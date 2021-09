Privatisons davantage la prise en charge des catastrophes naturelles

Fixons une limite d’intervention plus élevée, que les assureurs pourront réassurer, et rendons la police d’assurance incendie pour les biens résidentiels obligatoire.

Une carte blanche de Jean-François Wahlin, Administrateur de Aon Belgium, Professeur invité à l’ULB et à l’UCLouvain

En Belgique, l’immense majorité des biens résidentiels sont assurés en incendie. Et dans ce cas, les preneurs d’assurance sont automatiquement couverts pour les dégâts occasionnés par des tempêtes, mais aussi des catastrophes naturelles au sens de la loi belge, soit essentiellement des inondations et des tremblements de terre.

Dans sa chronique du 16 septembre, Etienne de Callataÿ s'inquiète de la prise en charge par la Région wallonne de la sinistralité non assurée due aux inondations dramatiques du 14 juillet. Il est aussi interpellant de noter que la Région wallonne va prendre en charge un milliard d'euros de sinistralité assurée tandis que les assureurs ne vont payer que 613 millions d'euros (2). Il s'agit ici d'une particularité de la loi belge, qui prévoit une limite d'intervention, assureur par assureur, en cas d'inondation ou de tremblement de terre important. Cette limite d'intervention a été fixée en 2005 sur base d'observations historiques non représentatives du risque réel de sinistralité future. Le risque s'est malheureusement matérialisé le 14 juillet avec un sinistre qui, en Wallonie, va coûter 1,613 milliard d'euros alors que la limite d'intervention totale au niveau des assureurs n'est que de 323 millions d'euros. Sauf à espérer un geste commercial des assureurs, les sinistrés assurés n'auraient perçu que 20 % (323 millions divisés par 1,613 milliard) des indemnisations auxquelles ils prétendaient. Une situation dramatique et inexplicable, surtout quand les sinistrés non assurés perçoivent 50 % d'indemnisations de la Région wallonne.

À l’origine, il était prévu que le fonds des calamités fédéral prenne en charge la sinistralité dépassant la limite d’intervention des assureurs. C’est sans compter avec notre lasagne institutionnelle et la régionalisation des fonds des calamités en 2014. Dans un décret du 26 mai 2016, la Région wallonne a clarifié qu’elle n’avait pas vocation à intervenir pour des sinistres assurés.

Heureusement, la Région wallonne n’a pas voulu laisser tomber les sinistrés assurés, et elle a négocié avec les assureurs un mécanisme par lequel ces derniers indemniseront totalement leurs assurés (qui ne devront s’adresser qu’à leur assureur, et pas également à un fonds des calamités wallon) et bénéficieront de remboursements étalés dans le temps de la Région wallonne pour les montants excédant une limite d’intervention revue à la hausse. En clair, les assureurs font un effort solidaire en indemnisant plus que prévu et la Région wallonne rembourse l’excédent, soit un milliard d’euros.

Faire évoluer la loi

S’il est heureux de constater qu’un partenariat public-privé est possible en ces matières, n’est-il pas regrettable de constater que les pouvoirs publics doivent prendre en charge 62 % de la sinistralité, après une négociation avec le secteur des assurances ? N’est-il pas aussi inconfortable pour les assureurs de ne pas être en mesure de gérer leurs risques dans un contexte de changement des règles du jeu après la survenance du sinistre ?

Grâce aux couvertures de réassurance achetées par les assureurs, ces derniers auraient été en mesure de prendre en charge entièrement la sinistralité des inondations du 14 juillet 2021. Il suffirait que la loi fédérale change et fixe une limite d’intervention largement plus élevée, que les assureurs pourront réassurer. Évidemment, le surcoût de la couverture de réassurance devra être répercuté sur les preneurs d’assurance, mais au moins les assureurs pourront gérer leurs risques sans incertitude commerciale et politique, et les pouvoirs publics ne devront plus prendre en charge des sinistres assurés dus à une inondation comme celle du 14 juillet. Les Régions doivent rester un assureur de dernier ressort afin de donner une quasi garantie d’indemnisation à 100 % aux preneurs d’assurance, mais aussi pour éviter que les pouvoirs publics ne se désintéressent des mesures de prévention dès lors que les sinistres sont pris en charge uniquement par les assureurs.

Reste le traitement délicat des non-assurés qui percevront une indemnité de la Région wallonne pour les dégâts des inondations de juillet sans aucune garantie pour les inondations à venir. Une solution simple serait de rendre la police d’assurance incendie pour les biens résidentiels obligatoire (la RC auto est déjà obligatoire et n’oublions pas qu’il y a une composante de responsabilité civile dans la police incendie à cause des dégâts propagés chez les voisins). Ainsi, toutes les indemnisations relatives aux catastrophes naturelles relèveraient de la garantie offerte dans les polices d’assurance et du partenariat solide entre assureurs et Régions.

