Quand la liberté réchauffe le climat

Une carte blanche de Hugues Latteur, ingénieur commercial

La Cop 26 s'est terminée en demi-teinte à Glasgow. Si de beaux engagements y furent signés, associés à de belles promesses, les mesures prévues ne permettront pas d’éviter le franchissement du seuil fatidique de +1,5° par rapport à l’ère préindustrielle. La Belgique, de son côté, n’est pas encore parvenue à s’accorder en interne sur son niveau d’ambition global, le "partage de la charge" (que certains esprits imaginatifs n’hésitent pas à renommer "partage des opportunités").

J’ai moi-même participé à deux Cop, en tant que membre de la délégation belge, en 2006 et 2007, et je ne peux qu’admirer l’extrême patience des négociateurs qui, chaque année depuis 1995, se relayent pendant deux semaines pour négocier des accords climatiques. En même temps, je ne suis pas le seul à penser que ce genre de grand-messe ne sauvera pas la planète, tant que le cerveau de l’Occidental moyen n’aura pas évolué de façon significative.

A titre d'illustration, que penser des propos récents tenus par un président de parti en Belgique francophone (1), dont voici quelques morceaux choisis : "une bonne partie des propositions favorables au climat comportent une vraie atteinte à notre modèle de démocratie libérale et à la liberté de l'individu de poser ses choix (…) il n'y a pas de consensus social sur cette remise en cause du bien-être et d'un certain niveau de confort (…) il ne s'agit pas de changer le comportement du consommateur, mais de changer le choix de l'industriel (…) on doit être très contraignant sur les objectifs pour les entreprises."

Sommes-nous libres ou esclaves?

Mon propos ici est de questionner une certaine notion de la liberté, qui est si chère à l’esprit conservateur. Vivons-nous vraiment dans un monde libre qu’il faudrait protéger contre les écologistes donneurs de leçons ou les scientifiques qui "croient tout savoir"?

Tordons tout d’abord le cou à cette croyance selon laquelle l’industrie serait la principale source de pollution. De manière générale, les entreprises ne produisent que pour répondre aux besoins des consommateurs. C’est donc d’abord moi, petit consommateur, qui suis responsable de la montée de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, puisque c’est l’industrie qui brûle l’énergie nécessaire à la fabrication des biens et services que je lui achète. Si je réduis "librement" ma consommation (ou si je la réoriente), les entreprises n'auront pas d'autre choix que de réduire leur production, donc leurs émissions, tout en réduisant leur activité économique (ou en créant de nouveaux créneaux éco-responsables). Par la même occasion, mon impact écologique sera ainsi comprimé.

Sommes-nous pour autant mentalement libres de choisir notre mode de consommation, par exemple pour vivre mieux avec moins ? Rien n’est moins sûr. Dans une scène de la trilogie "Matrix", dont le quatrième volet "The Matrix Resurrections", sort en salle le 22 décembre, le personnage du Mérovingien, trafiquant d’informations, affirmait que "Sous notre apparence d'équilibre, la vérité c'est que nous sommes complètement hors de contrôle".

Notre sacro-sainte liberté de choisir serait-t-elle une illusion ? Assurément, dans la mesure où nos pensées ont pour la plupart été empruntées à nos parents, à nos enseignants, à nos amis, aux auteurs des livres et journaux que nous lisons ou aux nouveaux influenceurs du net. Nous opérons de nombreux choix de façon plus ou moins inconsciente, en utilisant des raccourcis et des automatismes et nous aimons le confort des habitudes que d’autres ont semées en nous. Si nous sommes motivés par la satisfaction de nos besoins vitaux, nous sommes surtout esclaves d’envies qui ont été suggérées par d’autres, notamment via la publicité omniprésente sur les réseaux sociaux et ailleurs. Le circuit neuronal de la récompense, basé sur la sécrétion de dopamine, nous pousse à augmenter sans cesse les doses, par exemple pour afficher des signes extérieurs de statut social, qui procurent du prestige. Gagner un salaire plus élevé ou s’afficher au volant d’une luxueuse cylindrée, avec une montre "bling-bling", cela permet de bâtir une image flatteuse qui en met plein la vue aux autres. Tant que nous resterons sous l’emprise de ces mécanismes émotionnels addictifs, nous ne serons pas libres de changer de comportement, par exemple pour sauver la planète.

