Nous plaidons pour l'ouverture immédiate des négociations d’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne

Un appel signé par 100 personnalités (voir ci-dessous)

Alors que les menaces d’une nouvelle invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie font la « une » de tous les journaux, les analyses tout comme les diplomates sont, pour l’essentiel, centrés d’une part sur la question de la sécurité de la Russie et, d’autre part, sur celle de la sécurité des pays-membres de l’Otan ainsi que, pour ces derniers, sur celle de défense de principes qu’ils considèrent comme constitutifs de l’ordre international : le respect de l’intégrité territoriale et du libre choix des alliances internationales.

Si ces aspects de la question sont évidemment fondamentaux, ils sont insuffisants pour créer les conditions de l’émergence d’une stabilisation durable de cette région et, par-là, de relations apaisées entre la Fédération de Russie et l’Ukraine. Celles-ci ne pourront voir le jour qu’à la condition que l’Ukraine soit mise dans les conditions de poursuivre et d’accélérer son processus de consolidation de la démocratie et de l’Etat de Droit et de réforme de ses structures étatiques à travers son intégration accélérée dans l’espace européen auquel elle appartient et dans le projet dont elle veut être partie prenante, celui de l’Union européenne.

Nous, signataires de l’Appel pour l’ouverture immédiate des négociations d’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne, demandons donc au Président français Emmanuel Macron de proposer aux 27 qu’ils en fassent une priorité politique de l’Union.

Les menaces qui planent aujourd’hui sur la sécurité et l’intégrité de l’Ukraine et, au-delà, de l’Europe tout entière, sont en effet sans précédents depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

D’une part, certains Etats-membres de l’Union ont déjà pris des décisions courageuses. L’Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la République tchèque, la France et la Pologne ont décidé de fournir du matériel civil et militaire à l’Ukraine tandis que le Danemark, les Pays-Bas, l’Espagne se sont engagés à renforcer la présence militaire dans la région; la France se prépare à faire de même en Roumanie.

D’autre part, l’Union européenne élabore avec les Etats-Unis et les autres membres de l’Otan une liste de nouvelles sanctions pour tenter de conjurer une nouvelle invasion par la Fédération de Russie.

Si tout cela va dans la bonne direction, celle d’un renforcement de la dissuasion, cela risque cependant de ne pas être suffisant pour assurer la stabilité de l’Ukraine à court et moyen termes.

Pour ces raisons, nous nous adressons à vous, en particulier en votre qualité de Président du pays qui assure la Présidence du Conseil de l’Union européenne, dans l’espoir que vous promouviez auprès des autres chefs d’Etat et de gouvernement une initiative qui ferait de l’Union européenne un véritable acteur stratégique dans cette crise. Puisqu’en 2015 l’Union européenne a reconnu “les aspirations européennes de l’Ukraine” et s’est félicitée “de son choix européen”, le moment est venu de lui donner une réelle perspective d’intégration en ouvrant immédiatement les négociations d’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne, avec l’objectif de sa pleine intégration dans un délai de dix ans.

Même si la crise actuelle ne se transforme pas en conflit ouvert, l’Ukraine continuera à faire l’objet d’opérations de déstabilisation. Le calendrier précis et contraignant de réformes que le processus d’adhésion comporte constituerait une formidable incitation au renforcement de la démocratie et de l’Etat de Droit dans ce pays et par là-même un sérieux antidote à toute tentative future de déstabilisation. Nous espérons vivement que vous voudrez bien prendre en considération cette proposition.

Signataires de l'appel

Antoine Arjakovsky, co-directeur du département de recherche Politique et Religions Collège des Bernardins, France

Vincenzo Camporini, Général (er), ancien Chef de la Défense, Italie

Georges Dallemagne, Membre du Parlement belge, président du groupe d'amitié avec le Parlement ukrainien

Christophe D'Aloisio, Professeur invité à l'Université catholique de Louvain, directeur de l'Institut de théologie orthodoxe de Bruxelles, Belgique

Mark Demesmaeker, Sénateur, membre du groupe d'amitié avec le Parlement ukrainien, Belgique

Philippe de Suremain, Diplomate, ancien Ambassadeur de France en Ukraine

Rebecca Harms, ancienne Membre du Parlement européen et coprésidente du groupe parlementaire des Verts, Allemagne

Rasa Jukneviciené, Vice-présidente du Parlement européen, ancienne ministre de la défense, Lituanie

