremlin. Et si personne ne peut être certain de l'identité de l'auteur de ce document, il est clair que le Kremlin en a profité pour affirmer - une fois de plus - à quel point Poutine était audacieux pour tenter d'influencer les résultats des élections présidentielles de l'une des démocraties les plus développées du monde.

Alexei Navalny, prisonnier politique russe et leader de l'opposition, comprend très bien le calcul du Kremlin. En 2019, il disait en plaisantant au Financial Times : "Vous pouvez dépenser 500 000 dollars en publicités Facebook et… tout l'establishment d'un énorme pays occidental parlera d'ingérence, même si son effet réel est risible. Les investissements sont minimes, mais ils vous donnent les premières pages et le pouvoir." Selon lui, la plus grande réussite des efforts d'ingérence en ligne du Kremlin a été de faire croire aux gens qu'il pouvait manipuler l'Occident - indépendamment de sa capacité réelle à le faire.

Une fausse perception

L’ordre géopolitique est clairement en train d’évoluer, et les perceptions changent plus vite que la réalité. Au cours des dernières années, les dirigeants autoritaires ont réussi à exagérer leur rôle dans les affaires des autres pays de manière incomparablement plus efficace que leurs rivaux libéraux-démocrates. Il s’agit souvent d’un sous-produit ou d’une composante du "sharp power" (pouvoir tranchant), qui perce et déforme les environnements d’information des pays ciblés, souvent pour faire passer l’autoritarisme avant la démocratie. Ces efforts créent une impression d’omnipotence autoritaire, alors qu’en réalité, ces gouvernements sont tout sauf omniscients.

Comment la perception du public est-elle devenue si déformée ? Prenez la pandémie de Covid-19. Selon un rapport du Global Engagement Center, le chœur composé par la Chine, l'Iran et la Russie a mis en contraste la gestion prétendument efficace de la pandémie par la Chine autoritaire à la catastrophe survenue aux États-Unis démocratiques. Pourtant, Pékin a dissimulé des informations pour créer une impression trompeuse de succès contre le virus. Les images d'un super-hôpital de Wuhan prétendument construit en seize heures ont été largement diffusées en ligne, bien que les "fact checkers" aient révélé que cette histoire était un mythe. De même, la propagande de Moscou a fait l'éloge de la Russie pour ses avancées telles que le vaccin Sputnik. Alors que la Russie se présente comme le sauveur du monde, son système de santé s'effondre sous l'effet de l'augmentation des taux de mortalité. Les politiques d'information autoritaires ne se limitent pas à des fabrications de toutes pièces. En effet, la Chine a envoyé des masques et des respirateurs à d'autres pays et des professionnels de santé russes se sont rendus en Italie. Mais l'impact a été grossièrement exagéré par les pouvoirs autoritaires eux-mêmes et dans la perception du public européen.

Un honnête ami ?

Dans les neuf pays dans lesquels le Conseil européen pour les relations internationales (ECFR) a mené une enquête, des majorités relatives de personnes étaient d'accord pour dire que l'UE avait été "incompétente pendant la pandémie". En Italie, 25 % des personnes interrogées ont désigné la Chine comme leur allié le plus utile dans la crise, tandis que 4 % seulement ont désigné l'UE. Mais quantitativement, les efforts de Pékin et de Moscou font pâle figure face à l'aide de Bruxelles : le fonds de relance Covid-19 de l'UE a fourni 27 milliards à l'Italie.

De même, avec des investissements modestes dans des secteurs clés, les pays autoritaires gonflent leur importance économique et corrodent le cadre institutionnel de la démocratie. En Serbie, par exemple, 40 % des personnes interrogées dans le cadre d'un autre sondage ont déclaré que Pékin était la principale source d'aide de leur pays. Le principal donateur réel - l'UE - a versé 1,8 milliard d'euros en 2020, tandis que la Chine n'a donné que 6,6 millions d'euros sur les 56 millions qu'elle avait promis. Pourtant, le président serbe a qualifié Pékin d'"ami le plus honnête et le plus digne de confiance" de son pays. Et les politiciens serbes ont adopté, sur ordre de Pékin, des politiques qui pourraient compromettre les projets d'adhésion de la Serbie à l'UE.

Sur le plan militaire également, les États autoritaires déforment l’image de leur pouvoir et de leur influence : la propagande russe revendique une victoire improbable dans un conflit militaire traditionnel avec l’Otan. Les perceptions de la puissance russe en Hongrie sont tout aussi exagérées. Plus des deux tiers des personnes interrogées dans le cadre d’une enquête du Political Capital Institute ont surestimé les dépenses militaires relatives de la Russie. Beaucoup pensaient qu’elles étaient supérieures aux dépenses militaires des États-Unis (qui sont en fait dix fois plus élevées), et la plupart pensaient qu’elles étaient supérieures aux dépenses militaires de la Chine (qui sont en fait quatre fois plus élevées).

Gare à la propagande

Ces messages trouvent un auditoire réceptif dans de nombreux pays de l’UE. Les politiciens anti-establishment et eurosceptiques des démocraties sont devenus des messagers nationaux de la propagande autoritaire, amplifiant ses effets inflationnistes. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a fortement exagéré le coût des sanctions de l’UE à l’encontre de la Russie (et des contre-sanctions de la Russie) pour l’économie hongroise, contribuant ainsi à donner une image irréaliste du poids économique de Moscou. Ces perceptions exagérées du pouvoir et de l’influence autoritaires peuvent pousser les politiciens à adopter des politiques pro-Pékin et pro-Moscou au nom du pragmatisme et à accueillir de nouveaux investissements autoritaires dans leurs pays.

L'inflation autoritaire aurait moins de succès si les modèles démocratiques occidentaux étaient encore aussi attrayants qu'autrefois. Cependant, depuis 2016, l'approbation mondiale du leadership américain a diminué de plus de 15 % - et, en 2019, elle était presque à égalité avec la Russie et la Chine à 33 %, selon un sondage Gallup. La prise d'assaut du Capitole américain le 6 janvier a encore érodé l'image des États-Unis - et de l'Occident - en tant que "phare de la démocratie".

Pour enrayer cela, les défenseurs de la liberté et des droits humains fondamentaux doivent parler des forces de la démocratie. S’il est important de reconnaître les menaces réelles que l’influence autoritaire fait peser sur la démocratie, les commentateurs doivent éviter de tomber dans le sensationnalisme. Les faiblesses des modèles autocratiques de Pékin et de Moscou méritent également une plus grande attention. Si le public ne reprend pas confiance dans la démocratie libérale, l’attrait des modèles de gouvernance alternatifs augmentera, ce qui accroîtra le risque de dérives autoritaires, voire de prises de pouvoir. Une réponse efficace à l’inflation autoritaire exige un message nuancé et prudent - un message qui s’attaque aux défis que présentent les autocraties sans aider leurs propagandistes à peindre une image démoralisante de l’affaiblissement démocratique et de l’ascension autoritaire.