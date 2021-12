Comment ne pas voir aussi le rôle politique que Houellebecq tente d'occuper en France?

Une opinion de Renaud Homez, juriste

Nous connaissons désormais le titre du prochain roman de Michel Houellebecq : Anéantir. On ne saura rien du contenu du livre avant le 31 décembre, jour de la levée de l'embargo fixé par son éditeur Flammarion. Et le lecteur devra attendre le 7 janvier pour pouvoir le lire.

Tout ce que l’on sait pour l’instant est que le livre est fabriqué « à l’allemande » avec une couverture cartonnée, confectionné selon les instructions de Houellebecq lui-même. Il en coûtera légèrement plus au lecteur (26 €, 736 pages), mais qu’importe : un chef d’œuvre vaut bien qu’on mette la main à la poche. Ce que l’on peut supposer en tout cas, vu le titre, c’est qu’il ne s’agira pas d’un livre optimiste.

Passons sur l’événement que constitue la publication d’un livre de Houellebecq, ce qui retient l’attention c’est la date de sortie : 2022. Année des élections présidentielles en France. Hasard du calendrier ou volonté délibérée de peser dans le débat politique ?

Comme à chaque fois que paraît un roman de Houellebecq, les récupérations politiques seront nombreuses. Bruno Le Maire, qui se revendique comme son ami, a déjà annoncé la couleur : le roman « défendra l’industrie française ». La belle affaire. On attend l’analyse de Zemmour qui ne manquera pas de vanter l’écrivain qu’il voit, au même titre que Renaud Camus (écrivain du « Grand remplacement »), comme un illustrateur du déclin de la France.

Michel Houellebecq va s'en plaindre certainement (même s'il dit qu'il n'accordera aucun entretien à la presse), avec l'argumentaire habituel selon lequel un roman n'est pas un essai politique. Lors de la sortie de Soumission, il affirmait qu'il y avait une « diminution de l'aptitude à la compréhension de l'objet roman », citant la réception critique de certains livres de Conrad, qui s'attaquaient eux aussi aux problèmes politiques de son temps, et qui n'auraient été jugés à l'époque, selon Houellebecq, que sur leur qualité littéraire.

Cet argument est pour le moins léger quand on se remémore les procès qu’ont subis des écrivains tels que Flaubert. Un livre, quand il est bon, n’est jamais innocent. Il a vocation à déranger ; on pourrait presque dire qu’il contient en lui un potentiel révolutionnaire.

Critique de la modernité

En quoi l’œuvre de Houellebecq est-elle donc « politique » ?

Ses romans, sous couvert de fiction, ne cessent de faire la critique de la modernité. Houellebecq est un grand moraliste – comme ont pu l’être, dans une autre veine, Céline ou Orwell. Mais Houellebecq, contrairement à Orwell, avance masqué. Il ne veut pas être cantonné au rôle d’écrivain politique, encore moins assimilé à une idéologie politique.

Son œuvre est constamment traversée de thèmes politiques. Soumission évoque l'Islam politique, Plateforme le terrorisme, La Carte et le territoire le déclin économique français, Sérotonine le déclassement et la révolte d'une certaine classe sociale (la France périurbaine et rurale). Bien sûr, ces ouvrages ne se réduisent pas à cela ; comme dans tout grand roman, l'histoire et les personnages restent centraux et les interprétations idéologiques, multiples. « Je ne défends pas de thèses, je mets des personnages dans une situation donnée », se défend-il.

Comment ne pas voir aussi le rôle proprement politique qu’il tente d’occuper sur la scène nationale française ?

Tout au long de sa vie d'écrivain, il n'a eu de cesse de s'exprimer sur les grands enjeux sociétaux en France : l'avortement, l'islamisme, la fin de vie, etc. De la même manière, il sympathise avec les présidents, plutôt de droite (Sarkozy, Macron), et se montre fidèle à Valeurs Actuelles (après l'avoir été aux Inrockuptibles).

On imagine qu'il ne déplaît pas à Houellebecq, en bon mégalomane, d'avoir du poids sur le cours des choses et sa réputation de prophète le confirme. La capacité qu'il a de ressentir les événements (comme lorsqu'il décrit dans Sérotonine des scènes où des agriculteurs se révoltent, préfigurant la crise des gilets jaunes) est de fait assez déconcertante.

Il y aurait donc, d’un côté, l’écrivain qui ne défend pas de thèses et, de l’autre, le personnage public qui émet un avis sur tout ?

Cela nous semble assez court comme justification. L’écrivain est par définition un artiste qui a quelque chose à dire (et qui veut qu’on l’entende), et qui le met en forme. Ce qu’il a à dire n’est certes pas forcément noir ou blanc car tout est dans la nuance. Les personnages romanesques de Houellebecq apprécient autant les berlines allemandes que la littérature du XIX siècle – c’est ce qui fait leur charme.

Ainsi, si Houellebecq est un écrivain politique, il n'en est pas moins inclassable. Comme l'écrit Agathe Novak-Lechevalier dans sa biographie de l'écrivain (Houellebecq, l'art de la consolation, Stock), « On éprouvera les plus grandes difficultés à tenter de cerner plus précisément son appartenance politique ». Tantôt réactionnaire, lorsqu'il critique la culture de masse et « les droits-de-l'hommisme » ; tantôt de gauche lorsqu'il pourfend le capitalisme économique. Sans compter qu'il prétend n'avoir jamais voté (sauf lors de référendums).

Mais peut-être qu'au fond Houellebecq, dans cette ambiguïté, n'est en rien différent de ses personnages qui subissent leur époque, tentent de la comprendre, et se révèlent en fin de compte inaptes à y vivre. Le personnage houellebecquien est un être décadent, en rupture permanente, et doté d'une lucidité proprement poétique. Il porte sur chaque chose un regard neutre et résigné (un regard houellebecquien). François, le personnage de Soumission, se sent aussi politisé qu' « une serviette de toilette ».

Si l'on devait malgré tout définir politiquement Houellebecq, on pourrait le qualifier de conservateur. Dans un article du Figaro publié en 2003, il est difficile ne pas le reconnaître dans la description qu'il fait du conservateur-type : « Conscient que la vie des hommes se déroule dans un environnement biologique, technique et sentimental (c'est-à-dire très accessoirement politique), conscient qu'elle a pour objectif la poursuite d'objectifs privés, il aura pour toute conviction politique marquée un rejet instinctif. L'homme révolté, le résistant, le patriote, le fauteur de troubles lui apparaîtront avant tout comme des individus méprisables, mus par la stupidité, la vanité et le désir de violence. Contrairement au réactionnaire, le conservateur n'aura ainsi ni héros ni martyrs ; s'il ne sauve personne, il ne fera, non plus, aucune victime ; il n'aura, en résumé, rien de particulièrement héroïque ; mais il sera, c'est un de ses charmes, un individu très peu dangereux ».

Ainsi, commencerons-nous l’année en lisant Houellebecq. Il n’est pas sûr que cela nous donne foi en l’avenir.