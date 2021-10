Il faut réformer la loi sur l’incitation à la haine et à la discrimination

Une carte blanche de Jésus Ngenzebuhoro, enseignant d'histoire et de philosophie et citoyenneté en secondaire

Madame la ministre, le 16 octobre nous commémorerons le décès de Samuel Paty, assassiné en France il y a un an à la suite d’une leçon d’éducation civique sur la liberté d’expression. Cet enseignant français avait décidé d’illustrer sa leçon par des caricatures du prophète de l’islam.

Au-delà du drame évident, et mes pensées vont à ceux qu’il laisse derrière lui, cet événement pose question sur la cohérence de ce que nous enseignons et ce à quoi nous préparons nos germes de citoyens. Je m’y inclus car, comme Samuel Paty, j’enseigne l’histoire et l’éducation civique (CPC). Comme lui, j’aborde chaque année la question de la liberté d’expression devant mes classes. Et, tout comme lui, je dois faire face à des réactions d’élèves offensés dans leur foi et/ou dans leur identité. Tout ça à Bruxelles, ville plurielle.

Susceptibilités en classe

Lorsque la liberté d’expression est abordée dans mes salles de classe, les questions et les affirmations se multiplient, les susceptibilités sont piquées au vif et chaque début d’année un constat s’impose : mes élèves ne chérissent pas ce principe. Du moins, pas quand cette liberté touche à leur sacré, que ce sacré soit religieux ou identitaire. La liberté d’expression est pourtant capitale dans nos sociétés. Loin d’être un caprice, la liberté d’expression est un instrument nécessaire à l’exercice de la démocratie. En effet, c’est par la circulation des informations et par le débat entre opinions contradictoires que le citoyen peut se faire une idée sur un sujet et voter en conséquence plus tard. C’est flouer ce citoyen que de ne le laisser entendre qu’un point de vue, qui d’ailleurs n’a pas été soumis à la contradiction, et dont les zones d’ombre n’ont donc pas été éclaircies.

Quatre limites à cette liberté

Rappelons que dans notre type de régime appelé démocratie libérale, la liberté est la règle et l’interdit est l’exception. Une exception qui doit être justifiée et ne pas entraver la bonne marche de ce régime. S’agissant de la Belgique, il existe quatre limites à la liberté d’expression : l’appel à la violence, les atteintes à la réputation personnelle, le négationnisme et l’incitation à la haine et à la discrimination. Tous sont passibles d’une condamnation.

La démocratie libérale admet les deux premières limites pour des raisons pratiques et logiques ; la raison d’être d’un État étant d’empêcher les actes violents, d’une part, et celle de la démocratie libérale de garantir certains droits à ses citoyens, d’autre part. Concernant la troisième, bien que l’idée d’un État imposant une vérité sous peine de sanction donne des frissons à l’historien que je suis, je ne m’attarderai pas dessus car d’autres l’ont fait avant moi avec brio. C’est sur la quatrième limite que j’aimerais que l’on s’arrête : l’incitation à la haine et à la discrimination. Une limite qui, elle, entrave le bon fonctionnement de cette démocratie.

Haine, discrimination et incitation

La haine ne trouve pas de définition propre quand il s’agit de la loi. La discrimination, de son côté, est le traitement différencié des êtres humains, il est donc impossible au législateur de l’interdire totalement. Ce dernier a finalement retenu 19 critères (de race, de sexe, etc.) pouvant entraîner une condamnation. L’incitation, quant à elle, est définie par Unia (anciennement Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme) comme étant "toute communication verbale ou non verbale qui incite, stimule, attise, encourage, accentue, provoque, pousse ou appelle d’autres personnes à certaines réactions de haine".

Cinq problèmes à cette limite

Cette limite pose au moins cinq problèmes.

1) Le flou entourant le mot "haine", qui en fait de plus en plus un synonyme d’"offense". De plus, la haine étant un sentiment, laid certes, le législateur n’a pas à s’introduire dans les consciences humaines (principe de la liberté de pensée) en tentant de l’interdire.

2) L’arbitraire des 19 critères, qui d’ailleurs mène à une concurrence victimaire entre communautés et instaure des statuts informels de victime et de bourreau sur la seule base de la naissance. Rappelons aussi qu’en démocratie la loi défend les individus et non les communautés et qu’un des principes premiers de la démocratie est une loi identique pour tous.

3) L’impossibilité de contredire sérieusement une opinion censurée non formulée. Ce qui laisse planer le doute sur sa validité.

4) La possibilité pour le pouvoir de déterminer les opinions qui ont droit de cité. Or ce sont les régimes autoritaires qui s’arrogent ce droit.

5) L’absence de libre circulation des opinions. Pour qu’une démocratie soit efficace, cette circulation est nécessaire car les solutions naissent souvent de la confrontation d’idées contradictoires.

Appartenant moi-même à plusieurs catégories discriminées notamment par ma couleur de peau (le hussard noir, c’est moi), je comprends la douleur d’une parole déplacée. Toutefois, on ne combat pas une injustice par une autre.

Développer le sens critique

Avant de clôturer, j’écrirai que je tente d’inculquer le respect des individus mais aussi l’honnêteté intellectuelle et la rigueur dans l’argumentation à mes jeunes. Je leur enseigne à différencier la personne de ses opinions. Je leur explique le procès de Galilée et que la critique peut porter sur tout, y compris sur les mœurs des groupes humains. Mais aussi qu’idéalement on devrait pouvoir le faire sans craindre ni l’agression physique ni, et c’est très important, les poursuites judiciaires. Je leur apprends que la science vainc les ténèbres, qu’une idée s’analyse et se juge par la raison et ne s’interdit pas, fût-elle blasphématoire… ou blessante. Je les éduque à s’informer des différents points de vue plutôt que de chercher à censurer ceux qui offensent leur identité (à l’exception des attaques individuelles), car, oui, il faut accepter d’être offensé en démocratie. Bien heureusement, la majorité des élèves retiennent ces enseignements et terminent l’année plus convaincus de l’importance de la liberté d’expression.

Jean Jaurès expliquait que les principes de la démocratie doivent être transmis dès le plus jeune âge par les enseignants. Madame la ministre, réformer cette loi me permettrait de leur inculquer le civisme en développant encore plus leur sens critique. Cela permettrait aussi de diminuer la fracture communautaire de nos sociétés plurielles, dommage collatéral de la censure, et qui se ressent jusque dans certaines de mes classes. Par leur vote, demain, ces jeunes donneront un cap à nos démocraties. À nous de les préparer à cet exercice en leur donnant les bons outils, la liberté d’expression (et de critiquer !) est le premier d’entre eux, madame.

Respectueusement.