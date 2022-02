Comment Moscou voit le monde

On ne peut pas comprendre la Russie d’aujourd’hui si l’on ne se réfère pas à ce sentiment d’appartenance nationale forgé au cours des siècles, marqué par une conception exclusive de la nation russe. Cet état d’esprit plonge ses racines dans la vieille Rous kiévienne où se mélangent à la fin du IXè siècle les influences slaves, varègues (originaires de Scandinavie) et byzantines. Il ne faut pas oublier que c’est à Kiev que sont posés les fondements de la première Russie. Le grand historien Fernand Braudel, dans sa “Grammaire des civilisations”, évoque la “splendeur de cette première Russie” prise dans l’orbite de Byzance et ayant fait le choix de la religion orthodoxe en 988. La Russie s’étend vers l’Ouest, notamment en s’appropriant une partie de la Pologne. Mais le sentiment national russe a surtout été forgé et trempé par les invasions mongoles du milieu du XIIIè siècle.

La domination mongole a eu des conséquences incalculables pour l’Histoire, l’organisation et la mentalité de la Russie. Elle a freiné le développement politique, arrêté les relations économiques avec les pays d’Occident et d’Orient, et aggravé le morcellement de la Russie. Mais surtout le déferlement des hordes mongoles (les Tatars, comme les appellent les Russes) a déterminé les perceptions russes de la sécurité et de l’espace. En effet, l’absence de barrières naturelles fait que la Russie est vulnérable à toutes les invasions. Si l’invasion tatare a été l’une des plus brutales, elle n’a pas été la seule. La Russie aura, au cours de son histoire, à repousser des attaques de chevaliers teutoniques, de Lithuaniens, de Polonais, de Suédois, de Français et d’Allemands. Cette vulnérabilité permanente donne au concept russe de sécurité un sens absolu et intransigeant. Le mot russe pour sécurité (bezopasnost) peut se traduire par “absence de danger”. La sécurité totale n’est donc assurée que par l’absence totale de danger. Cette absence de danger n’est garantie que par l’espace (il faut intercepter l’envahisseur aussi loin que possible afin de le réduire avant qu’il n’atteigne le “cœur” du pays) et par la préparation militaire permanente.

La fin du joug tatare coïncide avec la prééminence politique et militaire de la principauté de Moscou, à la fin du XVe siècle. Depuis ce moment, l’État moscovite ne cessera de croître, à la mesure de son ambition et de son besoin de sécurité, jusqu’à devenir le plus grand empire du monde. Le rapport impérial de la Russie à cet immense espace survit aux changements politiques. À ces éléments historiques, il faudrait encore ajouter le fait géographique. Un territoire immense et peu peuplé entourait le premier habitat de la nation. Alors qu’en Europe occidentale le paysan était obligé de subir ses oppresseurs ou de lutter contre eux, en Russie, il lui suffisait de fuir et de trouver ailleurs un coin de terre à défricher. Le colon russe ne s’expatrie pas, il s’en va simplement, un peu plus loin “faire la Russie”. Pour certains, la raison en serait que cet empire était surtout constitué de grandes plaines. On a parlé de “vide géopolitique” à l’Est de l’Oural. C’est ainsi que l’expansion vers l’Est et vers le Sud s’est accompagnée d’une intense russification. C’est également ainsi que, dans l’ancienne conception soviétique, le terme de colonie ne s’applique qu’à un territoire d’outre-mer : les territoires acquis aux limites de l’Empire sont l’Empire.

Une autre contrainte géographique a pesé sur la géopolitique de la Russie : l’absence de ports en mer libre a déterminé des poussées vers le Sud, principalement au détriment de la Chine, du Japon et des Balkans.

Si la Russie tsariste s’est agrandie de façon spectaculaire entre le XVè siècle et le XIXè siècle, on peut dire que c’est essentiellement à l’intérieur de son espace naturel, en réponse à “l’appel du vide” de l’infinie Sibérie, un peu comme les Américains ont conquis l’Ouest. Au moment de la révolution bolchévique de 1917, l’URSS est obligée, par la paix de Brest-Litovsk, de céder de vastes territoires sur ses frontières occidentales mais très rapidement l’URSS renoue avec les buts politiques et les intérêts de l’empire tsariste : l’ouverture vers les mers chaudes, les percées vers le Moyen-Orient, le contrôle de l’Asie centrale, etc. Il s’y ajoutera un élément de taille : la volonté de traiter d’égal à égal au niveau mondial avec les Etats-Unis. Cette “volonté de puissance” est sous-tendue – à la fois exacerbée et tempérée – par la relation nucléaire entre les deux superpuissances. La capacité de chacune de détruire l’autre affecte profondément les perceptions stratégiques et politiques des deux Etats, de même que les relations entre eux et avec les Etats tiers.

La paix n’est garantie que par l’absence de menace. Il ne saurait donc y avoir de paix véritable avec une autre grande puissance, surtout si l’on vit à l’heure des missiles nucléaires ; pas plus ne saurait-il y avoir de sécurité si le danger est proche. Il s’agit donc de l’éloigner par un glacis dégressif de nations soumises et incorporées à l’Empire, de satellites alignés, sûrs et contrôlés, de pays neutres et non alignés, puis de pays plus ou moins alliés à l’adversaire (mais de préférence le moins possible…). La Russie est une réalité géopolitique qui occupe ce qu’il est convenu d’appeler l’espace eurasiatique. L’objectif est bien de contrôler les périphéries européennes et asiatiques de cet espace géostratégique. La diplomatie russe est tout entière articulée autour de cet objectif pérenne.

La nécessité du glacis est, cependant, tout aussi grande dans l’autre sens, pour isoler la population russe de toute contamination directe par les idéaux et les réalisations de l’Occident “décadent”. Il semble bien que notre libéralisme démocratique soit plus subversif à l’égard du système russe que toute autre idéologie. Les comparaisons avec le niveau de vie et les succès industriels de notre société de consommation provoquent des exigences et des tensions qu’il est difficile d’absorber pour une économie émergente comme celle de la Russie d’aujourd’hui.

Il en ressort que le régime russe ne tolérera vraisemblablement aucun relâchement durable des contraintes intérieures, sauf s’il y est forcé et son expansionnisme idéologique, politique et militaire semble bien correspondre à une dynamique interne et à une tendance profonde qui s’est développée tout au long de son Histoire.

Obsédée par son glacis et le contrôle de “l’étranger proche”, la Russie tente, par une pression insidieuse résultant de sa supériorité militaire en Europe, de faire passer pour belliciste toute volonté de défense et à la déconsidérer comme immorale et dangereuse.

La Russie aujourd’hui se présente comme le conquérant de Clausewitz, qui nourrissait le rêve pacifique de placer sans combat son adversaire sous son contrôle ; la guerre, dans cette optique, ne naît pas des ambitions du conquérant, mais seulement de la résistance qui lui est opposée.