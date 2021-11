Après la Cop 26, peut-on soutenir l'arrivée d'Alibaba à Liège?

Alibaba, et plus précisément sa filiale logistique Cainiao, vient d'inaugurer son hub européen à Liege Airport. Le géant chinois de l'e-commerce fait de Liège son centre de distribution pour l'Europe. Un premier pas, emplois à 'appui, qui devrait quadrupler d'ici 2025. Mais environnementalistes et riverains n'apprécient pas et se mobilisent.