Requiem pour un con

Une opinion de Paul Delaby, architecte

Étiqueté enfant du baby-boom - et une étiquette, ça vous colle à la peau jusqu’à la mort -, j’ai longtemps considéré, une fois sorti de l’enfance, qu’il n’était pas pensable de ne pas être de gauche, le garant de la justice, des justices. Une évidence. Avec pour icônes l’incontournable Marx, Jaurès et Mendès, Allende et le Che, Luther King, Walesa, Mandela, Havel… et Castro, même si, là, c’était un peu trop.

J’ai aimé, je dis bien "aimé", Mitterrand, c’est gênant. Un gauchiste romantique, c’est tragique. C’est pourquoi, aujourd’hui, face aux sectaires écologistes, je suis bien embarrassé. De quel droit critiquer ? Certes on me dira : "Cela n’a rien à voir, mon gars. Le communisme et le socialisme sont des idéologies, l’écologie, c’est la survie."

Mon embarras ne réside pas que là : j’ai fait partie de cette génération de pollueurs, consommateurs, dragueurs, fumeurs, buveurs, bouffeurs, gaspilleurs… J’ai marché pour la paix, pour la Palestine, pour les métallurgistes et les mineurs, contre Pinochet, contre les missiles, contre la guerre au Vietnam, contre la peine de mort, dénoncé la faim dans le monde, toutes ces situations inacceptables, immondes. Sans attendre ni miracles ni reconnaissance. C’était de l’altruisme gratuit, innocent, inconscient : les autres, pas moi et mes enfants.

Architecte, j’ai fait mon métier du mieux que j’ai pu, avec honnêteté, mais je me suis égaré et ai prôné la modernité, ce crime patrimonial jamais oublié, jamais pardonné. J’ai consommé des kilolitres d’essence et bu dans des bouteilles en plastique. Pathétique !

Je me suis interdit d'aller dans la Grèce des colonels, dans l'Espagne de Franco, mais j'ai emprunté sans rechigner, indifférent, le tunnel Léopold II. Dans les deux sens, ça n'a pas de sens. J'ai lu, enfant, et relu plus grand, Tintin au Congo en toute impunité. J'ai fréquenté des fast-foods et n'ai jamais rien planté, pas fait de potager, jamais eu de panier. J'ai dû gaspiller de la nourriture, mon argent, parfois même mon temps, et, en finalité, n'ai-je pas gaspillé ma vie, toujours inassouvi ?

J'ai regardé des femmes dans les yeux et parfois même dans le décolleté. Culotté, un obsédé ! J'ai fumé des brunes sans filtre et puis des blondes sans honte. J'ai pris l'avion, pour un oui, pour un non, et bu du rhum de Martinique. CO 2 , c'est odieux. J'ai… Ce serait trop long de tout avouer.

Il est préférable, à mon âge, de ne pas être nostalgique. Mais de quoi donc pourrais-je l’être ? Fallait marcher pour le climat, tu t’es trompé de combat. Pauvre gars.

Je ne suis jamais rentré dans un rang, n’ai jamais revêtu d’uniforme. Sourd aux donneurs de leçons, mes opinions n’ont jamais été à l’unisson. J’aime la diversité, la mixité et la liberté de penser. Le plus intolérable, c’est que je ne connais pas le regret.

Aussi, je crains, un jour, la fatalité, être condamné à la chaise roulante et à perpète par une trottinette verte distraite ou alors explosé par un cycliste casqué, électrifié et rancunier. Ils épandront mes cendres sur un potager et n’auront même pas envie de pleurer. Je deviendrai un légume et ne recevrai rien à titre posthume.

Oublié. Je l’aurai bien mérité.