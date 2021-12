Accueil Débats Opinions "Jésus devait être quelqu’un de gentiment malicieux" À quoi ressemblait Jésus ? Où habitait-il ? Que mangeait-il ? Régis Burnet nous plonge dans le quotidien de Jésus. Et souligne, à l’occasion de Noël, la spécificité d’un Dieu qui se serait fait homme. Willem Dafoe incarnant Jésus dans le film de Martin Scorsese "La dernière tentation du Christ" ©DR Bosco d'Otreppe Responsable des pages "Débats". Actualité religieuse.





On imagine la petite équipe installée sur les rives du lac de Tibériade un soir d'été. Sur un feu grillent quelques sardines et Jésus partage la discussion avec une poignée de disciples. Au bord de l'eau, quelques barques à fond plat sont parées pour la pêche et, dans leur dos, la rumeur de Capharnaüm, petite ville prospère et commerciale, s'éteint doucement. L'image est légitime. La spécificité du christianisme est l'incarnation : le fait que Dieu se serait...