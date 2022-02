Petit guide pour se réenchanter après deux ans de covid

Deux ans de gestion du Covid ont laissé des marques profondes. Mais voilà que les jours s’allongent. Que les codes passent du rouge à l’orange et bientôt au jaune. Qu’on envisage la fin du CST. Mais si on reste triste à la surface et sombre à l’intérieur, que faire ? Mode d'emploi pour sortir de l'ornière. "Sois le changement que tu veux voir dans le monde", disait Gandhi.

Rencontre avec Bernard Rimé, professeur émérite de psychologie à UCLouvain, auteur notamment de "Le partage social des émotions" (PUF)

Pour sortir de l’ornière ou d’un sentiment d’impuissance, il faut se prendre en main, énergiquement. L’existence humaine se déroule sur trois plans essentiels - personnel, interpersonnel et collectif -, c’est là qu’il faut agir.

Sur le plan personnel : il faut se fixer des buts

Que ce soit dans les domaines du travail, du loisir, de la culture ou dans le sport, le fonctionnement de l’être humain est construit pour poursuivre des buts. Il est essentiel de mettre à l’avant-plan ce qui nous tient à cœur et que nous avons envie de réaliser. Pour autant qu’on se fixe des buts raisonnables, ce processus va nous permettre de développer un sentiment de maîtrise et de contrôle. Et plus important, de construire l’estime de soi-même (impression d’avoir rempli des tâches, satisfaction voire fierté personnelle). En arrière-plan, cela accroît le sentiment que les choses - et le monde - ont un sens, que tout ça fonctionne. Nuançons : si la personne est gravement déprimée et n’a plus la capacité de se projeter, elle a besoin de béquilles et d’être épaulée par un professionnel.

Échanger et vivre des événements avec nos proches

Le plan interpersonnel concerne nos liens sociaux avec le cercle de nos proches. Ces intimes comprennent les membres de la famille au premier voire au deuxième degré, nos compagnons ou compagnes pour un bout d’existence, les amis mais aussi nos collègues, à savoir les gens avec qui nous fonctionnons concrètement, avec qui nous parlons. Nous devons veiller à être immergés dans ces relations, à partager ce qui va, ce qui ne va pas, à parler de nos émotions, à échanger sur le sens de la vie. Cela va renforcer nos liens sociaux et ce faisant va alimenter notre processus d’attachement (développé dès le début de la vie via le soutien des parents, ce processus nous permet de nous intégrer dans le monde). Nous dépendons continuellement de l’appui donné par nos proches (qui remplacent nos parents). Ce processus est fondamental et garantit, sans que nous en soyons bien conscients, notre sécurité de base. Et quand arrive un problème, c’est vers ces proches que nous nous tournons. Vivre des événements avec eux, échanger, sortir ensemble, se promener, boire un verre entre amis nous permet aussi de construire un sens à l’existence. Comment ? En tissant et en renforçant cette toile de fond sur laquelle se déroule notre existence. On a le sentiment de ne pas y être noyé et que quelque part, on s’y retrouve plus ou moins.

La solitude est néfaste pour votre santé

En arrière-plan, sachez que la solitude est gravement délétère. Des centaines d’études scientifiques démontrent que dans les cas de solitude ou même de sentiment d’isolement, votre santé devient plus précaire et votre mortalité plus précoce. Assurer les liens sociaux est une garantie de bien-être.

Participez à des activités sociales et culturelles

Sur le plan collectif, nous sommes chacun les membres d’une communauté, citoyens d’un grand ensemble qui fournit tous les systèmes de sens et de significations (langage, organisation sociale, mythes…). En participant à cet univers collectif, nous sommes des gens éclairés qui peuvent fonctionner. Jouer un rôle dans ce grand concert est bénéfique pour la santé psychologique et physique. La première voie est la participation à la vie sociale en direct (membre d’une ASBL, d’un club, d'une société) ou de façon indirecte via la solidarité ou la générosité (bénévole ou donateur). La deuxième voie est celle de notre participation à des activités culturelles : vibrer ensemble à un concert, au théâtre ou devant un bon film, être dans des situations qui nous synchronisent avec les autres se révèle extrêmement précieux.

Des contacts réguliers avec la nature et avec la beauté

Au regard d’une documentation scientifique conséquente, j’ajouterais deux types d’expériences bénéfiques et réalisables au quotidien.

Le contact avec la nature, directement via des promenades ou indirectement via des photos ou des films, réduit l’impact du stress, augmente la résistance au stress, restaure nos fonctions cognitives et au final nous protège contre la dépression. Une personne qui s’expose à la nature produit moins de ruminations mentales, ces petites pensées intérieures obsédantes, fatigantes et vaines.

Le contact avec l’esthétique agit de même. Dans les domaines de la sculpture, de la littérature, de la peinture, de la nature ou autre selon nos goûts, cultiver la contemplation et l’émerveillement est un outil puissant pour nous transformer. Être exposé à plus grand que nous, active notre créativité, nous ouvre l’esprit et développe des sentiments de fusion avec l’extérieur. Nos limites du quotidien ont tendance à s’estomper. S’exposer à la beauté nous transforme intérieurement… et ce n’est pas cher. Personnellement j’utilise mon smartphone. J’y ai créé un fichier appelé "esthétique" et y place des images que je trouve spécialement belles, tableaux, photos souvenirs ou belles personnes. Une fois par jour, dans un moment de détente, je passe en revue ces images. Cela fait un bien fou !