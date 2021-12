Pour que l’Église reconsidère sa doctrine

Une carte blanche de Xavier De Muylder, médecin gynécologue, docteur en sciences de la famille et de la sexualité, UCLouvain, baptisé

Le rapport Sauvé de la Ciase (commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église) en France a provoqué une énorme déflagration et sérieusement entamé la crédibilité de l’Église dans notre société. En Belgique, on constate un important recul de la religion et une nette montée de l’athéisme en une seule génération. Ceci n’est jamais que le revers du constat déjà fait par Charles Delhez : l’Église, un système qui s’effondre. Dans un tel contexte, est-il insensé d’espérer que l’électrochoc du rapport Sauvé poussera enfin notre Église à revoir en profondeur son message à propos de la sexualité ?

Depuis deux-trois décennies on avait connaissance de nombreux cas d’abus sexuels par des gens d’Église dans de multiples pays, y compris le nôtre. Mais l’apport indiscutable de la Ciase est d’avoir fait, dans un domaine aussi délicat, une vaste enquête systématique et une vraie démarche scientifique pour répondre aux trois objectifs fixés par l’épiscopat et les ordres religieux français : faire la lumière sur les violences sexuelles commises par les prêtres et religieux, étudier la manière dont ont été traitées ces affaires, et évaluer les mesures anti-abus déjà prises et voir comment les améliorer.

Les chiffres sont impressionnants : 330 000 personnes abusées par des gens d’Église depuis 1950 en France. Entre 2 900 et 3 200 religieux connus ont violenté sexuellement des mineurs ou des personnes vulnérables.

Face à ces horreurs, nous ne voulons pas nous enfuir. "Ni se taire ni partir", selon l'objectif proposé par la Conférence des Baptisés. D'ailleurs, pour partir où ? "À qui irions-nous ? C'est par cette Église que nous est parvenu le message de Celui qui a les paroles de la vie éternelle."

Le devoir d’humilité

Donc, face à cet effroyable constat, se mettre à la tâche de toute urgence. D’abord considérer l’évolution lentement favorable de l’Église. Jadis, l’institution voulait surtout se protéger du scandale plutôt que protéger les victimes invitées à faire silence pendant que les abuseurs étaient déplacés ou traités dans des structures ad hoc. Par la suite, on a pris en considération le vécu des personnes abusées pour les reconnaître comme victimes et enfin s’engager dans une démarche de justice restauratrice. Il faut donc clairement reconnaître notre culpabilité, nous laisser toucher par le récit de ces personnes, humblement demander pardon et, quand c’est possible, offrir une réparation ou des dédommagements. Il faut souligner ici la courageuse démarche de l’épiscopat belge qui a pleinement collaboré avec la justice et mis en place une dizaine de points de contact pour offrir, encore aujourd’hui, une démarche de réparation en cas d’infraction prescrite ne pouvant plus être traitée par les tribunaux ordinaires.

Ensuite s’interroger sur le fonctionnement de l’Église pour tenter de comprendre comment elle a pu en arriver là. Avoir le courage de considérer qu’il y reste présent cet imaginaire où le modèle de l’autorité est l’homme et celui de la soumission, la femme. Une telle organisation traduit une pensée de la séparation et de la domination des uns sur les autres, des clercs sur les laïcs, des hommes sur les femmes. Ceci mène à l’exclusivité du pouvoir masculin, à la supériorité du masculin sur le féminin (même si on lui accorde du génie) et à l’infériorisation des femmes. Les rôles sociaux en découlent naturellement : pouvoir, puissance et parole pour les hommes et service, soumission et silence pour les femmes avec Marie pour modèle d’acceptation ("fiat"). Le fait de détenir la vérité de Dieu permet à l’institution de fonctionner sur un mode autoritaire (parfois infaillible), hiérarchique, avec concentration des pouvoirs, culte du chef et obligation d’adhérer aux vérités révélées sous peine de jugements, punitions, censure, excommunication… en cas de déviance. C’est le cléricalisme contre lequel le pape François s’efforce de lutter depuis longtemps, mais on sait l’opposition de la curie qui ne souhaite pas perdre ses privilèges et on redoute que ce modèle de pouvoir reste attractif pour certains hommes. N’est-il pas grand temps de remplacer ce modèle patriarcal hérité des Romains basé sur l’autorité hiérarchique en lien avec Dieu le Père par un modèle synodal où chaque baptisé partage dans la confiance ce que l’Esprit saint lui souffle ?

Changer son regard sur la sexualité

Au-delà des turpitudes de ces pédocriminels, n’est-il pas urgent de comprendre que l’Église doit changer son regard, sa compréhension et sa doctrine sur la sexualité ?

Les sciences humaines nous ont appris que, partout sur notre planète, la sexualité humaine est toujours intégrée à une culture qui lui donne sa place en fonction d’un système de croyances, et que cette place est encadrée par des règles de conduite. Selon l’anthropologue Godelier, partout le but reste le même : s’appuyer sur la sexualité pour produire du lien entre les vivants.

Pour la tradition chrétienne, la sexualité ne peut se vivre que dans le mariage catholique qui met la barre très haut puisqu’il est supposé reproduire l’union entre le Christ et son Église.

Que penser aujourd'hui de cette doctrine avec son exigence de célibat des prêtres, sa focalisation sur l'abstinence, sa valorisation de la virginité de Marie, sa volonté de contrôler la sexualité du couple ? N'y a-t-il pas là un refoulement ou une diabolisation de la sexualité qui est un déni de la réalité et un refus de voir la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui ? Peut-on encore ignorer les légitimes revendications du féminisme ainsi que les énormes bouleversements de la médecine moderne qui ont reconfiguré le rapport des femmes à leur corps, à la fécondité, à la procréation et aux hommes. Tout cela "change les règles du jeu social", comme le soulignait F. Héritier. Le défi devient alors de découvrir quelle est la Bonne Nouvelle à annoncer dans un tel environnement. Nous respectons profondément la tradition, mais il ne faut pas confondre le message du Christ avec les convictions chrétiennes forgées à partir des représentations culturelles d'une époque révolue. Il faut retourner à l'Évangile, source de vie et de renouveau. Dépasser l'ancienne discrimination sexuelle, sortir de cet "entre-soi masculin" pour suivre l'injonction de saint Paul : "Il n'y a plus ni Juif ni Grec, ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, tous vous êtes un en Jésus-Christ." Dans le récit de Caïn et Abel, Dieu demande à l'homme de maîtriser sa propre violence, sa volonté de dominer son semblable. Pour le chrétien, la sexualité qui produit du lien entre les vivants se base sur l'invitation du Christ "aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés", dans le respect des spécificités et de l'altérité. Au dernier repas, Jésus fait le geste de soin - plutôt féminin - de laver les pieds de ses compagnons en leur disant "Je ne vous appelle plus serviteurs car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle amis." Peut-on penser un seul instant que cet élan d'amour ne serait destiné qu'à la moitié mâle de l'humanité ?