Je suis pédopsychiatre, et je crains que les filles dont je m'occupe se retrouvent à la rue

Une chronique de Valentine Godeau, pédopsychiatre, responsable d'une unité pour adolescentes au centre psychiatrique Le Chêne aux Haies à Mons.

Je suis pédopsychiatre, j’exerce depuis bientôt dix ans au sein d’une unité de traitement intensif (UTI) pour adolescents. Mon travail consiste à aider des adolescentes à retrouver l’envie et la capacité de grandir.

Les jeunes filles que nous accueillons ont un parcours de vie souvent chaotique, ponctué de traumatismes (négligence éducative grave, maltraitance psychologique, abus sexuels intra ou extra-familiaux, abandons).

À la puberté, elles se retrouvent face à un cocktail émotionnel détonant qu’elles sont dans l’impossibilité de contenir. L’injustice, la rage, la honte, la colère les submergent. Pour s’apaiser, elles n’ont d’autre solution que de faire mal ou de se faire mal. C’est alors que nos chemins se croisent.

Nous leur proposons du soin, une tentative de donner du sens à leurs passages à l’acte, de les reconnecter à leurs émotions.

Évidemment, par définition, un hôpital n’est pas un lieu de vie ; une équipe de soignants ne constitue pas un substitut parental. L’hôpital n’est qu’une parenthèse. D’ailleurs, c’est bien parce que nous sommes des soignants et non une équipe éducative que le travail thérapeutique devient possible. En effet, le cadre institutionnel protège soignés et soignants.

Les patientes projettent sur les soignants des affects, des émotions. Elles peuvent se le permettre sans trop de risques puisque nous ne représentons ni une famille, ni un substitut familial, et surtout parce qu’elles savent qu’elles ne font que passer.

Mais que se passerait-il alors pour une jeune que personne n’attendrait à la sortie ? Comment oser amorcer un processus thérapeutique douloureux quand il semble infini et voué à l’échec ? Pourquoi vouloir grandir si la société nous envoie le message qu’il n’y a pas de place pour nous ? Comment vouloir vivre si personne ne veille à nos besoins ? Comment avoir confiance en des adultes qui cautionnent qu’une mineure vive à l’hôpital ? Il ne reste alors plus que les vêtements trop petits pour rappeler que le temps passe, alors qu’il semble s’être arrêté.

Ce lieu qui devrait soigner et apaiser devient alors lui-même maltraitant rien qu’en cautionnant que l’on y soit sans perspective de sortie.

Cette impasse ne fait qu’accroître les symptômes psychiatriques et renforcer la croyance que la psychiatrie est la seule réponse pour ces jeunes. Il devient alors vital de poursuivre dans ce registre. Sans l’hôpital, où iraient ces jeunes filles ?

Je suis pédopsychiatre et je suis contrainte de choisir entre laisser vivre à l’hôpital des jeunes filles en plein développement ou risquer qu’elles se retrouvent à la rue. Aucune de ces deux solutions n’est tolérable. Aucune de ces deux solutions ne permet à un enfant de se développer.

Je suis pédopsychiatre et mon travail n’a plus de sens lorsque je participe à un tel processus, malheureusement devenu quotidien.

Une solution à court terme serait d’augmenter le nombre de places disponibles dans les différents lieux d’hébergement. Néanmoins, une approche beaucoup plus globale de cette problématique semble inévitable pour réellement améliorer le devenir de ces jeunes qui nous plongent dans l’impuissance. Comment éviter les "rencontres manquées" entre une mère et son bébé ? Comment accompagner les parents qui sont dans l’incapacité de prendre soin de leurs enfants ? On sait en effet à quel point les premiers moments de vie sont déterminants pour les interactions futures.

De nombreux services d’aide existent mais ils sont bien souvent saturés, alors que le temps est compté si l’on veut changer le destin de ces enfants. C’est l’ensemble de notre société qui peut et doit réagir.

