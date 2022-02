Levons le tabou sur la taxation des très hauts revenus

En marge du forum de Davos, une centaine de millionnaires du monde entier ont appelé le 19 janvier à augmenter la taxation sur les plus riches pour compenser les inégalités sociales. A l’heure où des défis majeurs nous attendent, l’Etat ne doit-il pas prélever l’argent chez ceux qui en possèdent le plus?

Une opinion de Gianni Farini, ingénieur civil, cadre chez BNP Paribas Fortis

A l’heure où des défis majeurs nous attendent, l’Etat ne doit-il pas prélever l’argent chez ceux qui en possèdent le plus ?

Un besoin justifié pour faire face aux défis d’aujourd’hui et de demain

Pour équilibrer les finances d’un Etat, les dépenses ne peuvent en principe (guère) excéder les recettes.

Or, la conjoncture actuelle est certes en voie d'amélioration… Mais, d’une part, la crise covid a eu (et aura probablement encore) un impact négatif sur les finances de nombreux pays et d’autre part, des investissements massifs dans le renouvelable, l'isolation des bâtiments ou les transports en commun semblent indispensables pour respecter les accords de Paris et éviter la catastrophe climatique annoncée.

Dès lors, il n'est pas déraisonnable de penser que, toutes autres choses restant égales, de nouvelles sources de financement doivent être trouvées, d’autant que la hausse des taux d’intérêt (le Bund allemand est redevenu positif pour la première fois depuis 10 ans en janvier 2022) doit inciter à ne pas accroître le déficit.

Dans ce contexte, une taxe plus importante sur les très hauts revenus ne pourrait-elle s’avérer pertinente ?

Quelques idées : l’ISF… ou la taxation des hauts revenus, couplée à un impôt sur la nationalité

Si une première méthode peut consister à mettre en place un Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), comme c’était le cas en France jusqu’en 2018 (Emmanuel Macron l’ayant remplacé par un Impôt sur la seule Fortune Immobilière), il en est une autre qui pourrait également s’appliquer, et pourquoi pas de manière complémentaire.

Cette idée consiste à taxer non pas les avoirs, mais à accroitre le taux d’imposition sur les revenus très élevés. Elle s'inspire d’une réforme que François Hollande avait mise en place de 2013 à 2015. Celle-ci avait pour objectif de taxer à hauteur de 75 % les revenus supérieurs à 1 million d'Euros bruts. Puisque seule la tranche de salaire supérieure à ce montant était prise en compte, seules les personnes percevant d'énormes salaires (CEO de grosses sociétés, célébrités) étaient impactées.

Le hic est que de nombreuses exonérations avaient été définies ; ainsi, cette taxe ne s’appliquait qu’aux salaires et primes (à l’exclusion des plus-values et dividendes) et les sportifs et artistes en étaient exonérés.

Cette taxe fut annulée en 2015, en partie suite à la défaite de la gauche lors des élections européennes et municipales de 2014, mais surtout car les revenus inhérents n’étaient pas à la hauteur des espérances (260 millions d'Euros en 2014, alors que l’ISF rapportait 20 fois plus).

Toutefois, l’idée de base ne devrait pas être rejetée, car comme le suggérait déjà Thomas Piketty dans le Nouvel Obs du 17/11/2016, une autre mouture de cette taxe, en excluant toute exonération et surtout en incluant les revenus (immo)biliers, aurait permis de rapporter bien davantage à l'État, même en réduisant quelque peu le taux.

Pour lutter contre le risque d’évasion fiscale, cette réforme pourrait se coupler à une autre : l'Impôt sur la Nationalité, qui s'applique notamment aux citoyens américains. Concrètement, si ces derniers travaillent dans un pays au sein duquel la fiscalité est plus avantageuse qu'aux USA, ceux-ci doivent payer le complément au fisc de l'Oncle Sam. Pourquoi ne pas appliquer une telle réforme chez nous également ?

D’un point de vue de justice sociale, un impôt légitime

Si on considère le seul retour sur investissement, un sportif générant des revenus supérieurs à son salaire mérite ce dernier tout comme un CEO optant pour des choix stratégiques permettant à son entreprise de maximiser ses revenus à une hauteur sensiblement supérieure à son salaire. Mais si on analyse cette proposition sous un angle de justice fiscale et de solidarité macro-économique, la vision s'avère tout autre : on a coutume de dire que l’argent (à outrance) ne fait pas le bonheur, mais cet argent utilisé efficacement ne pourrait-il contribuer à faire face aux défis de demain ?

Par ailleurs, d’aucuns pourraient rétorquer que les riches signataires de cette pétition peuvent faire des dons, sans obliger ceux qui ne le souhaitent pas à s’y soustraire. Mais appliquer cette logique philanthropique risque d’une part de rapporter trop peu d’argent par rapport aux besoins, mais surtout, n’est-ce pas l’objectif d’un impôt de soumettre tous les citoyens aux mêmes lois fiscales, afin de garantir une équité entre ces derniers ?

Aux politiques de s’inspirer de ces idées déjà appliquées ailleurs

En bref, à l'heure où des défis majeurs tels la lutte contre le réchauffement climatique nous attendent, un ensemble de réformes semble indispensable, tant au sein du secteur privé, mais surtout du public qui devra gagner en efficience, mais aussi trouver de nouvelles sources de revenus.

Dans ce contexte, certaines idées déjà mises en place dans d’autres pays ne pourraient-elles influencer nos politiques, pour peu qu'elles soient définies de manière cohérente ?