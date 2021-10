Quand la santé mentale des enfants d'Europe bascule

Une opinion de Geert Cappelaere, ancien directeur de l’Unicef pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Depuis septembre, il dirige le bureau des partenariats à Bruxelles.

Le suicide constitue aujourd’hui la deuxième cause de mortalité chez les jeunes en Europe. Les garçons âgés de 10 à 19 ans se suicident deux fois plus que les filles. Seuls les accidents de la route sont plus meurtriers dans cette tranche d’âge.

Bien qu’il soit difficile de comprendre ce qui se passe dans l’esprit d’un enfant qui prend la décision tragique de mettre fin à sa vie, les statistiques du rapport mettent en évidence un fait indiscutable : notre impuissance actuelle à venir à bout des problèmes de santé mentale des jeunes, avec les conséquences terribles que nous connaissons.

Impact Covid

Chaque jour, trois adolescents perdent la vie en Europe. Cette statistique préoccupante provient d’un rapport historique de l’Unicef, intitulé “La situation des enfants dans le monde 2021 : Dans ma tête”. Alors que les conséquences sociales et économiques de la Covid-19 se font encore sentir dans le monde entier, les données du rapport révèlent toute l’ampleur des défis qui se posent à nous au niveau de la santé mentale des adolescents en Europe.

Le rapport révèle ainsi qu’en Europe, près de 20 % des garçons âgés entre 15 et 19 ans souffrent de troubles mentaux, contre plus de 16 % chez les filles du même âge. Neuf millions d’adolescents européens (âgés de 10 à 19 ans) vivent avec des troubles mentaux. Dans plus de la moitié des cas, il s’agit d’anxiété et de dépression.

Nous avons trop tardé à consacrer l’attention nécessaire aux problèmes de santé mentale qui affectent les jeunes chez nous alors que des pathologies telles que les troubles alimentaires, la dépression et l’anxiété sont bien présentes et installées chez les enfants et les jeunes du continent européen. Bien avant le début de la pandémie de Covid-19, la santé mentale des enfants et des adolescents constituaient déjà un sujet de préoccupation de nombreux parents, enseignants et de personnes concernées par leur bien-être. La Covid-19 compromet davantage encore la santé mentale et le bien-être de toute une génération. Il est grand temps d’agir, de venir à bout de cette crise et de protéger la santé mentale des enfants européens.

Accroître les investissements

Il est navrant de constater que tous les efforts pour s’attaquer aux problèmes de santé mentale et pour les traiter restent largement sous-financés à ce jour. Rares sont les gouvernements qui allouent les ressources nécessaires à ce problème. Il est urgent d’accroître les investissements sur un certain nombre de fronts prioritaires.

Premièrement, les institutions européennes et les gouvernements nationaux doivent soutenir les interventions visant à faciliter l’accès des groupes vulnérables aux services de santé mentale et améliorer les infrastructures régionales par le biais du Fonds social européen plus et du Fonds européen de développement régional.

Deuxièmement, les gouvernements nationaux doivent inclure l’accès aux services de santé mentale dans leur plan d’action national pour le fonds Covid-19 de la Commission européenne, la Facilité pour la reprise et la résilience. Ils doivent, par exemple, explorer les possibilités offertes par les technologies numériques et en ligne pour réduire les inégalités d’accès aux services de santé mentale et atteindre les populations qui n’ont traditionnellement pas accès à ces services.

Troisièmement, l’école offre un moyen tout prêt pour faciliter l’accès aux services de santé mentale et de soutien psychosocial. Parmi les outils qui ont fait leurs preuves, citons : la promotion de programmes de sensibilisation et de renforcement des capacités d’adaptation émotionnelle des adolescents ; l’intégration de services de conseil en santé mentale ; la formation des enseignants et du personnel ; la création d’espaces sûrs où les enfants peuvent discuter et partager. L’UE doit soutenir l’initiative “Apprendre en toute sécurité”, qui vise à mettre fin à la violence en milieu scolaire pour permettre aux enfants d’apprendre, de s’épanouir et de réaliser leurs rêves.

Quatrièmement, si elle veut construire une véritable Union européenne de la santé, ainsi que l’a demandé la présidente von der Leyen, l’UE doit investir des ressources adéquates pour cibler les actions visant à former les travailleurs sociaux et les professionnels de santé à la santé mentale dans le cadre du programme EU4Health et du Fonds “Asile, Migration et Intégration” destiné à soutenir les services destinés aux enfants migrants.

Cinquièmement, l’UE doit intégrer des actions ciblées sur la santé mentale et le bien-être psychosocial dans les 20 % de l’aide publique au développement consacrés au développement humain dans l’instrument “Global Europe”, ainsi que dans les programmes humanitaires de préparation, de réponse et de redressement, pour répondre aux besoins de toutes les populations en situation d’urgence.

Sixièmement, on ne soulignera jamais assez la valeur préventive des investissements dans des services de garde d’enfants et d’éducation de qualité, ainsi que dans des mesures de soutien aux familles dans tous les secteurs.

Enfin, l’UE doit poursuivre son travail de pionnière en matière d’éducation dans les situations d’urgence et d’intégration de la protection des enfants dans les situations d’urgence.

Leadership

Ce dont nous avons besoin par-dessus tout à l’heure actuelle, c’est de leadership. Nous attendons des dirigeants mondiaux, régionaux et nationaux un vrai engagement, notamment financier et politique, qui reflète le rôle important des déterminants sociaux dans l’évolution de la santé mentale.

La pandémie a bouleversé nos vies, entraînant une crise mondiale sans précédent. Durant les confinements qui ont touché l’Europe, elle a aggravé les vives préoccupations concernant la santé mentale des enfants et de leur famille, et illustré combien les événements du monde extérieur pouvaient jeter le trouble dans nos têtes.

Maintenant que les projecteurs sont braqués sur la pandémie et les ravages que celle-ci a causés sur le bien-être des enfants, nous devons saisir cette occasion pour mettre en œuvre des interventions clés, lutter contre la stigmatisation, soutenir les parents, créer des écoles accueillantes, travailler par-delà les secteurs, mettre en place des services de santé mentale robustes et établir des politiques qui encouragent l’investissement dans de véritables solutions. Les enfants d’Europe, et par conséquent la santé du continent, en dépendent.