Message aux navetteurs : le poème de Carl Norac

Carl Norac, notre poète national, poursuit son odyssée, son envie d'inscrire la poésie en marche, en mouvement. Après avoir réuni des poètes des trois communautés sur la péniche Formigny pour une croisière de quinze jours de Namur à Namur en passant par Gand, Bruxelles ou encore Charleroi, le voici dans le train, seul cette fois, pour une quinzaine de jours également, autre grand projet de son mandat.

Son dixième poème national (ci-dessous) s'adresse, entre autres, aux navetteurs. Il signe le départ de son projet Ostende Eupen d'Europalia pour lequel il traversera vingt fois la Belgique par cette ligne de train, Ostende- Eupen, qui va de la mer à la frontière allemande, traverse 4 régions et 3 langues. Chaque semaine seront édités des portraits de voyageurs et aussi des réflexions sur notre pays. Le poème se trouve aussi sur les fenêtres de Muntpunt, la bibilothèque à côté de La Monnaie, jusque 04 01 22.

Écrire dans le métro

Puis, il écrira un livre entièrement à bord pour dire l’autre et son pays, au plus près. Carl Norac n’écrit pas sa poésie chez lui, mais dans les cafés, sur les bancs et dans les moyens de transport. Plusieurs mois, il écrivit dans le métro de Paris des portraits qui, un an plus tard, se retrouvèrent exposés aux navetteurs dans toutes les rames parisiennes et aussi ensuite sur les murs du métro de Bruxelles. Mais son atelier des mots préféré demeure le train quand, dit-il, « la ligne du paysage devient la ligne de l’écriture », et aussi le désir que le poème à son tour soit en partance et qu’il naisse au milieu d’autres visages, dans le concret de l’existence. Pour Europalia cet automne 2022, il prendra donc plus de quinze fois, pour un aller-retour, la ligne Ostende-Eupen. De l’amitié des vagues (Carl Norac habite Ostende) jusqu’à la frontière allemande, il écrira un livre uniquement à bord de ce train qui deviendra pour lui la rencontre de plusieurs chemins : tout d’abord, tenter de dire ce pays dont il est le Poète National/ Dichter des Vaderlands pour deux ans. Un train va son chemin librement et passe les frontières linguistiques sans qu’on les aperçoive ou qu’on le signale. Il s’agit aussi littérairement de continuer ce projet commencé dès ses premiers écrits en Inde dans les années 80 : dire l’autre, le passante, le passant, la voyageuse, le voyageur, l’autre en paysage et tenter en quelque sorte de donner à voir, de « photographier » avec le langage.

Au-delà de ces regards posés, il engagera une conversation avec des personnes inconnues : le train procure ces rencontres où parfois des traits de vie importants se racontent, se partagent avant un geste furtif de la main sur un quai. En d’autres cas, un wagon pourra se transformer en un lieu de lecture : la poésie induit à la fois le mouvement, la fugue, le voyage, l’escale. Dans les gares tout au long du trajet, de Gand à Bruxelles, de Liège au terminus, d’autres performances ou rencontres naîtront. L’auteur tiendra un journal de ses voyages sur les réseaux sociaux afin que celles et ceux qui le veulent l’accompagnent à leur façon jusqu’au bord des rails, échangent également sur ces souvenirs d’un jour, d’un train, comme dans le film « Un soir, un train » d’André Delvaux. Prendre le temps aussi : accélérer parfois, décélérer souvent en ces trois heures de traversée, s’interroger sur le temps, ses détours, ses courses folles, ses attentes, ses suspens, ses lumières, ses ombres, ses collections d’instants aussi. « Les souvenirs m’observent » écrivait le poète Tomas Tranströmer. A nous de les raviver en allers, en retours et surtout d’en créer de nouveaux, offerts à un regard futur. Nicolas Bouvier expliquait en substance qu’on ne fait pas un voyage, qu’en définitive, c’est lui qui nous fait. Ces mots guideront le poète pendant ces deux mois dans cet « atelier » mouvant où tous les sentiments, les âges et les pensées se croisent trop souvent sans poser une trace.

Message aux navetteurs : Le poème de Carl Norac

L’ailleurs ne commence plus sur votre seuil.

Le mot chemin lui-même en vous prend sa distance.

Vous montez dans le train, comme tous les matins

et vous ouvrez les mains pour y voir l’ombre d’un doute.

Savoir où est le mouvement, la mécanique de l’élan,

sans plus le seul discours de l’envol aux visages entrevus.

Puis soudain, vous tracez quelques mots, un poème

peut-être, qui questionne le geste, moins son repli.

Et au milieu du roulis, des journaux qui se froissent,

des langues du pays, des sommeils, des pas pressés,

votre ligne se met à suivre celle de l’horizon.

Tout semble à portée de souffle, collines ou villes

se donnent à toucher, sous-bois pour voix secrète.

Le rail devient cette phrase qui fugue sans ponctuation,

dont les gens sur les quais, silhouettes de pluie,

figurent aujourd’hui les virgules improbables.

Celles et ceux qui partent ainsi sans désir ni hasard

se retrouveront en ce vœu, ce léger abandon :

quoi qu’il advienne du jour, au plus près du regard,

laissez-vous traverser lentement par l’autre paysage.

5 suggestions de livres sur le train

- André Velter, « l’Arbre seul »( Gallimard ) avec le long poème superbe que je lisais en Inde, tout en traversant ce pays en train: A railway to Dehli.

- John Burningham « Train de nuit » ( Flammarion )

- « Delvaux, peintre des gares », de Régine Remon ( Luc Pire )

- Blaise Cendrars, « La prose du transsibérien » ( Gallimard )

- Anne Brouillard, « Le grand murmure » ( Milan )