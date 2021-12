Il est nécessaire de rémunérer les stages des étudiants

Une carte blanche de Jean Kitenge, étudiant en master 2 à l’ULB, président du cercle étudiant Fédev ULB, Administrateur de Défi Jeunes nationale et président de Défi Jeunes Bruxelles-Ville.

Dans un marché de l’emploi demandant toujours plus d’expériences, il devient relativement compliqué pour les universitaires belges d’intégrer le monde du travail. Par manque d’opportunités et donc d’expériences à faire valoir pour obtenir les postes pour lesquels le jeune a étudié, il finit par être déclassé.

N’est-ce pas la grosse crainte d’un ensemble d’étudiants au parcours classique, de voir en tant que bac+5 commencer un travail qui aurait nécessité un bachelier ou moins ? Avoir passé 2 voire 5 ans de sa vie pour… rien ? Et cela, alors que le début d’une carrière professionnelle est déterminant à plus d'un titre.

En effet, un début de carrière tient encore souvent une influence considérable sur le reste de la carrière. Notamment dans certaines filières plus spécialisées où il est explicitement recherché des postulants bénéficiant déjà d'un nombre conséquent d’expériences pertinentes dans le domaine avant même, parfois, d’intégrer un poste… junior.

Le risque que nous entretenons est donc de nous retrouver avec des générations de gens formés ne trouvant plus de sens à ce qu’ils font en début de carrière. D'autant plus à une époque où les jeunes tendent à chercher un emploi qui offre du sens et entre rapidement en adéquation avec leurs personnalités. Doit-on véritablement leur réserver la surprise de ne pas se sentir à leur place une fois la carrière entamée ? Les poussant à la démission et à la réorientation qui seront vécues peut-être comme des "pertes de temps" ? Au contraire, la multiplication des stages, a fortiori s’ils sont rémunérés, aurait justement pu leur permettre d’explorer ce qui leur va le mieux.

C’est dans ce contexte précaire en termes d’opportunité que nos étudiants et même nos chercheurs rêvent de s’exporter vers des endroits qui leur font miroiter des opportunités d'évolution. Une stratégie étudiante envisagée face à un marché de l’emploi toujours plus exigeant est en effet d’enchaîner stages sur stages afin de se constituer un argument précaire d’embauche. Cependant, tout le monde ne peut se permettre de ponctuer son parcours académique de stages sérieux pour espérer être "prêt" pour le monde professionnel. Il est difficile pour un étudiant jobiste qui doit travailler pour financer sa vie étudiante d’accumuler un stage de surcroit. De facto, seuls les étudiants bénéficiant déjà de conditions favorables peuvent se permettre de miser sur des stages compétitifs dans le but d’étoffer leurs curriculum vitae. Et cela d'autant plus qu'il s'agit d'un conseil souvent connu uniquement par les étudiants disposant d’un capital social riche en anciens universitaires leur dispensant des "tips" pour leur vie professionnelle future.

En définitive, notre système éducatif actuel n’est aucunement méritocratique et repose sur des avantages "de classe" dont bénéficieraient certains. Il est donc nécessaire de pousser les entreprises et organisations à rémunérer les stages. Ceci pourrait favoriser davantage les étudiants de statuts sociaux plus précaires. Afin d’éviter qu’une telle mesure décourage les acteurs économiques à prendre des stagiaires, plaçons des incitateurs. Il ne faut pas nécessairement un salaire qui se dégage d’un stage, mais à minima une moindre compensation qui serait en deçà des barèmes d’un job étudiant, tout en étant toujours au-dessus de l’exploitation à laquelle donne lieu l’utilisation de stagiaires non rémunérés. Redonnons à l’université l'image d'un véritable lieu d'émancipation face aux déterminismes sociaux !