Les effets secondaires sont-ils l’apanage du vaccin anti-Covid ?

Une carte blanche de Jacques Longueville, Professeur émérite UCLouvain. Ancien président de la Chambre des Médicaments à Usage Humain, Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé. S’exprime à titre personnel

La plupart des médicaments qui nous sont prescrits à l’un ou l’autre moment de notre existence peuvent provoquer des effets secondaires. La vaccination contre la Covid-19 n’échappe pas à la règle mais sont-ils aussi fréquents et redoutables que certains le prétendent ?

Ils sont de deux types : locaux (sensibilité douloureuse, rougeur ou gonflement à l'endroit de l'injection) ou systémiques (maux de tête, fièvre, frissons, douleurs musculaires ou articulaires, fatigue, malaise), évoquant un syndrome grippal. Communs à de nombreux vaccins antiviraux, ils sont de courte durée (24 ou 48h) et sans répercussion dommageable sur les activités quotidiennes. La majorité de la population vaccinée ne se plaint d'aucun inconfort. Des réactions plus préoccupantes peuvent exceptionnellement s'observer comme ce peut être le cas avec d'autres médicaments sur le marché sans que soit remise en question leur délivrance. Quant aux décès où une relation de cause à effet est démontrée ou hautement probable, ils sont exceptionnels si les contre-indications ont été scrupuleusement respectées. Une information officielle, objective et fiable, totalement indépendante de l'industrie pharmaceutique, sur la sécurité est accessible gratuitement et sans la moindre justification sur le site www.cbip.be.

Avant l’irruption dans notre quotidien du mot “coronavirus”, rarement a-t-on déclenché pareil affolement sélectif à propos de la vaccination. Or cette technique prémunit les enfants et les adultes contre des maladies virales ou bactériennes qui décimaient jadis les familles. Et dans le cas de la Covid-19 si la vaccination n’est pas couronnée de succès chez la totalité des individus, elle évite l’apparition de symptômes dans 90 % des cas et en allège la sévérité chez les 10 % restants. Pourquoi une telle répulsion vis-à-vis du vaccin anti-Covid alors que la vaccination contre la fièvre jaune, obligatoire pour se rendre dans certains pays, ne suscite aucune protestation ? Il est profondément regrettable que les opposants au vaccin accordent moins d’importance à ce à quoi ils croient qu’à ce à quoi ils ne croient pas.

Les effets secondaires ne sont pas l’apanage des vaccins. Dans toutes les boîtes de médicaments, une notice pour le public reprend les effets indésirables potentiellement liés au produit, leur fréquence et leur sévérité. Le critère décisif pour accepter ou refuser la mise sur le marché d’une nouvelle substance thérapeutique, quelle qu’elle soit et quelle que soit la firme productrice, est le rapport bénéfice/risque. Dans le cas de la Covid, nous sommes confrontés à une maladie mortelle dans un pourcentage élevé de cas mais dont nous pouvons éviter la survenue ou tout au moins réduire la gravité au prix d’effets secondaires la plupart du temps mineurs.

La vaccination anti-Covid est accusée de tous les maux ; en revanche les médias parlent peu de l’effet secondaire le plus désastreux avant la mise sur le marché du vaccin spécifique, à savoir le décès de plus de 25 000 malades rien que dans notre pays.

Sur les 8 741 197 personnes ayant reçu au moins deux doses du vaccin en Belgique, 4 décès seulement sont considérés comme probablement en relation avec celui-ci. A l’opposé, sur 2 921 427 personnes majoritairement non vaccinées, la maladie Covid-19 prouvée par la virologie est responsable de 27 163 décès. La différence dans les taux de mortalité selon l’état vaccinal est donc flagrante, avec énormément plus de décès dus au coronavirus chez les non vaccinés que de décès soupçonnés d’être la conséquence du vaccin.

Un décès survenant peu de temps après une vaccination ne permet pas d’inculper automatiquement cette dernière. Les problèmes de santé préexistants jouent un rôle non négligeable ; les patient(e) s peuvent très bien, après comme avant le vaccin, mourir d’infarctus du myocarde, d’accident vasculaire cérébral, de coma diabétique, d’insuffisance rénale, etc. Dans les maisons de repos notamment la moyenne d’âge des résidents est plus élevée, les altérations de l’état de santé plus répandues et plus le nombre de vaccinés augmente, plus augmente le risque de décès dus à des pathologies étrangères à la Covid-19.

