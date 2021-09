L'affaire des sous-marins franco-australiens va torpiller la stratégie indo-pacifique de l'Union

Une carte blanche de Nicolas de Sadeleer, professeur de droit européen à l'Université Saint-Louis à Bruxelles et professeur invité à l'université de Canberra, et de Ivana Damjanovic,chargée de cours à l'université de Canberra et chercheuse invitée au centre d'études européennes de l'Australian National University. Ancienne diplomate.

Alors que les autorités australiennes avaient rassuré le 30 août dernier (2+2 Ministerial consultations) les ministres français des affaires étrangères et de la défense de l'importance stratégique que revêtait l'acquisition des douze sous-marins, elles expriment désormais leur stupeur devant l'ampleur du ressentiment hexagonal. Canberra estime que les Français avaient été clairement avertis que les retards, les coûts ainsi que ses nouveaux impératifs stratégiques compromettaient l'exécution du contrat du siècle. Dans la mesure où les Australiens interprètent strictement les obligations contractuelles ('low-context culture') alors que les Français mettent davantage l'accent sur un principe de confiance mutuelle ('high-context culture'), cette crise s'explique en grande partie par une incompréhension d'ordre culturel.

Les Australiens n’avaient en tout cas pas envisagé que leur décision de ne pas honorer le contrat aurait des répercussions davantage politiques qu’économiques. À la suite du Brexit, la France est devenue un acteur politique majeur, qui est appelé à s’affirmer davantage sur la scène internationale en assumant la présidence tournante du Conseil des ministres de l’UE à partir du mois de janvier prochain. En outre, elle est le seul Etat membre de l'UE à posséder des territoires dans la région indo-pacifique; 93% de ses zones économiques exclusives s’y trouvent. Enfin, le rappel par le Quai d’Orsay des ambassadeurs en poste à Washington et à Canberra constitue une mesure sans précédent dans l’histoire récente de la diplomatie.

L’Australie espère sortir gagnante de cette confrontation. L’Australie espère sortir gagnante de cette confrontation. Si la technologie militaire américaine répond à ses besoins immédiats, la nouvelle alliance AUKUS avec la Grande-Bretagne et les États-Unis, annoncée le 15 septembre, devrait lui permettre sur le long terme d’accéder plus facilement à la technologie de pointe américaine. Pour se rapprocher de Washington, l’Australie était d’ailleurs prête à payer le prix fort – le versement d’une indemnité de rupture de 250 millions d’euros - et à se fâcher avec un pays influent dans la région. Sans doute a-t-elle perdu de vue les répercussions géopolitiques que ce renversement d’alliance allait entraîner. À la perte de confiance entre anciens alliés s’ajoute un affaiblissement des puissances occidentales, en raison de leur division, vis-à-vis de la Chine. Par ailleurs, les négociations entamées en 2018 entre l’Australie et l’UE en vue de conclure un accord commercial sont menacées, alors que le Royaume-Uni est sur le point de conclure un accord similaire avec l’Australie.

L’autonomie stratégique de l'UE pour la région indo-pacifique remise en cause

Adopté par la Commission européenne le 16 septembre dernier, et fortement inspirée par la stratégie française, la stratégie de l'UE pour la coopération dans la région indo-pacifique s'inscrit dans le prolongement de la vision géopolitique promue par cette institution. Dans ce document, la Commission affirme l'autonomie stratégique de l'Union vis-à-vis des États-Unis et insiste sur la coopération avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qualifiés de « like-minded partners ». En revanche, le nouvel accord AUKUS n'envisage pas une telle coopération.

En raison de l’interdépendance économique entre l’UE et d’une région qui s'étend de la côte est de l'Afrique aux Marquises, l’axe principal de la stratégie européenne s’articule autour du commerce international. À la suite des accords commerciaux déjà conclus avec Singapour, le Vietnam, la Corée du Sud et le Japon, l’UE envisage de négocier de nouveaux accords avec d’autres États asiatiques et de conclure un accord global sur les investissements avec la Chine. Étant donné que 30 % du commerce entre Europe et l’Asie transite par la mer de Chine, les voies d'approvisionnement maritimes doivent rester libres et ouvertes. Enfin, conformément au Green deal européen, la stratégie met l’accent sur le développement durable, étant donné que 45 % des gaz à effet de serre sont émis à partir de cette région. La nouvelle alliance AUKUS est, quant à elle, sous-tendue par une méfiance accrue des États-Unis et de l’Australie à l’égard de la Chine alors qu’à l'opposé, les intérêts européens dans la région s’appuient davantage sur le droit international que sur les rapports de force.

L'UE et l'Australie : des visions stratégiques divergentes ?

Négocié depuis 2018, le futur accord commercial entre l'UE et l'Australie devrait constituer la pierre angulaire de la stratégie indo-pacifique. Malgré une convergence de vues sur des valeurs fondamentales telles que la démocratie et l'État de droit, leurs visions du commerce international divergent. Pour l’Europe les rapports commerciaux relèvent d’une vision politique plus large qui englobe le développement durable et la gouvernance. L’ampleur de la crise climatique ne fait d’ailleurs que confirmer la pertinence de cette approche novatrice. L'Australie a ouvertement critiqué l'approche "musclée" de l'UE, notamment en ce qui concerne sa proposition de mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui est perçue à Canberra comme un tarif douanier. Elle privilégie, de son côté, les "incitations" et l'échange de technologies, et encourage les partenariats écologiques avec les pays de la région (Singapour).

Le réalignement post-Brexit d’Albion

Enfin, si la France a jusqu’à présent minimisé le rôle du Royaume-Uni dans la saga des sous-marins, on ne peut perdre de vue que le repositionnement britannique risque de mettre en cause les intérêts sécuritaires et commerciaux de l'UE dans la région indo-pacifique. À la suite du Brexit, le Royaume-Uni a tenu à raviver sa présence historique dans la région. Il a conclu en 2020 avec le Japon son premier accord commercial. Au mois de juin, ses négociations commerciales avec l'Australie ont abouties et devraient être finalisées en octobre. En vue de jouer un rôle plus important dans la région, il accepta la libéralisation totale du commerce des produits agricoles avec son partenaire commercial et renonça à toute ambition climatique. En contrepartie, l'Australie s’est engagée à soutenir l'adhésion du Royaume-Uni à l’Accord de partenariat transpacifique.

Where do we go from here?

La solidarité européenne est à nouveau sérieusement mise à l’épreuve. Au cours des négociations sur le Brexit, les États membres ont fait front. Or, si les institutions de l'UE et les 26 États membres ont accordé au début de la crise un soutien sans faille à la France, leurs positions ont déjà commencé à diverger.

Bien que l'accord commercial négocié depuis trois ans entre l'Australie et l'UE n’a pas de rapport direct avec la crise, la France pourrait compliquer les négociations en cours. Elle présidera à partir de janvier le Conseil des ministres de l’UE et dictera à la Commission européenne la marche à suivre. Les concessions annoncées tambour battant par le ministre australien du commerce, Dan Tehan, le 22 septembre en rapport avec le sujet brûlant des indications géographiques ne sont pas de nature à réinstaurer la confiance entre les Européens et les Australiens. Vu la gravité de la crise, les deux parties auraient tout intérêt à suspendre brièvement les négociations commerciales jusqu'à ce que la tension retombe.

Indépendamment des conséquences directes et indirectes de la rupture unilatérale du contrat, l'Australie s'éloigne encore davantage de l'Europe.