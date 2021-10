La bise déplaît de plus en plus. Survivra-t-elle au Covid?

Demain, des caméras nous identifieront-elles? "Cela dépend de nous"

La reconnaissance et l’identification faciales progressent rapidement et leurs débouchés sont de plus en plus nombreux. Feront-elles partie de notre quotidien? Éléments de réponses avec Bruno Dumas, professeur d'informatique à l'UNamur, et membre de l'institut Nadi (Namur Digital Institute).