Désinformation et confusion délibérée

La diabolisation des vaccins par une minorité du personnel médical et paramédical ne manque pas d’interpeller celles et ceux qui, au péril de leur vie, soignent jour et nuit des malades contagieux. Les opposants à la vaccination ont-ils pris en charge, ne fût-ce qu’une seule fois dans leur carrière, un patient atteint de diphtérie, de tétanos, de rage, de fièvre typhoïde, de variole, de polio aiguë, etc. ? Si ces maladies souvent mortelles ont disparu, c’est grâce à la vaccination très largement répandue qui stimule les défenses immunitaires des individus contre l’agression par des organismes microbiens ou viraux.

Certains milieux hostiles diffusent des informations trompeuses pour justifier leur opposition, par exemple le remaniement de notre génome par l’ARN messager avec induction de pathologies graves. L’origine de cette désinformation est une confusion délibérée entre ADN et ARN. Le premier, présent dans le noyau des cellules de notre corps, est responsable des caractères héréditaires comme la couleur de la peau ou des yeux, etc., tandis que le second est confiné au cytoplasme et n’intervient pas dans les processus héréditaires. L’ARN messager transmet un message à la manière du facteur des postes qui dépose dans la boîte aux lettres une enveloppe contenant une facture. Pas plus que le facteur ne s’introduit dans l’habitation et ne règle la facture, l’ARN messager ne pénètre dans le noyau des cellules et n’a le pouvoir de modifier l’ADN qui s’y trouve. Étudié depuis une trentaine d’années et déjà testé dans des maladies comme le zika, l’ARN messager stimule les cellules du système immunitaire au site d’injection à déclencher une réponse contrariant la survie du virus. D’autre part des recherches sont en cours sur l’efficacité de diverses formes d’ARN messager dans des affections comme le cancer, la grippe, la malaria, le SIDA, etc.

Un recul limité pour s’assurer de la sécurité du produit est parfois invoqué pour qualifier le vaccin anti-COVID-19 de traitement expérimental, ce qui n’a guère de sens puisque 8 470 000 000 doses (toutes marques confondues) ont déjà été administrées dans le monde. Les effets secondaires éventuels des différents vaccins sont soigneusement passés au crible, notamment par l’Agence Européenne des Médicaments (EMA) et la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis. L’éventualité qu’une toxicité inhabituelle passe à travers les mailles du filet de ces deux institutions est hautement improbable, pour ne pas dire inexistante. Les connaissances acquises au cours de cette période de pharmacovigilance sont rassurantes ; aucun développement d’effets secondaires à long terme n’a été notifié.

Les opposants aux vaccins font entendre leur voix via tous les médias disponibles ; en revanche, on n’entend guère celle de l’immense foule des vaccinés qu’on affuble du mot “provax”. Cette qualification n’est pas conforme à la réalité. Dans le domaine de la santé il n’est pas permis d’adopter une attitude individuelle contraire aux données actuelles de la science. Les personnes qui se font vacciner basent leur décision sur les faits (5 millions de décès par COVID dans le monde à ce jour), indépendamment de toute considération idéologique. Pas plus qu’on ne peut être pour ou contre les antibiotiques, on ne peut être pour ou contre les vaccins. Un médecin pourrait-il être contre les antituberculeux “parce qu’il n’y croit pas” et laisser le personnel infecté d’un restaurant contaminer les clients ? La médecine est une science, pas un dogme. La liberté thérapeutique existe, certes, mais il ne faut pas la confondre avec la licence de faire tout et n’importe quoi.

L’ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies reprochait récemment aux pays riches de priver les pays pauvres de vaccin en stockant d’énormes quantités d’ampoules pour leurs propres besoins et pendant ce temps des collectifs dans les pays riches jettent le discrédit sur la vaccination contre la COVID-19. Où est la logique dans cette antinomie ?

Force est de constater, encore actuellement, que de trop nombreuses personnes se laissent intimider par de fausses informations (fake news) répandues par des pseudo-scientifiques et renoncent par idéologie à la vaccination qui leur est offerte gratuitement par les autorités sanitaires.