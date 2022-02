"Un patient resté quasi nu dans sa chambre devant une fenêtre ouverte", "des odeurs pestilentielles dans les couloirs": témoignages accablants dans des maisons de repos en Belgique

Orpea, groupe de maisons de repos, est visé par une enquête journalistique. Mais d'autres groupes privées présents en Belgique sont critiqués comme lui pour favoriser la rentabilité aux dépens des soins et de l'humain. Témoignages sur le manque de personnel, les mauvaises médications ou encore l'hygiène déplorable.



Beaucoup de MR-MRS (maisons de repos - maisons de repos et des soins) du secteur privé sont remarquables, avec du personnel dévoué, compétent et humain. Mais il y en a d’autres. Ces témoignages (évoquant des situations avant Covid) concernent des résidences de groupes privés en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie.

La fille d’une résidente

"Maman est arrivée à la résidence X, une belle résidence, lumineuse et confortable ! […] Dès l’été, les soins se sont révélés catastrophiques. […] Manque de personnel, personnel pas aimable, petit-déjeuner servi tard, café froid, toujours pas habillée à 11 h 30. Plus grave encore, étaient les médicaments qu’on a trouvés à plusieurs reprises sous la table et les protections qui n’étaient pas changées entraînant des lésions. Maman avait besoin d’aide à la toilette. Je la trouvais parfois seule avec des odeurs et un inconfort inimaginable. Les résidents ne sont pas accompagnés, on les laisse seuls dans leur chambre. On a dû insister pour les hydrater. Au deuxième étage il n’y a pas de surveillance, on ne trouve personne. On sonne et on attend… À cette époque Maman se déplaçait encore avec un rollator. Parfois elle se trouvait seule dans les fauteuils avec une protection enlevée, regardant le passage. J’étais gênée de la trouver ainsi. Les repas ne sont pas toujours adaptés aux personnes âgées. C’est une cuisine de collectivité médiocre. J’entends que c’est parfois immangeable. Mais le repas du soir j’y assiste régulièrement. C’est toujours une autre aide soignante, parfois des intérimaires qui ne connaissent ni les résidents, ni leur nom, ni leur chambre, ni leurs habitudes. Parfois ils oublient d’aller les chercher en chambre ou de les servir ! Plusieurs personnes ne prennent pas la garniture du soir (trop lourd à digérer ou trop gras tels que hareng, pâté, tête pressée, poivrons). Si cela ne convient pas, ils ont droit à une confiture. Parfois il n’y a que du pain gris, un sandwich par personne ou du pain servi surgelé… Ce ne sont que des détails, mais ça compte.

À propos des médicaments, on se trompe régulièrement. Hier encore, j’ai découvert que le numéro ne correspondait pas à la personne concernée. La résidente s’en était rendu compte et n’arrêtait pas de réclamer. On lui répondait assez sèchement, je me suis levée et je suis allé vérifier. Il y a peu de temps, un sachet de médicaments d’une autre résidente se trouvait sous le lit de maman. On laisse aussi traîner des médicaments sur le comptoir. Il y a du personnel aimable mais trop peu en nombre, donc il se fatigue, s’épuise et perd patience. La communication est difficile. La plupart du temps “on ne sait de rien, on n’a rien vu” ou “ce n’est pas moi c’est l’équipe du matin” ou encore “on est en pause” ou “on va en pause”. Mais où est l’autre ? On a trouvé la prothèse dentaire de maman cassée sur l’évier. Personne ne sait comment c’est arrivé. On l’a fait réparer et on a mis une boîte pour prothèse. Le surlendemain, on trouve la prothèse sous le lit. Le jour suivant, maman était laissée sans dents et sans lunettes. Il y a trois semaines, Maman est sans doute tombée avec son rollator et avait l’avant-bras droit bleu et gonflé. Personne ne savait comment c’était arrivé donc ils avaient décidé de mettre de la pommade. Je voulais qu’on appelle le médecin mais pour eux ce n’était pas nécessaire et après 5 jours on m’a appelé pour aller passer une radio. Fracture de l’ulna. Elle a été plâtrée le vendredi et le dimanche suivant, on nous a appelés car elle était tombée de la chaise roulante. Un intérimaire l’avait mise dans sa chambre sans caler le frein et maman a voulu se lever. Nouvelle fracture maintenant de l’humérus et une attelle et fixation du bras avec un bandage autour du corps. Le bras devait rester immobile. La communication a tenu deux jours. Malgré les fiches d’explication et une lettre de médecin, le bandage a été enlevé et le bras mobilisé pour enfiler une robe… Inadmissible. Au niveau hygiène, les essuies sont rarement changés, il manque parfois de papier de toilette et l’entretien se fait rarement. […]