Vytautas Landsbergis, ancien Président de la République de Lituanie

Jonathan Littell, Ecrivain, Prix Goncourt, France

Céline Spector, Philosophe, Professeur des Universités, Sorbonne Université, France

Andreas Umland, Analyste au « Stockholm Centre for East European Studies », Allemagne

Nikos Votsios, Brigadier Général (er), ancien directeur aux relations internationales du Ministère grec de la Défense, Grèce

Witold Waszczykowski, Membre du Parlement européen, ancien ministre des Affaires étrangères, Pologne

Bernhard Altermatt, Chargé de recherche senior (Institut du fédéralisme), Université de Freiburg/Fribourg

Filippos Andrianos, Commodore de la marine grecque (er), Grèce

Mauro Arnò, Général de brigade (er), Italie

Marek Pawel Balt, Membre du Parlement européen, Pologne

Sophie Bilderling-Shihab, Journaliste, ancienne correspondante du Monde à Moscou

Annick Bilobran, Présidente d'Advule, France

Bohdan Bilohotzky, Président de l'Union des Ukrainiens en France

Hélène Blanc, Politologue et criminologue spécialiste de la Russie contemporaine et du monde slave

Emil Brix, Directeur de l'Académie diplomatique de Vienne, Autriche

Susanna Cafaro, Professeur de droit de l'Union européenne à l'Université du Salento, Chaire Jean Monnet, Italie

Paulo Casaca, ancien Membre du Parlement portugais, ancien Membre du Parlement européen

George Christainas, Général de division (er), Grèce

Natalia Czajkowska, Directrice de l'Académie européenne de diplomatie, Varsovie, Pologne

Francesco D'Arrigo, Fondateur et Directeur de l'Institut Italien d'Etudes Stratégiques "Niccolò Machiavelli".

Philippe de Lara, philosophe, Professeur émérite de l'Université Paris 2, France

Martin Dietze, Architecte, Allemagne

Olivier Dupuis, ancien Membre du Parlement européen, Belgique

Anne Ferreira, ancienne Membre du Parlement européen, France

Andrej Findor, Professeur associé à l'Université Comenius de Bratislava, Slovaquie

Vanessa Frangville, Maître de conférences et titulaire de la chaire d'études chinoises à l'Université Libre de Bruxelles (ULB), Belgique

Francisco José Gan, Lieutenant Général de l'armée espagnole (er)

Jan Gavrila, Major Général (er), ancien sous-secrétaire d'État, Roumanie

Aleksandar Georgiev, Colonel (er), ancien Haut représentant national bulgare auprès de l'USCENTCOM, Bulgarie

Roberto Giachetti, Membre du Parlement italien (Chambre des Députés)

Anke Giesen, membre des conseils d'administration de Memorial International et de Memorial Allemagne

Thorniké Gordadzé, ancien Ministre de l'intégration européenne et euro-atlantique de Géorgie, Chargé de recherche senior à l'Institut international d'études stratégiques (IISS)

Anne-Marie Goussard, Consul honoraire de Lituanie, France

Jarosław Gryz, Professeur à l'Université des études sur la guerre, Varsovie, Pologne

Pär Gustafsson, Analyste senior à l'Agence suédoise de recherche sur la défense, Suède

Andrzej Halicki, membre du Parlement européen, Pologne

Olexiy Haran, Professeur, chef du conseil de l'école d'analyse politique, Académie Mohyla de Kyiv; directeur de recherche à la « Democratic Initiatives Foundation »

Oleksandr Havrylenko, Professeur à l'Université nationale V. N. Karazin, Kharkiv, Ukraine

Richard Herzinger, Editorialiste, Berlin, Allemagne

Vit Hlousek, Professeur de politique européenne, Université Masaryk, Tchéquie

Marie Holzman, Sinologue, Présidente de Solidarité Chine

Ulrich Huygevelde, Coordinateur du centre Géopolis (Bruxelles)

Ladislav Ilčić, Membre du Parlement européen, Croatie

Antonino Inturri, Général (er), ancien Attaché militaire à l'ambassade d'Italie à Berlin, Italie

Radan Kanev, Membre du Parlement européen, Bulgarie

Laurynas Kasciunas, Président de la commission de la sécurité nationale et de la défense du Parlement lituanien

Christian Kaunert, Professeur de politique de sécurité internationale, Dublin City University et University of South Wales

