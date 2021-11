Pour un devoir d’inventaire des droits de l’enfant

Une carte blanche de Serge Léonard, avocat au barreau de Namur.

Cette année, nous commémorons le trentième anniversaire de la ratification de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Ce traité international fut adopté le 20 novembre 1989 à l’unanimité par les Nations unies et fut ratifié en Belgique le 25 novembre 1991. Cela signifie que le traité s’applique au sein de l’ordre juridique belge à condition toutefois que les dispositions de cette convention internationale soient suffisamment claires, précises, non équivoques. Cette commémoration est sans doute l’occasion de procéder à un devoir d’inventaire sur l’effectivité des droits.

L’individu en tant qu’être singulier

Pour ce faire, je propose de revenir aux fondamentaux dont notamment à la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et à ses auteurs qui furent les premiers à parler des droits de l’enfant (voir "La Libération des enfants" d’Alain Renaut).

L'article 1er est libellé comme suit : "Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit." Ce texte s'applique également aux enfants. Pour ses auteurs, cela signifie que l'égalité se définit tout d'abord comme la rupture aux appartenances imposées, aux identités clivées, aux assignations collectives. C'est aussi la fin de ghettoïsation juive. Désormais, l'individu démocratique est un sujet, il existe en tant qu'être singulier. Après des siècles de communautarisme, il prime sur la communauté, il devient une référence anthropologique.

Cette interprétation des droits humains comme rupture avec les liens d'appartenance sera très vite reléguée, abandonnée à partir de 1793. Il y a là le robespierrisme des droits de l'homme pour qui il existe deux peuples "l'un est la masse des citoyens, pure, simple, altérée de la justice et amie de la liberté…. L'autre est ce ramas d'ambitieux et d'intrigants, c'est ce peuple babillard…". Pour Robespierre, le bon peuple doit avoir accès aux droits fondamentaux, à la démocratie et le peuple impur doit faire l'objet d'une épuration. Ce qui compte pour Robespierre, c'est un grand élan de solidarité humaine au risque de l'oubli de l'individuation, de la singularité. C'est la primauté de la volonté de tous et c'est l'identification de tous à la masse homogène de ce peuple souffrant, un agrégat de tous en une unité homogène, le bon peuple, la bonne communauté. Un discours pseudo démocratique, une idéologie hideuse et mortifère, la terreur ! C'est pour Hannah Arendt une vision totalitaire des droits humains et c'est prendre le risque de faire passer au second plan la mise en place d'institutions nécessaires et durables garantissant l'effectivité des droits (De la révolution, Hannah Arendt).

Fort heureusement, nous ne vivons pas sous l’ère du robespierrisme, mais l’histoire nous enseigne les risques de certains soubassements idéologiques.

"L’enfant sujet" au cœur du débat

Cette référence à l’histoire concerne également les droits de l’enfant, d’autant que la Déclaration de 1789 s’ y applique et que la Convention internationale peut aussi se prêter à des récupérations idéologiques. De nombreux articles ne sont pas directement applicables et peuvent être interprétés comme des déclarations de programmes, des modèles moraux sociologiques….

Il reste qu’en 1989, l’avènement de ce grand traité, son adoption, sa ratification en 1991 sont venus à nouveau mettre en avant la notion de l’enfant sujet. Cette promotion de l’individu enfant procède d’un long cheminement qui s’est sédimenté grâce à des personnes phares, comme Françoise Dolto, Alice Miller, Maria Montessori…

Aujourd’hui, ce mouvement en faveur de l’enfant sujet est à nouveau remis en question à travers les questions d’identité et de communautarisme. Les références identitaires sont légion. Exemple, pour certains professionnels des droits de l’enfant, il est important de tenir compte que l’identité personnelle de l’enfant se développe dans des milieux communautaires culturels et doit se traduire par un droit collectif à l’identité collective. Ces revendications peuvent aller très loin jusqu’à soutenir avant 2017 les thèses éducationnelles d’un auteur antisémite, communautariste comme Tariq Ramadan. Autre exemple, dans un tout autre registre opposé aux droits fondamentaux, les thèses zemmouriennes fondées sur l’identité nationale, sur le retour à l’ordre ancien, sur la crainte de l’autre, sur la peur de la complexité, sur les paniques identitaires.

Faire le pari de l’universalisme

Pour faire face, il faut revenir aux fondamentaux et à un universalisme des droits humains tels que proclamés par des personnalités comme Martin Luther King, Nelson Mandela, Barack Obama (voir Barack Obama, Une Terre promise). La lecture du livre de Cynthia Fleury, Ci gît l'amer devrait aussi pouvoir nous inspirer.

Reprenant les écrits de nombreux auteurs comme Frantz Fanon, l’auteure rappelle que le travail du racisme, du fascisme vise à figer l’individu en identité captive, à le désubjectiver, à nier son intériorité, sa singularité.

Pour affronter le totalitarisme, le racisme, nous sommes invités à sortir du clos de la communauté, des territoires essentialisés et à faire le pari de l'universalisme concret, dont l'objectif n'est pas nier l'histoire de chacun, voire les appartenances, mais de les transcender en accédant à un universalisme concret, une reconnaissance de tout individu comme titulaire de droits individuels universels, une ouverture sur le monde et bien évidemment un engagement, une responsabilité pour autrui, pour les droits de l'autre humain, pour les droits de l'autre enfant, pour les droits de tous les enfants (voir Emmanuel Levinas, Difficile liberté).

Voilà sans doute, les prémices d’une réflexion sur un devoir d’inventaire, sur l’effectivité des droits, sur l’efficacité des institutions censées garantir ces droits, sur les droits de l’enfant comme acte de résistance antitotalitaire, sur les droits de l’enfant comme reconnaissance de l’enfant sujet.