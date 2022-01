Accueil Débats Opinions Gilets jaunes, manifs MeToo, marches contre le pass sanitaire... les syndicats sont-ils dépassés par les nouveaux mouvements sociaux? Non, prétend Adrian Thomas. Pour autant, "les syndicats doivent réussir à se mettre au diapason de ces nouveaux mouvements sociaux", insiste cet historien qui s'inquiète par ailleurs pour l'avenir de l'exercice du droit de grève en Belgique. ©TONNEAU Michel Alice Dive Journaliste au sein du service Débats/Opinions



Les deux années de pandémie, et les mesures de distanciation sociale qui les accompagnent, n’ont pas facilité non plus la vie et l’action des syndicats en Belgique. L’année 2021 a par ailleurs été marquée par cet arrêt de...