Si nous utilisions davantage la partie la plus évoluée du cerveau humain, le cortex préfrontal, celui-là même qui autorise la curiosité, la nuance, la réflexion hors-cadre et l’autonomisation, nous comprendrions vite que cette conception de la liberté (de continuer à consommer en bousillant la planète) est une source importante de mal-être et d’épuisement.

Est-ce la planète ou nous qui souffrons ?

Les statistiques nationales de la dépression, de la toxicomanie, de l'alcoolisme, du stress chronique, du burn-out, du suicide, de l'absentéisme de longue durée, de la consommation de psychotropes, du trouble déficitaire de l'attention et j'en passe sont autant d'indices d'épuisement mental généralisé. Une grande lassitude sociale dans une société qui, historiquement, n'a jamais été aussi libre et opulente, mais aussi inégalitaire et en mouvement. Choisissons-nous vraiment librement de travailler plusieurs mois chaque année pour rembourser une grande maison encombrée et inoccupée la plupart du temps ? De rester chaque matin bloqué dans un embouteillage, seul au volant d'un pesant SUV ? D'avaler avec insouciance des plats préparés dans un autre pays (et d'en jeter une bonne partie) ? D'acheter un nouveau smartphone chaque année ? De courir contre le temps, immobiles, devant un écran, hors-sol, entre quatre murs, "assignés à résidence", exploitant l'équivalent en énergie de 400 à 500 esclaves, 24 heures sur 242 ? En définitive, est-ce la planète ou nous qui souffrons ? Et si c'est nous, ne sommes-nous pas anesthésiés par notre confort matériel de riches et par un train de vie accéléré qui ne nous laisse aucun répit ? Ne sommes-nous pas aveuglés par le "filet de sécurité" des centrales nucléaires qui nous dispensent de revoir complètement notre boulimie énergétique ?

En outre, à quoi peut bien servir notre si précieuse liberté si c’est pour survivre sous un climat invivable ? La concentration de CO2 atteint des niveaux jamais vus depuis plus de 2 millions d’années, une époque où Homo sapiens n’existait pas encore. A la fin du siècle, nous risquons d’atteindre des niveaux rencontrés il y a 55 millions d’années, une ère où la Terre était une fournaise, dépourvue de calottes glaciaires.

Enfin, dans l’absolu, la liberté, c’est possible quand on débarque au Far-West, que l’espace vital est immense et que l’éloignement de mes voisins m’autorise à faire un peu ce que je veux sans trop porter préjudice à quiconque. En ce XXIe siècle, sur une planète surpeuplée, la limite à mon désir individuel d’auto-détermination se situe là où commence la liberté des gens qui partagent mes lieux de vie : famille, voisins, collègues, concitoyens. L’usage de ma faculté d’agir comme il me plait est donc à concilier avec celle d’autrui et avec l’intérêt collectif, n’en déplaise aux réseaux sociaux qui exacerbent le sentiment d’importance de soi et le nombrilisme. Il revient naturellement à la gouvernance collective et, dans une démocratie, à la majorité, de définir à partir de quand nos actes individuels peuvent porter atteinte à la liberté d’autrui et au bien commun. Ma liberté de rouler en voiture, de tondre mon gazon ou de faire du binge watching en connexion 4G peut se heurter, par exemple, à la légitime liberté de mon voisin de respirer à chaque instant un air pur et de jouir du silence.

En conclusion, le concept de liberté ne saurait être invoqué pour décrédibiliser l’urgence de changer certains comportements néfastes au bien commun.

Pour gagner en liberté intérieure et contribuer à sauver la planète, réveillons la partie la plus évoluée du cerveau humain, le néocortex préfrontal, cette sphère mentale dominée par la raison. Musclons ce territoire cérébral et créons de nouvelles connexions neuronales en affrontant des situations nouvelles, en accueillant la complexité, en fuyant la routine ou le stress chronique, en osant faire des choix disruptifs et non-conformes, en pratiquant une activité physique régulière et en rencontrant l’altérité dans nos relations sociales.

Embrassons cette responsabilité et cette opportunité, plutôt que de nous quereller à partager une prétendue charge.

1 « La décroissance est une arnaque sans nom », Georges-Louis Bouchez, Le Soir, 8/11/2021

2 Combien suis-je un esclavagiste ?, Jean-Marc Jancovici, 1/5/2005, https://jancovici.com