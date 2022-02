L’avenir du XXIe siècle se jouera dans les zones frontières

Une opinion de Joël Kotek, Professeur de sciences politiques à l'ULB et enseignant à Sciences Po Paris

Il y a près de 25 ans, je publiais aux éditions Complexe un ouvrage consacré aux zones et villes frontières. Pourquoi ? Parce qu’au-delà d’histoires et de contextes bien distincts, mes villes de références (Bruxelles et Jérusalem) comme celles où j’étais amené à enseigner l’Europe (Cluj-Kolozsvar, Kiev, Montréal, Sarajevo) m’apparaissaient liées par un destin singulier, celui d’être autant de territoire pour deux (voire trois) rêves ; d’où l’urgence à créer un concept à même d’appréhender cette singularité.

Les villes frontières sont, en effet, avant tout des espaces disputés, parce que sujets à revendications croisées et inconciliables. L’ethnicité n’est pas toujours la cause d’affrontement ; l’enjeu peut être aussi idéologique comme ce fut le cas avec Berlin et aujourd’hui avec Hong Kong ou encore Taipei. Pour s’agir avant tout d’une question de souveraineté et non de géographie, on comprend dès lors en quoi le concept de ville frontière ne se confond ni avec les notions de ville frontalière, ni de ville multiculturelle ou encore multiethnique. Une ville frontière n’est pas toujours frontalière, comme dans le cas de Tirgu Mures, ville magyare située au cœur de la Transylvanie (roumaine). À l’inverse, une ville frontalière n’est pas toujours frontière, au sens d’espace polarisé et contesté (Strasbourg aujourd’hui). On comprend dès lors que le terme de ville frontière n’avait pas été choisi au hasard : le mot frontière contient, en français comme en anglais, l’idée de front, donc de confrontation, sinon d’affrontement. Le terrible XXe siècle nous le rappelle (Mostar, Sarajevo) ; l’actualité la plus immédiate nous le confirme de Stepanakert à Ürümqi. On le pressent, toutes les villes frontières sont emblématiques de zones contestées beaucoup plus vastes. Belfast est l’expression du conflit en Ulster, Berlin de la guerre froide et Sébastopol des velléités russes de la Reconquista globale. Cela permet de comprendre en quoi le concept de frontière peut se rapporter tout autant à une ville (Jérusalem, Bruxelles, Srinagar) qu’à une région (Turkestan chinois, la Krajina, la Crimée, etc.), qu’à un pays (la Macédoine, l’Ukraine).

Si l’air du temps est au "sans frontière", le contrôle de l’espace reste bel et bien l’un des enjeux majeurs de ce début de siècle. La terre n’a rien perdu de sa magie et ce, malgré l’intensification des flux migratoires, la généralisation de l’information, le développement de nouveaux types de solidarité, fussent-ils supranationaux. La terre est l’objet de passions d’autant plus dangereuses qu’elles apparaissent apparemment existentielles.

La perte d'une ville ou d'une région peut être vécue de manière d'autant plus traumatique qu'elle incarne une part du rêve national. Est-il possible d'être sans l'Ukraine, sans Jérusalem/El Qods, sans le Nagorny-Karabagh, sans Taïwan. Il y a plus de 40 ans un député flamand social-chrétien Jan Verroken ne déclara-t-il pas que "Bruxelles est notre Jérusalem" ! Dans ces lieux, envahis par la mémoire et comme possédés par le passé, habités par le déferlement des symboles et la mobilisation de l'imaginaire collectif, le moindre acte susceptible de remettre en cause le fragile statu quo peut provoquer l'étincelle du feu. Ici, cela consiste en l'expropriation d'une seule maison ; là, dans la destruction d'un lieu de culte. La plupart des conflits du siècle dernier sont partis de villes frontières. On songe à Sarajevo, à Danzig, aux Sudètes. L'histoire se répète au XXIe comme le confirme la menace qui pèse sur l'Ukraine, pays frontière s'il en est comme en témoigne d'ailleurs son nom : U-Kraina (zone frontière).

Apparemment, l’histoire ne prête guère à l’optimisme si l’on songe aux conflits précédents : 1914, assassinat de l’archiduc François-Ferdinand dans la ville frontière de Sarajevo ; 1920, prise de Wilno (Vilnius) par l’armée polonaise ; 1923, capture de la ville libre de Klaipeda (Memel) par des volontaires lituaniens ; 1924, marche italienne sur Fiume (Rijeka) ; 1939, crise de Danzig ; 1940, cession de Memel aux Allemands, etc. Assurément, tout comme par le passé, la stabilité du monde se jouera dans une très large mesure dans ces zones frontières, sinon pourries, de notre planète. Dans un monde largement privé d’idéologie, ce sont ces lieux chargés d’histoire qui menacent désormais la stabilité du monde. Aujourd’hui encore, des États menacent d’entrer en guerre pour (r)entrer en possession de tel ou tel arpent de terre, jugé, à tort plus qu’à raison, indispensable à leur survie en tant que nation.