Quand la novlangue masque les souffrances sociales

Une opinion de David Vanhoolandt et Mohamed Ben Merieme, assistants sociaux à l'Association des locataires de Molenbeek et Koekelberg.

La crise du logement qui sévit à Bruxelles nécessite, pour être dite, une langue capable de témoigner des violences, des souffrances et des injustices qu’elle engendre.

Or, le politique qui nous subventionne nous somme depuis quelques années de témoigner de notre travail social en adoptant la novlangue managériale des évaluateurs (dont la plupart n’ont jamais vu ni entendu un seul infortuné de leur existence !). Du coup, dans nos rapports, dans les documents que nous recevons de l’administration, dans nos réunions ou dans les discussions, des mots tels que ceux de "crise du logement" doivent céder la place à ceux de "reprise de l’immobilier" ou, pire, à ceux de "ma région revit" ! Et là où l’on pouvait témoigner du processus de "gentrification" et de ses effets dévastateurs sur les quartiers populaires, on se doit plutôt de n’y voir que "la nécessaire production salubre de mixité sociale" ou "la revitalisation des quartiers", etc. Le négatif (crise, gentrification…) est ainsi exclu de la nov-langue managériale au seul et unique profit du positif (reprise, mixité, revitalisation…).

Une langue purifiée

Nous appelons novlangue managériale, cette langue qui se veut économiquement ou socialement utile, pour qui tout devrait marcher, qui n’évalue tout travail humain qu’en fonction de critères tels que ceux de performance, d’efficience et/ou d’efficacité, qui ne voit en l’humain qu’une simple force énergétique disponible à exploiter afin d’atteindre des fins utilitaires (économiques, sociales…). C’est une langue purifiée de mots négatifs ou de mots susceptibles de trahir le "ça ne marche pas". Ainsi des mots comme "misère" ou "crise locative, d’exploitation, de souffrance ou de détresse", cette langue les réprouve via son vocabulaire technique, ennuyant, rébarbatif et obsédé du positif. En censurant ou en édulcorant ce que les humains endurent ou ce que les travailleurs sociaux rencontrent, perçoivent et entendent comme réalités, la novlangue managériale ment.

Orwell, 1984

Mais il importe de rappeler ceci. Si, dès notre naissance, nous baignons dans une langue qu'il nous faut intérioriser et faire nôtre (l'appliquer, la parler…), alors, bien loin d'en être les maîtres, c'est elle qui nous maîtrise ou nous gouverne. Du coup, une langue, avec son trésor de mots, est d'autant plus digne de respect quand elle nous permet de saisir notre aliénation à notre propre langue puis de faire usage de nos facultés de penser, de désirer, de critiquer ou de juger. Or, la novlangue managériale, soucieuse d'une humanité marchant aux pas de ses diktats cybernétiques, manipule ou purifie, précisément, la langue au point de l'euphémiser, de la soustraire du "travail du négatif" (crises, conflits sociaux, souffrances…). Elle émousse ainsi, voire pulvérise, nos diverses facultés. La nov-langue, nous dit Wikipédia qui se fonde sur l'ouvrage d'Orwell, 1984, "est une simplification lexicale et syntaxique de la langue destinée à rendre impossible l'expression des idées potentiellement subversives et à éviter toute formulation de critique de l'État. L'objectif ultime étant d'aller jusqu'à empêcher l''idée' même de cette critique". (1)

Hégémonie de la novlangue

Alors que la novlangue managériale se veut donc positive, la langue du travail social est, elle, une langue fondamentalement embrouillée par le négatif, à savoir par les diverses souffrances sociales (et/ou psychiques) auxquelles sont confrontées des personnes, des familles. La langue des travailleurs sociaux devrait être donc, logiquement, impure, incommodante ou nauséabonde aux oreilles et narines de la novlangue managériale et de ses sbires : les évaluateurs. Or, il n’en est rien ! Force est en effet de constater qu’entre un grand nombre de ces travailleurs et de ces évaluateurs, l’entente linguistique semble parfaite ! Ces travailleurs ont, apparemment, été séduits par le chant des sirènes de la novlangue. Autrement dit, ils sont, à nos yeux, devenus des auxiliaires de la novlangue managériale, et auxiliaires au point même de s’en prendre à des travailleurs sociaux - rares - qui, eux, se veulent fidèles, corps et âme, à la langue du travail social. La novlangue peut donc compter aisément sur l’appui des premiers pour le maintien de son hégémonie crasse. D’où cette conséquence sociale et politique grave : les exclus se retrouvent, aujourd’hui, (quasi) orphelins d’une langue susceptible de témoigner, dans la Cité, de leurs diverses souffrances, malaises.

Impacts sur des ASBL subventionnées

Donnons un exemple très actuel. Alors que des personnes souffrent de conditions locatives et économiques déplorables dans certains quartiers bruxellois de logements sociaux, cette novlangue lit dans ces souffrances non pas le pur produit d’une société fondamentalement injuste et inégalitaire, mais plutôt l’appel à de "la cohésion sociale" (sic) ! Du coup, les fonctionnaires de cette novlangue préconisent, auprès d’ASBL subventionnées et de leurs travailleurs sociaux, une "éducation" (ou un "coaching") susceptible de rendre ces personnes enfin "responsables", c’est-à-dire "écologistes" (création de potager, économie d’énergie, utilisation du vélo…), "conviviaux" (organisation de barbecue géant, de brocante, de match de foot…), "propres" (tri des déchets…), "modernes" (intégration à l’ère numérique…). Relevons que la nov-langue managériale traite ainsi ces personnes - les "exclus" en général - comme des êtres réellement sous-développés qu’il conviendrait de former ou à qui il faudrait insuffler une "forme de vie" susceptible de réaliser ce vœu politique : que ces êtres ne fassent plus tache en Région bruxelloise ! Région bruxelloise qui, comme on le sait, se veut, précisément, moderne, riche, écologiste, propre, conviviale, sécurisante, attractive.

Du social comme à la chaîne

En guise de conclusion. Que font, généralement, des travailleurs sociaux face à la novlangue managériale qui les pousse donc à ne plus entendre ou à scotomiser les témoignages et les dures réalités véhiculées par la parole des habitants ? En réalité, ils ne font même plus face à elle puisqu’ils ont été moulés par elle (école, formations…) : ils sont elle. Il suffit en ce sens de lire les divers rapports d’activité de leur ASBL ou diverses études (rapport sur la pauvreté, observatoire des loyers…) pour saisir à quel point ces rapports ou études utilisent et sont forgés par la novlangue managériale (tableaux, graphiques, chiffres…). Soyons honnêtes, beaucoup d’acteurs sociaux d’aujourd’hui appliquent une approche "toyotiste", donc managériale, du travail social. Certains voient leurs "usagers" comme de vulgaires "pièces" qu’il convient d’usiner à l’aune des valeurs préconisées par la novlangue managériale ; d’autres, pour qui le temps c’est de l’argent, sont épris de "faire du chiffre" : plus d’usagers reçus est synonyme de plus de subsides perçus. Du coup, le temps qu’ils accordent aux usagers doit être chronométré (ils voient défiler les usagers comme d’autres voient défiler les "pièces" dans une chaîne de production)… Bref, on l’a compris : la langue (ou l’éthique) du travail social est, aujourd’hui - soyons optimistes -, à l’agonie !

1. Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Novlangue.

>>> Titre et chapeau sont de la rédaction. Titre original : "De la langue de l’exclusion sociale à son annihilation par la novlangue managériale"