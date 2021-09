Transports en commun, magasins, milieux familiaux et amicaux, réseaux sociaux... avez-vous l'impression que l'atmosphère se tend davantage qu'avant? Sommes-nous devenus plus irritables et agressifs après 18 mois de crise sanitaire?

À votre avis: Le Covid nous a-t-il rendus plus tendus et agressifs?

Au Canada, un homme de 73 ans a été tué par la police, quelques heures après avoir refusé de porter un masque dans une épicerie. À Kinshasa, un étudiant a été tué par un policier qui lui reprochait de ne pas porter de masque. En Allemagne, un employé de station-service été abattu par un client anti-masque. Ces faits divers extrêmes sont-ils représentatifs d'une société de méfiance, de peur et de haine que nous érigeons? Dans un autre ordre, des non vaccinés se sentent discriminés et exclus.

Après 18 mois de crise sanitaire, notre vivre-ensemble se fracture-t-il à coup de défiance, de tensions et d'agressivité que nous pourrions ressentir d'une manière ou d'une autre dans notre quotidien, nos contacts sociaux et même au sein de nos familles? Ressentez-vous une telle évolution? Et à quel niveau?





Ce bref sondage fera l'objet d'une double page dans La Libre Belgique.