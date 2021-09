Courrier des lecteurs : M. Vervoort, le béton et un micro-trottoir qui dérape

Enseignement spécialisé:"Venez reprendre votre enfant"

Cela fait plus de 30 jours que les enfants ont repris le chemin de l'école et le constat est clair… Nous n'avons pas fini de parler de LA Covid ! Des classes, des élèves, des professeurs sont de nouveau mis en quarantaine. Institutrice dans l'enseignement spécialisé, je suis d'autant plus attristée pour les parents qui du jour au lendemain doivent trouver une solution pour garder leur enfant à besoins spécifiques. Ils sont obligés de tout quitter lorsqu'ils reçoivent LE coup de fil de l'école : "Votre enfant a été en contact rapproché avec un enfant positif, il ne pourra dès lors pas reprendre le car aujourd'hui. Vous devrez le faire tester jour 1 et jour 7 s'il n'est pas vacciné !" Ce n'est pas facile ! Ni pour eux, qui ont assez souffert du confinement, ni pour les professionnels qui doivent jouer ce rôle de "méchant" au bout du fil, ni pour les enfants qui ne comprennent pas toujours ce qu'il leur arrive (mis souvent en isolement le temps d'attendre leur parent), ni pour les professeurs qui doivent s'organiser avec le groupe classe qui change tout le temps… Ces enfants n'ont plus accès pendant ces 7 jours à leur thérapie, à leurs activités extrascolaires qui leur permettent d'évoluer. Tout s'arrête du jour au lendemain. Les études montrent pourtant que les enfants ne sont pas des cibles sensibles au Covid. Cette situation devient intenable pour les parents, les enfants, les professionnels. Sans compter le coût financier pour notre société. Les directions sont dépassées, le Service de promotion de la santé (PSE) ne suit plus… Est-il encore raisonnable de confiner et mettre en quarantaine ces enfants et ces ados ? Pourquoi les isoler ? Pour éviter la prise de risque de ceux qui n'ont pas voulu se faire vacciner ? N'est-il donc pas temps de changer les méthodes ? De fonctionner différemment ? À méditer je pense…Delphine Orts, Watermael-Boitsfort

Propreté publique : Arrêtons de râler sur les autorités

Réponse au courrier lecteur intitulé "Propreté publique" (LLB 14/09/21). En fait, Monsieur Michel-Louis Courtin est plutôt du genre "je ne ramasse pas les déchets des autres, l'État est payé pour ça grâce à nos impôts". Enfin l'État, la Région, la commune. La propreté n'est pas une affaire d'instances publiques mais de civisme des citoyens. Si tous les citoyens avaient plus d'égards par rapport à la propreté publique, les services communaux, provinciaux, régionaux et fédéraux n'auraient pas à mobiliser un personnel de plus en plus important, payé grâce aux impôts, pour ramasser les crasses des "incivilitaires". Ça diminuerait d'autant le budget consacré à ce genre d'opérations… perpétuelles. En tant qu'ambassadeur de la propreté (Be Wapp) dans ma commune, je nettoie les sentiers et les bois parce que j'aime ma commune et je déteste voir les randonneurs, les VTTistes, les trailers, les raiders, les entrepreneurs… et les barakis salir par leurs déchets les bois et les ruisseaux, à l'abri des regards, bien entendu. "La nature n'est pas une poubelle", lit-on sur certaines affiches. Pour certains, ce genre d'affichage ne les sensibilise pas du tout. À noter que je ne suis pas le seul à faire ce bénévolat. Pour les abords des routes et des autoroutes, c'est pire, c'est devenu de vrais dépotoirs. À qui la faute ? L'habitude de râler sur les institutions publiques, c'est commode. Souvenons-nous de la formule de J.F. Kennedy qui disait : "Ne vous demandez pas ce que l'État peut faire pour vous, demandez-vous ce vous pouvez faire pour l'État." Pour moi, le ramassage des déchets est l'affaire de tous en collaboration avec les riverains et le service public. PS : ne croyez-vous pas que la planète meurt sous les déchets, chimiques, pétroliers, immondices ? Maurice Zieleniec, Plaineveaux

Urgence climatique : M. Vervoort, pourquoi encore bétonner ?

