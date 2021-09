Comment la cité-État de Singapour a vu naître les racines de l’hydre illibérale

Évocation de l'ouvrage de Pierre-Henri Tavoillot: "Comment gouverner un peuple-roi" (1)

Un spectre hante l’Europe. Ce n’est pas celui du communisme, comme l’écrivaient Marx et Engels, mais celui de l’illibéralisme. Face à l’impuissance relative des démocraties occidentales, une autre voie, inquiétante et protéiforme, gagne du terrain. Elle repose sur la restauration d’un pouvoir étatique fort qui, entre deux élections plus ou moins ouvertes, limite les libertés. Au sein de l’Union européenne, la Hongrie de Viktor Orban s’érige en un contre-modèle qui veut mettre la presse au pas, intervient dans l’économie, défend le conservatisme social. En dehors des frontières de l’Union, la Russie de Poutine ou la Turquie d’Erdogan entrent également dans ce moule.

Toutes ces réalités sont différentes, bien sûr, et le concept d'illibéralisme reste vague. Mais ces "démocratures" plongent leurs racines idéologiques dans une même expérience, celle de Singapour. Ce lien est intelligemment décrit dans Comment gouverner un peuple-roi ?, le traité d'art politique du philosophe français Pierre-Henri Tavoillot. Selon cet auteur, la référence commune des dirigeants illibéraux est Lee Kuan Yew (1923-2015), le fondateur de la cité-État insulaire.

Quand Lee Kuan Yew prend la direction du gouvernement local lors de l'indépendance en 1965, l'avenir semble instable et bien sombre. Pourtant, Singapour va connaître une croissance prodigieuse. "Très vite, aux yeux de beaucoup, ce développement n'apparaît pas comme un simple rattrapage de l'Occident mais comme l'émergence d'un modèle politico-économique à part entière", écrit Tavoillot.

Premier ministre jusqu’en 1990, Lee Kuan Yew, intellectuel issu de la diaspora chinoise, a mis au point une doctrine fondant une république autoritaire, un régime mixte reprenant, selon lui, le meilleur du communisme, du capitalisme et de l’État-providence. Pour faire de Singapour cette citadelle idéale, quatre moyens seront mis en œuvre : la lutte implacable contre une corruption endémique ; la priorité donnée à un système éducatif méritocratique ; une stricte neutralité religieuse et un "mix ethnique" fondé sur des quotas imposés par quartier et même par immeuble ; la référence à la morale confucéenne comme clef de voûte de l’édifice (discipline collective, conservatisme social, culte de la performance…).

Concrètement, cela donne ceci : "Fumer, mâcher du chewing-gum, se disputer avec son conjoint, oublier de tirer la chasse, trop arroser les plantes de son balcon, etc., sont passibles d'amendes aux montants dissuasifs ou de séances de réadaptation, écrit Pierre-Henri Tavoillot. Les coups de canne anglaise et la peine de mort font partie de l'arsenal punitif. La discipline s'étend aux actions syndicales, au rôle des médias, aux propos publics, dont la portée est toujours évaluée à l'aune de l'intérêt national."

Très critique à l'égard des droits de l'homme et de l'individualisme défendus par les Occidentaux, Lee Kuan Yew reconnaîtra les dérives illibérales de sa méthode dans le New York Times, en 2010 : "Je ne dis pas que tout ce que j'ai fait était bien, mais tout ce qui a été fait l'a été dans un but honorable. J'ai dû faire des choses moches, en emprisonnant des personnes sans procès."

L’influence sur la Chine

Si Viktor Orban s’est rendu à de nombreuses reprises à Singapour, dont il admire l’organisation, Lee Kuan Yew a également exercé une grande influence sur la Chine moderne. En 1978, alors qu’il va être nommé officiellement à la tête de la République populaire, Deng Xiaoping tient à rencontrer Lee Kuan Yew. Il veut apprécier de ses propres yeux ses succès et est impressionné. Par la suite, des dizaines de milliers de fonctionnaires et membres du parti communiste chinois seront envoyés à Singapour pour s’imprégner de ce modèle de développement.

En 2010, Xi Jinping, alors vice-président de la République, sollicitera à son tour une rencontre discrète avec Lee Kuan Yew. Dans une station balnéaire près de Pékin, réunis dans des chambres mitoyennes, les deux hommes discuteront art politique pendant dix jours… Xi Jinping retirera notamment de la doctrine Lee l’un des axes de sa politique actuelle : la lutte contre la corruption.

(1) Pierre-Henri Tavoillot: "Comment gouverner un peuple-roi. Traité nouveau d'art politique", éditions Odile Jacob, 2021.

Président du Collège de philosophie, l'auteur enseigne à Sorbonne Universités et à Science Po. Dans l'ouvrage traité ci-dessus, il examine les rapports difficiles de la démocratie libérale contemporaine, faite de contraintes, avec l'efficacité étatique.