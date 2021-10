Zemmour et l’ombre inquiétante des Bonaparte

Une carte blanche de Yves Patte, sociologue et entrepreneur.

En entendant Éric Zemmour répéter à longueur de débats télévisés que le "vrai" républicain, c’est lui ; qu’il représente le gaullisme historique, trahi par la droite française ; et à quel point il admire Napoléon Bonaparte, on ne peut que se rappeler la phrase de Raymond Aron : en France, "même les despotismes s’y veulent républicains".

Cette phrase, Aron l'a écrite depuis Londres, dans un article publié en 1943, dans La France libre, et intitulé "L'ombre des Bonaparte". Et bien qu'il ne le citât pas, c'est sur le général de Gaulle qu'Aron faisait planer cet ombre du bonapartisme.

Pour le philosophe et sociologue, grand spécialiste des régimes politiques et en particulier des totalitarismes du XXe siècle, le bonapartisme et le fascisme, bien qu’appartenant à des époques différentes, représentent "deux espèces d’un même genre". Aujourd’hui, avec un Éric Zemmour à 15 % d’intentions de vote dans certains sondages français - au moment où nous écrivons -, juste derrière Marine Le Pen, il est certainement intéressant de reprendre les lunettes de Raymond Aron pour comprendre l’ombre doublée, des Bonaparte et du Général, derrière Zemmour, et à quel point cela peut être un danger pour la démocratie.

Un pouvoir renforcé

Le bonapartisme consiste d’abord à concentrer les pouvoirs dans un exécutif fort, et plus encore dans les mains d’un seul homme. Pour cela, le législatif doit être discrédité, accusé de ne plus représenter le "peuple souverain", d’être instable et inféodé aux partis politiques et à leurs querelles constantes. Le passage de la IVe à la Ve République, celle de De Gaulle, se veut un renforcement du pouvoir du président de la République, face à l’instabilité de l’Assemblée.

Un peuple décisionnaire

Une autre caractéristique du bonapartisme, c’est l’utilisation du "plébiscite", c’est-à-dire la pratique consistant à faire valider une politique directement par le peuple. C’est par un plébiscite que Napoléon Bonaparte instaure son Consulat, après le coup d’État du 18 Brumaire, et qu’il installe l’Empire en 1804. C’est par un plébiscite encore que Louis-Napoléon Bonaparte ratifie son coup d’État en 1851 et rétablit l’Empire en 1852. Et c’est par un référendum ressemblant fort à un plébiscite que le général de Gaulle fait valider la Ve République en 1958.

Plus qu’une politique, le plébiscite valide - acclame - celui qui le porte devant le peuple. Et c’est par là que le leader bonapartiste peut se présenter, presque mystiquement, comme l’émanation de la souveraineté populaire. Il est celui qui est "plébiscité". Et ce n’est pas autre chose que fait Zemmour actuellement en reportant l’annonce officielle de sa candidature à la présidence de la République : il ne se porte pas "candidat", il ne sollicite pas un poste ; c’est, dans son discours, le peuple qui le sollicite, qui l’appelle, tel un "homme providentiel", figure typique du bonapartisme. Hors des chemins classiques vers la présidence, les grands médias fournissent à Zemmour, au quotidien, la force du plébiscite : il peut s’adresser directement aux masses, qui le plébiscitent en chiffres d’audience, de sondages et de ventes de livres.

Apporter la paix en temps de paix ?

Mais pour être un homme providentiel, il faut que la situation soit catastrophique. Et c'est ce que Zemmour a construit au fil du temps, et répète au fil des débats. "La France est en déclin", dit-il, "la France est assiégée", "c'est le grand remplacement", "on est au bord de la guerre civile". On ne s'impose pas comme un Bonaparte ou un De Gaulle en temps de paix. Au contraire, on est un "homme providentiel" parce qu'on apporte la paix. Zemmour répète assez à quel point il a lu Bainville. Il connaît son chapitre "Bonaparte, maître de la paix" de son ouvrage majeur sur Napoléon. "L'Empire, c'est la paix", disait Louis-Napoléon, parlant de l'Empire de son oncle.

Et c’est dans la tourmente algérienne, avec une France au bord de la guerre civile, que De Gaulle est investi, en 1958, des pleins pouvoirs, avec mandat de réviser la Constitution. Contrairement à ce que certains ont écrit, Zemmour ne veut pas amener la guerre civile ; il veut faire croire qu’on est dedans, afin de s’imposer comme celui qui ramènera la paix civile.

Pas de parti

Pour cela, il doit rassembler. Être au-dessus des partis et des divisions de la société. Tel, déjà, un président de la République. Tel un Empereur. Les Bonaparte et de Gaulle détestaient les partis et les factions. "J'ai refusé d'être l'homme d'un parti", disait Napoléon Bonaparte, dans un discours du 10 novembre 1799. On ne sait pas si Zemmour déteste les partis, mais il ne dépend en tout cas d'aucun d'entre eux. Et ça permet, comme la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte dans le contexte très particulier de la IIe République (juste après la révolution de 1848), d'être un attrape-tout, rassemblant gauche socialiste et droite monarchiste ; ceux qui étaient déçus des autres, ceux qui pensaient pouvoir l'instrumentaliser, et ceux qui ne connaissaient que son nom.

Cette synthèse, Zemmour en rêve. Il répète assez que De Gaulle était arrivé à rassembler la classe populaire et la bourgeoisie patriote, avant que le RPR ne trahisse l’une comme l’autre. De plus, ne répète-t-il pas assez que "tout le monde dit maintenant comme lui" (Le Pen, Mélenchon, etc.) ?

Et ce qui marche toujours pour rassembler, pour unir, c'est l'exaltation nationaliste. "Je ne dépends pas d'un parti, je suis national", disait Napoléon Bonaparte. Exalter la nation, l'identité, c'est pouvoir s'adresser à un Peuple-Un, uni et uniforme, pour s'en présenter comme le seul représentant.

Zemmour doit connaître cette "idée napoléonienne" : "l’aristocratie n’a pas besoin de chef, tandis que la nature de la démocratie est de se personnifier dans un homme". C’est là que le bonapartisme partage la couche avec le fascisme : un leader qui fusionne littéralement avec le peuple, qu’il guide autant qu’il le personnifie, ou qu’il guide parce qu’il le personnifie.

Dans ce modèle, plus aucune autre institution n'est nécessaire. Louis-Napoléon Bonaparte le disait à propos de son oncle, Napoléon Ier, "il n'eût tenu qu'à lui de n'avoir ni corps législatif, ni Sénat", tant le peuple était las des disputes de ces institutions républicaines. Il n'eût qu'à accepter d'être investi du pouvoir absolu.

Démocrates de tous bords, nous devons défendre une conception de la démocratie, qui ne se personnifie pas dans un seul homme, parce qu’on sait que ça n’aboutit qu’à des tragédies. Une démocratie qui ne voit pas dans le peuple une "masse" qui plébiscite, mais un "dêmos" qui participe à des assemblées, qui débat - parce qu’il est traversé de tensions - et qui délibère. Un peuple qui ne s’en remet pas à un seul homme, et qui ne délègue sa souveraineté, prudemment, qu’à celles et ceux dont il sait qu’il pourra leur reprendre, si ils ou elles n’en font pas un usage démocratique.