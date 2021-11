"Le numérique emporte avec lui les valeurs fondamentales de la démocratie"

"Simenon est un des auteurs les plus subversifs du XXe siècle"

La littérature est-elle encore dangereuse? Peut-elle s'élever contre une époque marquée par les réquisitions morales et contre un temps qui a oublié le pardon et l'oubli? Oui, argumente l'écrivain François Sureau. Et les Belges Simon Leys et Georges Simenon en sont de bons exemples.