Tout ce que nous souhaitons, ce sont des soins corrects, du respect et de la chaleur humaine pour tous les résidents."

Une employée de MR-MRS.

"Le rythme de travail est hyperserré vu que nous sommes quasi systématiquement en sous-effectif. Les tâches sont nombreuses et nous n’avons pas le temps de faire toutes les toilettes, d’aider tout le monde pour aller au W.-C. ou de changer les langes. Nous nous occupons prioritairement des résidents qui ont encore toute leur tête et qui pourraient râler ou se plaindre auprès de leur famille. Je ne suis pas fière mais c’est vrai que cela se fait au détriment des personnes désorientées."

La fille d’une résidente

"Nous avons porté plainte. […] Les soins du matin n’étaient pas faits comme il faut. On lave maman en quatrième vitesse, les pieds sont rarement faits. Il faut insister. Ne parlons pas de la douche hebdomadaire qui n’existe quasi-pas. En plus il y a la brutalité de certaines aides soignantes. Il y en a même une qui a dit à Maman qu’elle ne lavait pas son intimité et qu’elle devait se débrouiller. Hier, je devais chercher Maman à 11 h 15 pour aller chez le dentiste. Lundi, elle avait demandé à l’aide soignante de venir lui apporter tôt son déjeuner et de la laver à temps. Je suis arrivée, Maman était en pleurs. À 9 heures, elle n’avait toujours pas de déjeuner, elle a été demander, on lui a servi une cafetière sans couvercle avec du café froid. On n’est pas venu la laver. Afin d’être prête elle a donc essayé de se laver elle-même. Après elle a demandé à une autre résidente de chercher quelqu’un pour mettre ses bas car elle n’y parvient pas seule. Je trouve la situation catastrophique et c’est dommage, car l’infrastructure du home est très belle."

Un syndicaliste

"Peu de résidents osent se plaindre de peur d'être mis dehors. La famille aussi se tait, redoutant de devoir se relancer dans un parcours délicat et long pour chercher une autre place pour leur parent. Ce qui me révolte, c'est que c'est un public captif; Quand une personne âgée quitte son domicile pour aller dans une MR, c'est un déracinement. Quitter sa MR pour aller dans une autre MR, c'est un deuxièmement déracinement, encore plus dur à cause de la communauté créée et de son réseau social."

Le fils d’un résident

"C’est une belle résidence, verdoyante, avec des locaux spacieux et lumineux. Hélas, la situation intérieure n’est pas à la hauteur de l’aspect extérieur. Il y a un manque de personnel évident. Quant au personnel présent, il est très mal dirigé. On remarque qu’il y a peu d’entente entre les uns et les autres ; c’est le grabuge total. Pour le repas du soir, il faut toujours des bénévoles – dévoués et charmants – pour mettre de l’ordre et aider les patients à manger. Il y a des patients qui n’ont pas de dentier. On les oublie et on ne les aide pas. Ils ne savent presque pas manger. le personnel dépose le patch sur la table et ne le place pas sur le corps. “Pas le temps.” Le résident doit uriner dans son lange parce qu’on n’a pas le temps de s’en occuper. Il doit rester toute la journée avec une jupe ou un pantalon mouillé. “Pas le temps.” On oublie de donner une bouteille d’eau. “Pas le temps.” On ne sait pas placer un appareil auditif. “Pas le temps.” Et si l’appareil tombe, personne ne le ramasse. On répond toujours qu’on n’a pas le temps, et si un résident demande de l’aide, on lui répond impoliment. “On n’a pas le temps pour vous aider.” Une personne doit être soutenue par une ceinture dans sa chaise. On l’a oublié. Elle est tombée, fracture, clinique. Un patient était resté quasi nu dans sa chambre devant une fenêtre ouverte. La honte. Est-ce pour l’humilier ? On distribue des médicaments qui ne sont pas destinés au patient. Les suites peuvent être graves. On ne change pas le pansement des escarres à temps et les soins doivent se prolonger. Nous ne sommes pas en confiance sur la régularité et la certitude que tous les médicaments sont bien donnés."

