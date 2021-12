"À la différence de Trump, Zemmour n’a pas réussi à mettre la main sur l’appareil républicain"

Pour décoller dans les sondages, Éric Zemmour a besoin de ralliements d’envergure. C’est sur l’ancien électorat fillonniste et chez les ex-lepénistes qu’il entend décrocher des voix. Il restera l’outsider jusqu’au bout de la course à l’Élysée. Entretien avec Jérôme Fourquet, politologue et directeur du pôle "Opinion" de l’Institut français de sondage Ifop.