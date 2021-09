Pourquoi le débat sur la vaccination perdure-t-il encore aujourd’hui?

La raison de ce débat réside sans doute dans un grand nombre de facteurs, mais les plus marquants sont selon moi ceux liés au communautarisme et à l’importance à donner du sens à son existence.

Une carte blanche de Serge Dehouwer, Psychologue.

Je recevais l’autre jour un appel téléphonique d’une femme médecin qui souhaitait annuler son rendez-vous (je reçois des couples en difficulté) car elle était souffrante, ayant contracté le Covid.

M’inquiétant pour sa santé, je pris le risque de lui demander si elle était vaccinée. Elle me répondit que non, tout en rajoutant qu’elle pensait que cela n’y aurait pas changé grand-chose. Et à entendre cette femme médecin remettre ainsi en question l’efficacité du vaccin contre le covid, ma petite voix intérieure me susurra : "Il y a encore du boulot !".

Bien sûr, d’après les données que l’on connaît, la vaccination n’immunise pas totalement de l’infection par le Covid. Mais les vaccinés et non vaccinés ont-ils autant de (mal)chance de contracter la maladie ou de la transmettre ?

La réponse est franchement non, et il ne faut pas être médecin pour l’affirmer, il suffit de s’informer. Chaque jour apporte son lot d’études indiquant clairement le bénéfice de la vaccination. Bien sûr, il y a des nuances, les statistiques prêtent toujours à manipulation, mais une tendance aussi flagrante en faveur de la vaccination ne souffre d’aucun débat.

La raison la plus fréquemment avancée par les anti vaccins est que l’on dispose de trop peu de recul. On ne connaît pas les effets secondaires que pourrait avoir la vaccination à plus long terme.

Situons-nous maintenant à une autre époque, celle où la rage sévissait, une épidémie qui a fait des centaines de milliers de morts (des millions si l’on cumule les époques). Trouverait-on à ce moment-là une seule personne qui dirait, lorsqu’apparait enfin un vaccin : "Non merci je vais attendre un peu, je vais d’abord voir si cela marche à plus long terme et sans inconvénient majeur" ? Non, bien évidemment, parce qu’il fallait choisir entre la vie ou la mort, et choisir vite ! Mais il faut dire qu’en ces temps-là l’individu n’avait pas la place qu’il occupe aujourd’hui dans la société et surtout que les réseaux sociaux n’existaient pas pour s’épancher sur le sujet.

Mais pourquoi donc ce débat sur la vaccination perdure-t-il aujourd’hui alors que l’enjeu reste encore et toujours la vie ou la mort ? Pourquoi ces "poches" de résistance ? N’aurai-je pas tout compris en me vaccinant un peu rapidement ? Ou ne serais-je qu’un « mouton » qui suivrait sans réfléchir des injonctions politiques commanditées par le Big Pharma ?

L'enjeu communautaire

Rejoignant la définition wikipédienne, j’entends principalement par "communautés" des groupes de personnes ayant des points communs et interagissant entre eux.

Ainsi en est-il des communautés dites "d’origine étrangère", ces communautés restant visiblement davantage imperméables à la vaccination. Comment expliquer sinon le taux de vaccination incroyablement bas dans des communes bruxelloises comme Saint-Josse-Ten-Noode ou Molenbeek par exemple ?

Pour quelles raisons ces communautés rechignent-elles à se faire vacciner ? Sans doute parce qu’elles trouvent en leur sein une forme de sécurité et de confort psychologique que ne leur apporte pas une société éloignée de leurs traditions, de leurs modes de vie, ou plus fondamentalement encore, de leurs langues.

Oui, le Covid révèle aussi les difficultés d’inclusion dans la société. Il révèle l’échec de l’insertion, comme l’accès à l’emploi révèle les discriminations à l’embauche. En marginalisant et en créant des ghettos, on ne s’étonnera pas ensuite de ne pas récolter l’adhésion sur des questions qui concernent la collectivité.

