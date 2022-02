Faut-il sortir les maisons de repos du système lucratif?

Depuis la sortie du livre-enquête de Victor Castanet Les Fossoyeurs (éd. Fayard), le groupe privé Orpea est dans la tourmente. On y accuse ce leader du secteur des maisons de repos de rationner personnel, nourriture et soins pour accroître sa rentabilité. Avec des conséquences - voire de la maltraitance - sur des résidents. Les syndicats dénoncent "la dérive de la commercialisation et de la logique financière du secteur des maisons de repos". Ils demandent d’empêcher des investisseurs en quête de bénéfices faciles d’entrer dans ce secteur de soins, qui ne peut plus être un secteur lucratif.

OUI. "Ils s'engraissent sur les conditions de vie des seniors"

Par Yves Hellendorf, infirmier, secrétaire national du non-marchand à la Centrale nationale des employés (CNE)

Aujourd’hui, on est dans l’humanitaire, dans du vital, pas dans la qualité de soins.

Certes, une gestion rigoureuse doit être recherchée pour qu’une maison de repos puisse rester en équilibre financier dans la durée et offrir de la qualité. Le modèle d’une association sans but lucratif le permet. Pas un opérateur à but lucratif qui recherche la rentabilité d’un investissement capitalistique. S’il faut rémunérer des actionnaires avec un retour de 10 % par an, d’où peut provenir l’argent ? De moindres conditions de vie des personnes âgées.

Nous nous battons contre la commercialisation de la santé et la logique ultrafinancière qui gangrène le secteur des maisons de repos. Mais empêcher des investisseurs en quête de bénéfices d’entrer dans ce secteur de soins n’est pas facile. La faute à l’Europe qui a mis l’aide aux personnes âgées dans la catégorie des services économiques d’intérêt général où règnent les principes de libre concurrence et de libre installation. Le traité de Maastricht a ainsi vendu nos vieux en permettant à des multinationales de s’engraisser sur les conditions de vie des seniors. Ainsi un ministre ne peut-il pas discriminer un opérateur à but lucratif d’un opérateur du non-marchand. Mais la volonté est là de se protéger contre les excès de ces groupes privés. À Bruxelles, le ministre Maron veut limiter la place des maisons de repos (MR) commerciales à 50 % du secteur. En Wallonie, la ministre Morreal a bloqué la programmation de création de nouvelles places en MR et veut réfléchir à des formes alternatives au modèle classique de la maison de repos actuel.

Des groupes comme Orpea, Armonea, Korian ou Vulpia ont une capacité d'engineering énorme. Ils fournissent l'encadrement et les soins selon la norme légale minimale et à un coût qui sera toujours le plus bas possible. C'est leur signature. Il faut le savoir. Ainsi le grammage de pain correspondra tip top au minimum autorisé. Ils sont dans les normes, à la limite mais sans faute. Même chose en termes de personnel. Les inspections travaillent sur base de textes réglementaires. En termes de nombre de travailleurs sur le payroll, ils seront dans les normes. Sur le terrain, ils ne prennent pas de marge de manoeuvre en cas d'absence pour maladie ou autre. Résultat, avec des horaires hypertendus, plutôt que trois aides-soignantes, un seule se retrouvera à devoir prendre en charge 60 résidents.

NON. "Les résidents ne vivent pas dans des bagnes"

Par Vincent Frédéricq, secrétaire général de Femarbel-Ferubel (Fédération des opérateurs privés de l’hébergement des personnes âgées)

Faut-il sortir les maisons de repos du système lucratif ? La question n’est pas nouvelle et me semble totalement idéologique et peu conforme aux faits.

Suivre cette idée demanderait avant tout de fermer les maisons de repos commerciales qui représentent 52 % des maisons en Wallonie, et 65 % à Bruxelles.

Ensuite, que pensez-vous ? Que les 33 000 personnes hébergées dans ces maisons commerciales à Bruxelles et en Wallonie vivent dans des bagnes dignes de la grande époque de Staline ? Je sais évidemment qu’il y a des problèmes qui nous remontent et qu’il faut sanctionner, mais je refuse les amalgames associant la rentabilité et les dérives.

Savez-vous également qu’en Belgique, le premier contrôle des normes et des règles réalisé par les services d’inspection homologués (l’Aviq en Wallonie et Irisicare à Bruxelles) n’est jamais annoncé ? C’est seulement si ces services demandent à réaliser des visites plus précises et longues qu’ils prennent rendez-vous.

Sachez aussi que les normes à respecter et ces inspections sont identiques pour les maisons de repos commerciales, publiques ou associatives.

En définitive, face à la question posée en vos pages, l’enjeu me semble double. Le premier est de réévaluer les normes. Aujourd’hui, elles sont surtout quantitatives (nombre d’employés…) ; il serait nécessaire à réfléchir aussi à des normes qualitatives prenant davantage en considération les besoins et les souhaits des résidents. Enfin, il me semble nécessaire - à l’instar de ce qu’a fait la Flandre - de revoir les normes de financements publics de nos maisons de repos en Wallonie et à Bruxelles. Ces normes n’ont pas été actualisées depuis 40 ans et ont été pensées en fonction des hôpitaux.