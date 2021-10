Victime collatérale de la crise sanitaire, la bise entre collègues ou entre potes a disparu. Illustration tactile de notre communication non verbale, elle entretenait notre besoin de lien social et plaçait l'amabilité au centre du groupe. Bise de courtoisie, bise de salutation voire bise d'affection : certains, baveusement, en abusaient, d'autres, plus réservés, préféraient fuir les tournées générales de bisous en entreprise. Alors, après le Covid, la bise fera-t-elle son retour ?