Aller à la rencontre de ces personnes, expliquer encore et encore, permettrait peut-être un changement de mentalité. Mais le plus important serait surtout que leurs soient ouvertes les portes d’une société qui se revendique démocratique mais qui pourtant hiérarchise ses citoyens selon des critères d’origines sociales, de nationalité ou encore de couleur de peau (énumération non exhaustive). Et là aussi ma petite voix intérieure me dit qu’il y a encore du boulot. Oui, l’accès à la vaccination est éminemment politique. A la base, elle relève ni plus ni moins de la justice sociale.

L'enjeu du sens

J’en viens maintenant au deuxième facteur d’explication que j’évoquais : donner du sens à son existence.

Dans nos sociétés occidentales, nous vivons à l’ère du "me, myself and i". Comment expliquer autrement le succès de nos réseaux sociaux (Facebook en tête de liste), sinon par la possibilité pour chacun de briller narcissiquement aux yeux des autres ? Comment expliquer ce succès sinon par l’occasion qui nous est donnée de nous mettre en avant dans un monde qui nous dépasse, nous efface, nous globalise, nous engloutit ?

Ainsi cherchons-nous en particulier à donner du sens à notre vie, n’est-t-il pas de la plus haute importance de nous sentir vivre ?

Comme le feraient des personnes qui trompent leur conjoint(e) alors qu’elles connaissent pourtant un couple heureux (1), c’est pour retrouver énergie, vivacité et sensation de vivre, que d’aucuns vont s’engager dans la bataille pour la "liberté" vaccinale. La nature humaine est ainsi faite qu’elle a parfois besoin de combats pour se sentir exister et pour assouvir à la fois son besoin de différentiation (je ne suis pas comme les autres) et d’appartenance (je ne suis pas tout seul).

Cette communauté de personnes, d’un autre genre que celle évoquée plus haut, s’autoalimente grandement grâce aux algorithmes de leurs réseaux sociaux (réseaux dont la plupart usent et abusent), rompant ainsi l’isolement ("on n'est pas tout seul") et renforçant la croyance dans la légitimité du combat mené. CQFD. C’est fou le nombre vertigineux de spécialistes en médecine qu’a pu faire naître Facebook ces derniers temps !

Certaines batailles, comme celle pour la liberté, valent bien évidement la peine d’être menées. Et lorsqu’on est à ce point investi de valeurs aussi élevées, on ne change pas d’avis, on se bat jusqu’au bout. Un seul exemple ? Tournons-nous vers la France et observons que des travailleurs vont jusqu’à démissionner de leur poste plutôt que de se soumettre à la vaccination.

Il y a donc fort à parier que chacun campe sur ses positions, les vaccinés reprochant aux non vaccinés de les mettre en danger, les non vaccinés justifiant de la grandeur de leur combat.

L’important est que tous nous prenions nos responsabilités et les assumions dans nos contacts avec les personnes qui nous entourent, au quotidien et avec tous les moyens dont nous disposons. À cet égard, le pass sanitaire dont on parle tant en ce moment pourrait ne pas être considéré comme une privation de liberté, mais plutôt comme un rempart à la vaccination obligatoire.

J’aimerais juste que les personnes non vaccinées assimilent l’idée qu’elles peuvent faire le choix de ne pas se vacciner uniquement parce que d’autres, beaucoup plus nombreuses dans nos régions, ont heureusement posé le choix contraire.

Oui, la liberté de vaccination tient à cela jusqu’ici. Et espérons que cette liberté perdurera.

Notre époque nous met devant le danger de stigmatisation des uns et des autres. En réalité, vaccinés ou non vaccinés, nous marchons tout autant pour nos libertés. Quelques soient nos différences d’opinion et sans doute avec des stratégies différentes, c’est ensemble que nous vaincrons (probablement) cette pandémie.

