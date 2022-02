Connaissez-vous les prophéties positives qui permettent de changer une vie?

"Temps de pause". Une chronique d'Armand Lequeux, docteur en médecine, gynécologue et sexologue.

À propos des menaces de conflit en Ukraine, on a pu lire et entendre ici et là qu’il convient d’éviter aussi bien l’angélisme naïf que les anticipations musclées, celles-ci risquent en effet de provoquer une guerre à force de la préparer. C’est ainsi que les bruits de bottes venus de l’Est incitent les Occidentaux à rameuter leurs troupes. Les Russes interprètent ces mouvements comme des preuves d’hostilité et s’empressent de relever d’autant le niveau de puissance de leur armement. Cette boucle rétroactive est connue sous le terme de prophétie autoréalisatrice. C’est elle qui conduisit Œdipe à tuer son père et à épouser sa mère, ce que l’oracle de Delphes avait annoncé, provoquant ainsi l’abandon de l’enfant qui reviendra à Thèbes sans connaître ses origines. Plus près de nous, une étude a pu montrer que les Chinois attachés à leurs croyances traditionnelles et vivant en Californie courent un plus grand risque de décéder lorsque leur horoscope est péjoratif. On invoque l’effet du stress, les suicides et les conduites à risque pour expliquer ce phénomène. Plus prosaïquement, nous avons bien failli manquer de papier-toilette au début du confinement lorsqu’une rumeur nous a fait croire qu’une pénurie était inévitable et qu’il était prudent de faire des réserves.

Cette boucle rétroactive peut heureusement s’avérer positive et c’est elle qui explique les résultats de la célèbre expérience pédagogique entreprise par Rosenthal et Jacobson en 1968. Après avoir testé leurs élèves sur le plan des capacités intellectuelles, ils ont désigné aux enseignants ceux qui paraissaient les plus susceptibles de progresser positivement. Les élèves n’étaient pas au courant et le choix des chercheurs était totalement aléatoire et indépendant des résultats des tests. L’équipe de recherche revint dans les classes un an plus tard. Les résultats des nouveaux tests ont montré des résultats significativement meilleurs chez les élèves qui avaient été désignés comme particulièrement doués. Nous laisserons les enseignants méditer sur cet effet Pygmalion, mais nous ne devrions pas manquer l’occasion de nous interroger sur son influence dans nos vies ordinaires.

Nous avons pour la plupart d’entre nous, du moins je l’espère, eu l’occasion de bénéficier de telles prophéties positives. Souvenons-nous de nos parents qui nous ont crus capables de choses impossibles comme rouler à vélo sans roues accessoires ou flotter sur l’eau sans bouée. Rappelons-nous de cet enseignant qui a cru en nous et nous a permis de progresser, de ce moniteur de sport qui nous a poussés au-delà de nos limites, de ce maître de stage qui nous a confié une tâche délicate avec la tranquille assurance que nous pourrions la réaliser, de ce patron qui nous a lâchés dans la jungle professionnelle en pariant que nous en sortirions efficaces et vivants. Peut-être, et je nous le souhaite, avons-nous connu la joie d’être regardés dans les yeux par une personne qui a cru que nous étions dignes d’être aimés et d’aimer à notre tour au point de nous proposer de partager ensemble un bout du chemin de nos existences.

Nous pouvons également nous interroger sur nos capacités à amorcer pour autrui cette boucle positive. Il ne suffit pas d’encourager les plus forts et de féliciter les gagnants, il conviendrait surtout de valoriser les plus faibles et de rassurer les perdants sur leur capacité à rebondir. Faire confiance à celles et ceux que nous connaissons fiables de longue date ne provoquera guère de changement, la véritable prophétie positive consiste à parier sur les hésitants et les timorés, à changer notre regard et nos préjugés sur celles et ceux qui nous paraissent a priori douteux. Nous pourrions nous entraîner à répéter ensemble une variante de la méthode Coué : tous les jours, à tous points de vue, je constate que mes semblables sont de plus en plus capables du meilleur et je ne cesse de le leur dire afin qu’ils y croient et le deviennent vraiment. Ça changerait le monde, non ? En fait, Vladimir Poutine est un chic type, mais il ne le sait pas. Joe Biden devrait le lui dire plus souvent.