Demain, les diplomates seront plus nécessaires que jamais

Une carte blanche de Alexis Brouhns et André Querton, anciens diplomates belges

Pour comprendre le métier de diplomate belge au cours des quarante dernières années, nous vous conseillons vivement la lecture du nouvel ouvrage de l'ambassadeur Jean De Ruyt - pour lequel nous confessons une grande estime et une réelle amitié - intitulé Le Privilège du diplomate (Presses universitaires de Louavain).

Ses souvenirs donnent en effet une description précise et vivante de la vie diplomatique, sautant des soucis de la vie quotidienne aux grandes questions stratégiques ainsi qu’aux tactiques nécessaires à leur mise en œuvre. Ils donnent un éclairage intéressant sur l’élaboration et la formulation de la politique étrangère belge ainsi que sur les interactions entre diplomates et politiciens.

Dans ses diverses fonctions, Jean De Ruyt s’est occupé de la plupart des dossiers importants en tant que directeur politique, ambassadeur à l’Onu, à l’Otan et à l’Union européenne. Les urgences y sont fréquemment multiples et souvent concomitantes ; avec ses collègues et partenaires, il faut alors gérer tout à la fois un traité international de coopération européenne et une crise internationale au Moyen-Orient, une tension Est-Ouest, une catastrophe en Asie, un drame humanitaire en Afrique. Pour chacun de ces dossiers, Jean De Ruyt présente rapidement le cadre général des antécédents, les détails de la situation de crise, les enjeux, ses analyses et les réactions de la communauté internationale. De Ruyt juge peu : il explique. Il décrit ainsi un kaléidoscope passionnant qui donne parfois le tournis au lecteur

L’élargissement de l’UE est inévitable

À la suite de son expérience reconnue par tous ses pairs, Jean De Ruyt retient le caractère indispensable de la diplomatie multilatérale pour l’avenir des relations internationales en soulignant que c’est le comportement de Washington qui décidera in fine si on évoluera vers un monde dominé par deux superpuissances (les États-Unis et la Chine) ou vers un modèle dans lequel les droits et pouvoirs des grands et des petits pays seront défendus de manière équitable à travers un réseau d’organisations internationales.

Il exprime son désaccord avec la tentative de l'administration Biden de vouloir fonder les relations internationales sur une séparation entre les bons (les démocraties) et les mauvais (les dictatures qui ne respectent pas nos valeurs démocratiques et les droits de l'homme) en estimant que cette approche risquerait de conduire à une nouvelle guerre froide. Le récent sommet pour la démocratie organisé par Washington semble lui donner raison eu égard à la difficulté de définir la démocratie et donc les pays qui en sont, ainsi qu'à la pollution du thème du sommet par des raisonnements plus liés à la realpolitik qu'à la défense de la démocratie. La paix mondiale, souligne Jean De Ruyt, devra être gérée avec les interlocuteurs existants et non par des velléités de changement de régime par la force, dont l'efficacité est loin d'avoir été démontrée.

Mais la grande affaire de sa vie diplomatique est sans conteste la construction européenne. S’il développe un certain pessimisme sur l’avenir de la diplomatie multilatérale, Jean De Ruyt reste résolument optimiste sur l’avenir de l’UE. Sa profonde conviction est que l’UE, malgré ou plutôt grâce aux crises, est là pour rester et son futur continuera de reposer sur des hommes politiques éclairés soutenus par de nombreux diplomates. L’élargissement était et reste inévitable pour éviter que les anciens pays communistes ne deviennent la proie de puissances extérieures et doit donc s’étendre aux pays des Balkans mais pas à l’Ukraine (car, selon l’auteur, cela irait à l’encontre de l’objectif principal de la politique d’élargissement qui est le renforcement de la stabilité du continent).

Sans surprise enfin, Jean De Ruyt estime que l’UE ne peut plus se reposer sur le lien transatlantique pour assurer sa défense. Si ce lien restera fort pour la défense de valeurs communes de société, il ne garantira plus automatiquement la défense de l’Europe et cela justifie le développement de véritables ambitions stratégiques pour l’Europe. L’auteur constate que les nouvelles institutions du traité de Lisbonne ne suffisent pas et estime que les fonctions de président de la Commission et du Conseil européen devraient à terme être fusionnées.

Par cet ouvrage, Jean De Ruyt a voulu démontrer que, contrairement à ce que l’on entend trop souvent, les diplomates ne sont pas une espèce en voie de disparition. La globalisation et l’élargissement du spectre des questions internationales les rendent plus que jamais indispensables. À l’époque de la communication instantanée (mais souvent biaisée ou manipulée), l’essence du métier reste le contact et le dialogue personnels permettant, tout en affirmant son identité, de s’ouvrir à l’identité de l’autre sans préjugé et avec curiosité.