L'art de se tirer une balle dans le pied ou comment rendre la parole politique inaudible ? Le gouvernement bruxellois a voté l'urgence climatique et continue à bétonner les derniers espaces verts restants de la ville. C'est exactement ce qu'il faut faire pour que plus aucun citoyen n'accorde encore la moindre confiance aux actes ou à la parole politique. Si 2021 et tous ses événements climatiques d'une violence inouïe n'incitent toujours pas nos gouvernements, même à participation Écolo, à bouger, alors résignons-nous à vivre chaque année des canicules de plus en plus fréquentes, intenses et longues, des incendies de plus en plus violents, et des inondations désastreuses. Certes il y a un manque de logements et principalement de logements sociaux à Bruxelles. Comme il manque des milliers de mètres carrés d'écoles pour les années à venir. La Région dispose pourtant d'un réservoir largement suffisant de bâtiments à réaffecter ou rehausser. La Région dispose de moyens juridiques comme le droit de préemption ou même celui de réquisition. À quoi sert un cadre juridique si, même quand l'urgence se fait sentir et a été votée, un gouvernement n'utilise pas les moyens mis à sa disposition ? Voter l'état d'urgence climatique et élaborer un plan climat, pour faire exactement l'inverse de ce qu'il y a lieu de faire, est le pire des signaux possibles que des dirigeants puissent envoyer. La première démarche cohérente aurait été d'arrêter de bétonner la ville et de recréer des espaces verts connectés. Les exemples des terrains des Dames Blanches ou de la Friche Josaphat montrent que la Région a décidé de faire exactement l'inverse. Je me souviens d'une réunion avec l'association citoyenne "Rise For Climat", où un bourgmestre pour lequel j'ai énormément de respect nous a demandé, avec des trémolos dans la voix, de relayer une proposition de bon sens car, disait-il, notre parole, à nous politiciens, est décrédibilisée et n'est plus audible. Avec honnêteté, il a ajouté : c'est probablement en partie de notre faute. Monsieur Vervoort, clairement, en votant l'urgence climatique tout en faisant la promotion du bétonnage des derniers espaces verts en pleine ville, vous rendez-vous compte que vous achevez de discréditer la parole du politique ? Et pour le peu que je vous connaisse, vous serez le premier à déplorer la montée des partis populistes qui ne sera que la résurgence logique de tous ces actes manqués. Benoît van Doosselaere,fondateur du collectif Climat et Agriculture

Médias : Un micro-trottoir qui dérape

Lors de l'émission télévisée C'est pas tous les jours dimanche diffusée ce 26 septembre sur les ondes de RTL TVI, j'ai été indigné par les propos d'une jeune fille recueillis lors d'un micro-trottoir. La question étant de savoir s'il fallait ou non rendre l'enseignement du néerlandais obligatoire en Wallonie. Devant le micro, la personne précise sa pensée en ajoutant que, la prononciation des vocables néerlandais lui semblant venir du fond de la gorge, elle a l'impression de vomir. En quoi cette précision apporte-elle quelque chose au débat si ce n'est l'humiliation ressentie par des auditeurs flamands ? Le micro-trottoir n'étant pas un direct, pourquoi, lors du montage de l'émission, les journalistes Christophe Deborsu et Audrey Leunens n'ont-ils pas coupé ce commentaire inutile et désobligeant ? Juan Coppieters't, Wallant

Banalité de l’offre immobilière:Faut-il incriminer les architectes?

Les auteurs de l'opinion "le monde enlaidit" (par l'ASBL La Table ronde de l'architecture) ont raison: dans son ensemble, l'offre immobilière résidentielle actuelle est répétitive, banale et dépourvue de recherche esthétique. Elle ne mérite pas la qualité de "moderne". En effet, elle n'a plus rien à voir avec le grand souffle créateur qui a traversé tout le XXe siècle, quand les architecte ont ouvert enfin l'habitat vers l'extérieur, permettant à l'air, la lumière, le soleil et la verdure d'entrer dans nos maisons (voir à ce sujet l'exposition consacrée à Charlotte Perriand). La promotion immobilière aujourd'hui semble n'avoir retenu que la notion de confort et pense "enrichir" en comblant ainsi une clientèle docile et privée de rêve. Je crois aussi que, de nos jours, les architectes ont trop rarement voix au chapitre dans l'acte de bâtir. Leur créativité est souvent mise sous éteignoir, c'est leur signature au bas de la demande de permis d'urbanisme qui est - forcément - sollicitée par les promoteurs. Mais les mentalités changent et je suis persuadée que ces immeubles récents, calqués sur un modèle suranné seront rapidement dévalués car ils ne répondent déjà plus aux exigences actuelles les plus vives la maîtrise du climat et de l'environnement, l'emploi des ressources locales, l'économie circulaire, la récupération des eaux pluviales ou encore le recyclage des matériaux. Autant de défis que le architectes doivent relever au plus vite avec inventivité et passion. Une esthétique nouvelle, plus proche de la nature naîtra de leurs recherches, avec le succès assuré auprès d'un public qui a besoin de beauté et veut vivre avec son temps comme ce fut toujours le cas, à travers les âges. Françoise Brébart, architecte

Vaccination : De la liberté et de son usage

Nous sommes libres et c’est merveilleux. Nous ne sommes pas seuls car des milliards d’autres personnes libres vivent sur la Terre. Nous devons donc user de notre liberté pour permettre un vivre-ensemble harmonieux. Notre liberté n’est donc pas un droit absolu mais un droit limité par le respect de la liberté de notre prochain.

Exemple parmi d'autres, nous sommes libres de rouler à gauche mais, si nous le faisons, nous créons le chaos. Par nature, nous sommes égocentriques et, pour nous empêcher de marcher sur les plates-bandes de notre voisin, les autorités de tous poils légifèrent. Les faits - dont l'occupation des lits aux soins intensifs - prouvent que la vaccination a efficacement jugulé le Covid. Les effets secondaires représentent un risque plus que limité. Faire un usage absolu de sa liberté pour refuser le vaccin est un risque éminemment plus important. Se vacciner, c'est permettre un vivre-ensemble harmonieux en liberté de notre prochain. Jean-Claude Dapsens, notaire à Huy