Épuisés par la crise sanitaire, les gens sont aussi désenchantés face au système

Par Fanny Charpentier, ancienne collaboratrice d’un parti politique, aujourd’hui thérapeute énergétique

Les violences des dernières manifestations concentrent beaucoup d’attention. Or, moi, je suis fascinée par ce que l’on ne montre pas : l’épuisement.

Ancienne collaboratrice d’un parti politique, je m’attachais particulièrement aux questions relatives au travail et à la mobilité, comportant un tel niveau d’anxiété et de mal-être qu’elles conduisent chaque année de plus en plus de personnes au burn-out. Je ne pouvais m’empêcher de penser que notre société courait droit au burn-out généralisé.

Plus envie de se battre

Aujourd’hui thérapeute énergétique, je constate que l’épuisement est devenu la norme. Les personnes que je rencontre sont complètement éteintes, au niveau le plus bas de leur construction personnelle. Il n’y a plus aucune capacité à se battre, ne serait-ce que pour soi.

L’épuisement est au-delà de personnel. C’est un désenchantement complet. Un désintérêt à ce qui se passe, et à la manière de faire bouger les lignes. Cet état concerne tant de monde, de tout âge, de toute classe sociale, qu’il peut être qualifié de sociétal. Mondial, aussi.

Les premiers mois de la crise Covid ont fait espérer que mettre le monde en mode "off" pourrait permettre des changements politiques radicaux. Mais, incroyable, alors même qu’on nous rebat les oreilles avec le dérèglement climatique et l’importance de prendre soin de soi… tout a repris comme avant. Le monde a donc repris sa course folle, mais beaucoup d’entre nous sont descendus : l’apathie a gagné. Cela mène à un retrait du monde. La rupture est colossale : elle est de l’ordre de la trahison, sur fond d’absurde.

Deux ans de gestion Covid ont laissé des marques profondes. Tous les pare-chocs promis ont montré leurs limites : beaucoup sont entrés rapidement dans une précarité plus ou moins importante, qui s’accentue avec la crise énergétique, à laquelle personne ne semble avoir de réponse.

Sentiment d'avoir été trahis par la société

Le "contrat social", ce socle sur lequel on bâtit normalement notre société, consciemment, ensemble, apparaît désormais vide de sens. Qui est capable de citer les cinq valeurs qui ont sous-tendu la gestion de crise ? Qui peut se dire qu’il sait ce qu’ensemble nous préservons chaque jour ? Qui peut, sans hésiter, énumérer les fondamentaux sur lesquels nos représentants ne transigeront jamais ? Par conséquent, qui a encore envie de se lever pour ça ? Qui croit encore que ça en vaut la peine ? De moins en moins d’entre nous. La violence exprimée lors des manifs du dimanche n’est qu’un écran de fumée. L’enjeu est de comprendre qui sont les gens qui, épuisés d’une société qui les a trahis autant, se mettent hors système.

Ils en sont au stade de "l’écologie personnelle". Ils prennent avant tout soin d’eux. Et petit à petit, cela implique qu’ils se mettent en mouvement et œuvrent à un monde parallèle : d’autres voies, d’autres solidarités, d’autres manières de (se) soigner, de travailler, de troquer, d’échanger, de vivre.

Jusqu’où iront-ils ? Sont-ils conscients qu’ils pourraient être un jour en position de faire basculer les choses ? Qui leur soufflera l’idée ? Comment le système trouvera encore à justifier son existence avec toujours moins de citoyens adhérant à ce qu’il propose ?

Que se passera-t-il alors : transition ou révolution ?