"Idéologiquement, les forêts seraient anarchistes"

Père, ingénieur agronome, biologiste, (co)auteur de plusieurs livres, dont Une autre fin du monde est possible ou plus récemment de La Graine de mon assiette, Gauthier Chapelle nous avertit depuis longtemps du changement de paradigme qui s'impose à nous. "On ne se prépare pas assez au fait que notre civilisation est basée sur l'utilisation de ressources non renouvelables. Tout est à réinventer." Selon un récent rapport du Shift Project publié en mai 2021 sur les risques pesant sur l'approvisionnement en pétrole en Europe, fin des années 2030, nous subirons le déclin, très probablement irréversible, de la production de pétrole. Or, "notre dépendance est partout", rappelle M. Chapelle. "Si on regarde la liste de tous les objets usuels que l'on emploie tous les jours et qui sont tous dépendants de près ou de loin des combustibles fossiles… , même la fabrication des voitures électriques, qui sont en passe de devenir la norme, en dépend." Pour entamer ce vaste chantier, l'auteur suggère de nous inspirer de notre réflexion lors la crise Covid : dissocier le vital et l'indispensable de ce qui ne l'est pas…



Pour vous, le secteur informatique ne serait pas essentiel… Or, le digital est imbriqué dans nos vies à tous les niveaux. Même un hôpital, aujourd’hui, fonctionne à grand-peine sans informatique.

Quand je dis qu’il n’est pas essentiel, avec le risque de me faire traiter de passéiste, je regarde toujours cela avec un recul de biologiste. La biologie nous dit que cela fait 300 000 ans que notre espèce vit sur cette planète. Si on regarde seulement 50 ans en arrière, nous n’avions pas d’ordinateur… et la vie était civilisée. Personne ne peut dire le contraire. La civilisation, en soi, n’a pas besoin de digitalisation… Par contre, si on coupait demain avec l’informatique, en effet, ce serait la catastrophe. Tout s’arrêterait : les banques, les ascenseurs, les voitures, les hôpitaux, toutes des choses extrêmement essentielles qui se sont organisées autour. Pour moi, il faudrait prendre suffisamment le temps de s’arrêter de façon "vraie" pour réfléchir. On le sait, l’essentiel des dépenses énergétiques en informatique ne portent pas sur les besoins essentiels : il s’attache à Netflix et les flux vidéo… Ce n’est pas comme si nous n’avions pas de marge de manœuvre. Nous gagnerions à nous arrêter et à réfléchir un peu mieux. J’ai, par exemple, été très impressionné par ce qu’il s’est passé l’année passée en France, lorsqu’a été lancée la Convention citoyenne pour le climat. Pas par ce qui en a été fait - le gouvernement Macron a évacué les neuf dixièmes des 149 propositions de mesures -, mais bien par le fait qu’en un an de travail 150 citoyens qui n’avaient pour la plupart pas de formation particulière sur le sujet ont pu rencontrer les experts qu’il fallait, et ont pondu ce que les écolos et climatologues du monde entier attendent depuis trente ans, c’est-à-dire une batterie de mesures sérieuses, qui prenaient réellement en compte le pourcentage d’émissions.

À vous entendre, le chantier est énorme. Comment ne pas baisser les bras et ne pas tomber dans une forme de nihilisme à l’égard de l’urgence, du changement climatique notamment ?

Beaucoup de gens ressentent une énorme pression face à ce sentiment d’urgence et de "dernière chance". Ce que je leur dirais, c’est qu’il faut arrêter de se mettre cette pression-là ; et plutôt se dire que nous devons "juste" avancer. De toute façon le chantier est énorme et… nous devons avancer. Mais pour l’idée d’urgence, on repassera ! Car nous allons de toute façon dépasser le 1,5-2 °C de réchauffement… peut-être même les 3°C, sur base des engagements actuels (ce que tentent d’enrayer les résolutions de l’Accord de Paris, NdlR). Et il va falloir continuer à vivre et à s’adapter, en remettant à plat ce système qui tourne fou. Avec Pablo Servigne, nous avons écrit L’Entraide : l’autre loi de la jungle. Nous y expliquons de façon approfondie à quel point l’entraide est partout au sein du vivant. Il y a bien sûr de la prédation et de la compétition, mais il y a surtout énormément d’entraide. Si elle n’était pas là, l’histoire du vivant serait tout autre. Des relations de ce type remplaçant d’anciennes relations de prédation ou de compétition ont permis des sauts de complexité majeurs… Et notre existence aujourd’hui en dépend.

