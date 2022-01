Les singes seraient-ils capables de se venger?

Une carte blanche de David Bertrand, Professeur de psychologie à la haute école Vinci.

L'histoire se passe dans l'état du Maharashtra, en Inde. Des habitants de deux villages ont rapporté que des langurs, une espèce de singe endémique du pays, avaient kidnappé et tué plus de 250 chiots. Les chiens et les langurs entretiennent une forme de rivalité dans les zones rurales, et il n'est pas rare que des chiens tuent des jeunes langurs (plus faciles à attraper) et que des langurs adultes « kidnappent » des chiots. Des observations similaires ont été faites dans d'autres pays. En Arabie Saoudite par exemple, où des babouins et des chiens vivent en bon voisinage dans un même milieu, on a même observé que des chiots pouvaient être enlevés par des babouins pour être « adoptés », ce qui a poussé certains à affirmer que ces babouins considéraient les chiots comme des « animaux de compagnie ». Difficile de démontrer scientifiquement une telle hypothèse. On sait par contre que chez plusieurs espèces de singes, des mâles peuvent enlever des bébés de façon ponctuelle pour attirer des femelles.

Une guerre des gangs?

Comment expliquer dès lors ce qui s’est passé en Inde ? Vu le nombre de chiots tués sur une courte période, selon certains villageois, des langurs auraient entrepris une opération de « vengeance » après qu’une bande de chiens ont tué un de leurs jeunes. Ces trois derniers mois, des singes se seraient emparés de chiots, les auraient transportés dans des arbres ou sur des toits de maisons pour ensuite les « jeter » dans le vide. Des observations préalables avaient déjà permis de constater que des chiots qui avaient été kidnappés se retrouvaient isolés dans un arbre ou sur un toit et qu’ils finissaient soit par tomber, soir par mourir de soif ou de faim en l’absence de leur mère. Mais ce qui interpelle dans ce cas-ci c’est le nombre d’individus tués. Deux langurs auraient été identifiés comme étant responsables de ce « massacre » et ils auraient même harcelé des enfants. C’est ce qui a amené les autorités à les capturer pour les relâcher ensuite dans une forêt voisine.

La façon dont les médias nationaux et internationaux ont rapporté cet événement est par ailleurs intéressante. Certains n'hésitent pas à parler de « guerres des gangs » entre chiens et singes. D'autres ne prennent même pas la peine de préciser de quelle espèce de singe il s'agit et ils utilisent des images de macaques rhésus, une espèce asiatique connue pour son caractère agressif, voire des images de singes capucins, une espèce pourtant originaire d'Amérique du Sud... Un média neo-zélandais a quant à lui utilisé le mot apes pour désigner les langurs (au lieu de monkey), alors que ce terme anglophone est réservé aux grands singes comme les chimpanzés, les gorilles ou les orangs-outans. Et en fonction des médias, on peut également constater que le nom des villages concernés change.

Même si une part de nous a envie d’y croire, cette histoire a en réalité tous les ingrédients d’une rumeur, notamment parce qu’il est impossible de vérifier si un jeune singe a bel et bien été tué par des chiens, ni de vérifier le nombre exact de chiots morts, et encore moins le lien de parenté entre le jeune langur qui aurait été tué et les adultes qui tueraient des chiots. La seule chose que l’on sait, c’est que quelque chose d’inhabituel a retenu l’attention des habitants. Par ailleurs, le fait que cela ait retenu l’attention des médias démontre une fois de plus que nous avons tendance à nous focaliser davantage sur les comportements d’agression, de domination ou de compétition chez les primates et à les mettre sur le devant de la scène. Il y a quelques années, des langurs avaient été observés en train de toiletter des chiens, un comportement qui vise habituellement à consolider les liens entre individus. Mais cela avait fait moins de bruit. Il semble donc que le fameux mythe du « singe tueur » soit donc toujours bien présent dans l’inconscient collectif, un mythe pourtant battu en brèche par la science ces dernières décennies, notamment grâce aux recherches menées par l’éthologue Frans de Waal, spécialiste mondial des comportements sociaux chez les primates.

Les langurs sont-ils capables de vengeance?

Une question mérite cependant bien d’être posée : les primates sont-ils capables de se venger et une forme de « loi du talion » serait-elle d’application chez d’autres espèces que la nôtre ? Dans le cas des langurs indiens, certains spécialistes rappellent que le kidnapping de chiots est connu depuis longtemps. D’un autre côté, il est reconnu scientifiquement que certains primates sont capables de se venger et de cibler des individus qui ressemblent à leur agresseur lorsqu’ils ne peuvent s’en prendre directement à lui. Mais comme le rappelle Stéphanie Pointdexter, de l’université Suny Buffalo aux Etats-Unis, l’intention des animaux ne peut cependant qu’être interprétée car par principe il n’est pas possible de leur demander d’expliquer les raisons de leurs actes. Le risque est alors de faire preuve d’anthropomorphisme, autrement dit d’attribuer des intentions humaines aux animaux.

Ce que certaines observations de primates en captivité ont permis de montrer, c’est que lorsqu’un animal est attaqué, la probabilité qu’il attaque un individu proche de son agresseur est plus élevée. Les primates connaissent bien les relations que chacun entretient avec les autres membres du groupe et sont capables d’utiliser ces informations pour nuire à un individu. D’après une étude menée sur une espèce de macaques par Peter Judge, professeur de psychologie à l’Université Bucknell, lorsqu’un macaque attaque un autre, celui-ci peut attaquer plus tard l’enfant de son agresseur. A l’état sauvage, on sait également que des chimpanzés peuvent se livrer des guerres, parfois pendant des années, et mener des expéditions punitives dans un clan rival, comme cela a été observé pour la première fois par Jane Goodall en Tanzanie dans les années 1970 et plus récemment par une équipe de chercheurs en Ouganda. Scientifiquement, il n’est donc pas impossible que des langurs soient capables de tuer des chiots par « vengeance », même si dans ce cas-ci il s’agit d’une relation inter-espèces.

Un apprentissage social?

Par contre, cette hypothèse semble insuffisante pour expliquer que des dizaines de chiots meurent en un temps très court. Un autre phénomène pourrait alors fournir une explication : l’apprentissage social. Comme beaucoup d’espèces sociales, les primates apprennent en s’observant et s’imitent les uns les autres. Le fait de voir des individus kidnapper des chiots pourrait donner envie à d’autres de faire la même chose et pourrait donner naissance à une vague d’enlèvements voire à une forme de « culture du kidnapping » chez certains groupes de singes. D’autant plus si l’interaction avec les chiots est agréable pour eux. Par conséquent, de nombreux chiots en seraient victimes et en mourraient par accident. D’un autre côté, on sait que les mammifères ont des personnalités distinctes, certains pouvant être plus agressifs que d’autres. Dans le cas des deux langurs incriminés, si ceux-ci ont effectivement « jeté » des chiots et se montrent plus « meurtriers » que les autres, c’est peut-être parce qu’ils éprouvent une forme de plaisir à tuer, ce qui pourrait expliquer qu’ils aient reproduit ce comportement de nombreuses fois. Mais que les langurs soient de simples kidnappeurs, des vengeurs, des imitateurs ou des « tueurs en série », des recherches supplémentaires sont de toute façon nécessaires pour ne pas faire de conclusions hâtives et tenter de mieux comprendre ces comportements complexes caractéristiques de nos proches cousins.