Aleksandrs Kirsteins, Membre du Parlement estonien

Joanna Kluzik-Rostkowska, membre du Parlement polonais (Sejm), Pologne

Eerik-Niiles Kross, Membre du Parlement estonien, ancien directeur du renseignement, Estonie

Tarmo Kruusimäe, Membre du Parlement estonien

Andrius Kubilius, Membre du Parlement européen, ancien Premier Ministre, Lituanie

Vincent Laborderie, Maître de conférences à l'Université Catholique de Louvain, Belgique

Jaak Madison, Membre du Parlement européen, Estonie

Pandeli Majko, ancien Premier Ministre, Albanie

Spyros Manolakis, Commodore (er) de la Marine hellénique, Grèce

Myroslav Marynovych, Professeur d'université, Vice-recteur de l'Université Catholique de Lviv, Ukraine

Khatuna Maisashvili, Professeur associé de l'Université d'État Ivane Javakhishvili de Tbilissi, Géorgie

Marian Jean Marinescu, Membre du Parlement européen, Roumanie

Aude Merlin, Maître de conférences, Université Libre de Bruxelles

Alvydas Medalinskas, Analyste politique, Université Mykolas Romeris, Vilnius, ancien Président de la commission des affaires étrangères du Parlement de Lituanie

Dace Melbārde, Membre du Parlement européen, ancien ministre, Lettonie

Pierre Minonzio, Consul honoraire de Lituanie à Lyon

Emilio Moffa, Amiral (er), Italie

Lydia Obolensky, Professeur de Langue et Littérature russes, Belgique

Carmelo Palma, Editorialiste, coordinateur d' « Italia europea », Italie

Žygimantas Pavilionis, Secrétaire international de l'Union pour la Patrie - Démocrates Chrétiens lituaniens, Membre du Parlement lituanien

Filipe Papança, Professeur à l'Académie militaire (Amadora), Portugal

César Pintado, Analyste de la défense et Professeur au Campus international pour la sécurité et la défense (CISDE), Espagne

Gianni Pittella, Membre du Parlement italien (Sénat)

Elena Poptodorova, Vice-présidente du Club Atlantique de Bulgarie, ancienne Ambassadrice aux États-Unis, ancienne Membre du Parlement bulgare

Andrzej Podraza, Professeur, chef de la chaire de relations internationales et de sécurité, Université catholique de Lublin, Pologne

Paolo Puri, Général (er), ancien conseiller militaire du Premier ministre, Italie

Bronis Ropė, Membre du Parlement européen, Lituanie

Pedro Roque Oliveira, Membre du Parlement portugais, Président de la commission du travail

Thornike Sharashenidze, Professeur, chef du programme des relations internationales à l'Institut géorgien des affaires publiques (GIPA)

Vasile Simileanu, Directeur de GeoPolitica Magazine, Roumanie

Edvīns Šnore, Membre du Parlement letton (Saeima)

Gianfranco Spadaccia, ancien Membre du Parlement italien (Chambre et Sénat), Italie

Ivan Stefanec, Membre du Parlement européen, Slovaquie

Lorenzo Strik Lievers, ancien membre du Parlement italien (Chambre et Sénat), Italie

Michael Struve, Maître de conférence en Sciences politiques, Paris

David Stulík, Analyste senior, Centre des valeurs européennes pour la politique de sécurité, République tchèque

Marcin Święcicki, Président du Forum du mouvement européen, ancien ministre, Pologne

Todor Tagarev, Chef du Centre pour la gestion de la sécurité et de la défense, ancien ministre de la défense de Bulgarie

Dmitri Teperik, Directeur général du Centre international pour la défense et la sécurité (ICDS), Estonie

Maïrbel Vatchagaev, Historien tchétchène et analyste politique du Caucase du Nord à la Jamestown Foundation, co-rédacteur en chef de la revue "Caucasus Survey".

Sofia Ventura, Professeur de sciences politiques à l'Université de Bologne, Italie

Gianni Vernetti, ancien Sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, Italie

Hartwig von Schubert, Théologien, professeur, Université de Hambourg, Allemagne

Vo Van Ai, Ecrivain, Président du Comité Vietnam pour la Défense des Droits de l'Homme (VCHR)

Emanuelis Zingeris, Membre du Parlement lituanien (Seimas)

Milan Zver, Membre du Parlement européen, ancien Ministre, Slovénie