Vous vous inspirez du reste du vivant (des plantes, par exemple) pour repenser notre système…

Oui. Un exemple : à peu près 90 % des plantes fonctionnent en symbiose avec des champignons. On ne nous l'a pas forcément appris à l'école, mais c'est cette symbiose qui les rend tous efficaces. On pourrait les renommer "plantignons" ou "champlantes", si on voulait avoir un regard plus précis sur ces systèmes et comment ils fonctionnent… Des symbioses comme celles-là, on en voit partout dans la nature. Notre flore intestinale nous le montre également : nous collaborons avec des centaines d'espèces de bactéries… L'entraide est donc partout. Pour pouvoir entrer dans cette rupture de civilisation (dépendante au non-renouvelable, NdlR), nous devons sortir de la culture de la compétition et revenir à la culture de la coopération que nous avons en nous. Or, nous baignons encore dans cette compétitivité, car nous sommes dans une culture très hiérarchisée (pyramidale). Cette dernière n'existe pas ailleurs dans le vivant. Il existe des espèces un peu hiérarchisées, c'est vrai - on peut penser aux loups -, mais il ne s'agit pas d'une hiérarchie pyramidale dans le sens où plusieurs strates hiérarchiques se superposent, et où ceux du dessus ne parlent pas à ceux du dessous. Au sein du monde animal, des systèmes au sein desquels les relations entre le haut et le bas sont filtrées par des étages intermédiaires n'existent pas : tous les individus sont en relation.

Quel serait l’inverse de cette structure pyramidale ?

L'inverse, on le retrouve notamment dans le réseau que tissent entre eux arbres et champignons : tout le monde est connecté, solidaire, mais les décisions ne se prennent pas de façon centralisée. Toutes les décisions et régulations se prennent localement. Si on regarde du côté des entreprises, il y a ce que Frédéric Laloux a décrit, dans son livre Reinventing Organizations… , comme des "entreprises opale", qui sont des entreprises dans lesquelles les équipes, tout en étant connectées entre elles et à ce qu'il se passe dans le reste de leur écosystème, vont prendre des décisions toutes seules, sans devoir en référer à une hiérarchie. Pour Laloux, la métaphore utilisée par les personnes concernées pour décrire ce modèle, c'est le vivant et la nature. Elles disent "si les forêts fonctionnaient comme des entreprises sur le modèle pyramidal, les feuilles tomberaient au printemps"… D'ailleurs, si on devait coller une étiquette politique sur le fonctionnement des forêts, elles seraient anarchistes. Attention, pas anarchistes "qui posent des bombes", anarchistes dans le sens où il n'y a pas de concentration du pouvoir, c'est-à-dire au sens premier du terme.

Que conseillerez-vous au travailleur d’une entreprise, dépendante d’une manière ou d’une autre des énergies fossiles pour fonctionner, qui aimerait ne pas participer à cette culture du non-renouvelable ?

Déjà, quitter son boulot n'est pas interdit (rires). Plus sérieusement, pour en revenir aux organisations opale, il s'agit d'organisations où les gens osent être complètement eux-mêmes et parler de leurs valeurs. Les travailleurs, s'ils sentent qu'ils doivent sortir des énergies fossiles, qu'ils en parlent avec leurs collègues, d'abord. Pour le Giec, on a 20 à 30 ans pour devenir neutres. C'est énorme. Ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est "faites-en des sujets de mobilisation". Comme nous l'avons fait au moment du Covid, distinguons l'essentiel de l'accessoire ! Et aussi pratiquons l'entraide. Pas seulement avec nos proches, car toute forme est bonne à pratiquer.

Pour aller plus loin, ensemble : une conférence et des ateliers

Autres outils pour développer l'entraide, M. Chapelle donne avec d'autres coopérateurs des ateliers, sous le nom - englobant - du "Travail qui Relie". Pour se relier à soi, aux autres et à la Terre. Animations, rencontres et travail autour de l'apprivoisement des émotions négatives, notamment. "On se rend compte à quel point visiter peur, tristesse, colère, en collectif sécurisé permet de faire des deuils beaucoup plus facilement, et d'apprendre à vivre en comprenant que joie et tristesse dans une même journée n'est pas un problème. Ressentir de la tristesse quand on voit des lieux merveilleux se faire détruire, mais ressentir de la joie dans les liens créés avec les autres et le vivant", esquisse G. Chapelle. Pour lui, les émotions ne sont plus à réprimer coûte que coûte. Elles seraient là pour nous prévenir de quelque chose. La tristesse, qu'on perd quelque chose qu'on aime, la colère, qu'on vit une injustice, etc.