Un employé de MR-MRS.

"Comme il y a trop peu de personnel, il arrive que des personnes âgées soient réveillées à 6 h du matin pour leur toilette matinale, et que certaines aillent au lit à partir de 16 ou 17 h".

La fille d’une résidente

"Je fais plusieurs fois par semaine et bénévolement le service en salle à manger/cuisine. Je peux témoigner que la nourriture arrive déjà préparée, avec tout son lot d’incertitude nutritive. Les produits sont régulièrement surcuits ou pas bien dégelés. La qualité est à ce point médiocre que certains des résidents se contentent de la soupe et s’affaiblissent. Les autres sont dépités et se forcent à manger. Le manque de produits frais est plus que malsain. Il n’y a qu’à constater les kilos de déchets alimentaires qu’ils jettent par jour. La propreté de la vaisselle laisse à désirer. Faute de lave-vaisselle réservé exclusivement aux verres, ceux-ci sont décorés de traînées de graisse quand ce n’est pas de nourriture. Le déjeuner se compose systématiquement la semaine de pain sec et de confiture, et le soir de pain, d’une tranche de fromage et d’une tranche de charcuterie. C’est d’une tristesse déprimante. Le week-end, des viennoiseries en trop haute teneur en sucre et graisse ne sont pas du tout adaptées aux personnes âgées. Le personnel de cuisine fait de son mieux, il est clair qu’ils n’ont pas le choix, il leur est strictement interdit de prendre des initiatives.

La propreté est lamentable, aussi bien dans les communs qu’en chambre. Le personnel de nettoyage est débordé et ne sait pas suivre. La propreté des résidents est tout simplement laissée à son strict minimum. Les aides soignantes ne sont pas assez nombreuses pour parvenir à un respect minimum de l’hygiène quotidienne des résidents. Les personnes qui ont besoin d’aide pour aller jusqu’aux toilettes ne sont pas accompagnées. À la place, on leur met des couches. La dignité de ces personnes est mise à mal. Cela crée un malaise constant étant donné qu’elles se retrouvent avec leurs excréments sous elles pendant de longues périodes, ce qui, en plus, dégage des odeurs pestilentielles dans les couloirs. J’ai été la témoin involontaire d’une dame qui, au premier étage, m’a demandé de l’aide pour qu’on lui change sa couche où elle avait déféqué et qu’elle avait descendue au niveau de ses genoux."

"Le sentiment d’insécurité est grand à cause du manque de personnel. Le temps d’attente pour un résident en cas de problème est entre 30 minutes et une heure. Ma maman me téléphone au lieu de sonner ou d’appeler le personnel pour me signaler un problème. Je fais alors l’intermédiaire en téléphonant à la résidence pour être sûre qu’elle soit rapidement prise en charge. D’autres n’ont pas cette faculté ni cette possibilité."

Un syndicaliste

"Le budget moyen pour la nourriture est de 3,5 -3,75 euros par jour par résident. Dans certaines maisons. cela peu tout de même monter à 6.5 euros par jour par résident. Des membres du personnel nous confient la difficulté voire l'impossibilité quelquefois de pouvoir beurrer des tartines trop fines."