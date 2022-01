Jeux olympiques d’hiver en Chine : souvenez-vous de Mohamed Ali !

Alors que les Jeux olympiques d’hiver débuteront à Pékin dans moins d’un mois, j’imagine un athlète montant sur le podium, refusant la médaille et déroulant à la place une bannière arborant le mot "Vérité". Le monde du sport ne manque pas de tels modèles de courage ; on se souvient par exemple de Mohamed Ali, un des plus grands sportifs de tous les temps qui a refusé d’être enrôlé dans une guerre qui n’était pas la sienne.

Ces sportifs hors du commun font déjà partie de notre mémoire collective. Dans un monde globalisé, leurs noms sont en effet désormais aussi familiers pour le nomade tibétain que pour le banquier à la City de Londres ou le pêcheur africain. Leur courage, leurs victoires et leurs défaites nous inspirent.

"Sportswashing"

Les Jeux olympiques de notre époque sont empreints d'un bon nombre de contradictions, entre les nobles valeurs qu'ils cherchent à promouvoir, et leur trahison ; les nationalismes exacerbés, et les tentatives de les dépasser ; leur beauté, et leur laideur. Ils sont finalement un parfait reflet de leur époque. Pour les officiels, ils représentent avant tout un business à plusieurs milliards de dollars ; pour les pays organisateurs, une opportunité de se placer sur le devant de la scène internationale ; et pour les tyrans, une chance de camoufler leurs crimes - un procédé aussi connu sous le nom de sportswashing.

Et l’Europe ?

Les États-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et le Canada ont décidé de ne pas envoyer de diplomates assister aux Jeux. Espérons que d’autres gouvernements en Europe ainsi que l’Union européenne prennent une décision similaire, comme l’a d’ailleurs proposé le Parlement européen dans une résolution en 2021.

Pendant ce temps, des violations graves des droits humains se poursuivent en Chine. Les dirigeants chinois eux-mêmes ne le nient pas complètement. Le vocabulaire de leurs soi-disant "réussites" au Tibet ou au Turkestan oriental trahissent leurs intentions : sédentarisation, rééducation, camps de travail, contrôle des naissances, développement économique à n’importe quel prix, standardisation de la culture et de la langue. Tous ces concepts répondent à un objectif politique : l’éradication pure et simple des identités distinctes et cultures d’autres peuples sur les territoires qui forment aujourd’hui la République populaire de Chine.

Des Jeux déplacés ou annulés

À l’approche des Jeux d’hiver, Dhondup Wangchen - un militant et réalisateur tibétain - tente désespérément d’interpeller les gouvernements, les fédérations sportives nationales et le Comité international olympique (CIO) sur la réalité de la situation sur place au Tibet. Pour avoir osé exposer les crimes commis dans son pays natal en amont des Jeux olympiques d’été en 2008, il a passé six ans dans un camp de travail. Aujourd’hui, comme des millions d’autres victimes de l’oppression chinoise, il voudrait que les Jeux soient déplacés dans un autre pays ou annulés. Mais cet espoir s’amenuise de jour en jour.

Piètres Thomas Bach et CIO

Le rôle du président du CIO Thomas Bach dans cette affaire n’est pas brillant et mérite d’être épinglé. Non seulement il est resté silencieux face aux violations des droits humains commis par le gouvernement chinois, mais il est en plus accusé de complicité avec les dirigeants de Pékin responsables de la disparition de la joueuse de tennis Peng Shuai. Il faut ici applaudir la courageuse décision du président de l’Association des joueuses de tennis, Steve Simon, de suspendre les tournois de tennis en Chine et à Hong Kong.

Les athlètes, les héros ?

Il reste à espérer que les athlètes qui participeront aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin feront mieux que leur grand patron. Ne vous faites pas intimider, ne vous faites pas instrumentaliser par le Parti communiste chinois. Marchez dans les pas des vrais héros !