Face à la hausse des prix de l’énergie, refusons les faux remèdes

Gaz, pétrole, électricité, la hausse des prix de l’énergie occupe les esprits. Elle occupe aussi l’espace politique, ce qui est une bonne chose : le pire serait que le courant soit coupé entre élus et citoyens, que se développe le ressenti d’une insensibilité des premiers envers les difficultés matérielles des seconds. Mais ce n’est pas tout de se montrer connecté à l’homme de la rue. Il faut aussi avoir le courage de le prendre à rebrousse-poil et de refuser fausses explications et faux remèdes. Malheureusement, sur ce plan, nous n’avons pas été gâtés ces derniers temps.

Non, baisser la TVA n'augmente pas le pouvoir d'achat. Nous avons déjà eu l'occasion de l'écrire, avec l'indexation des salaires et des prestations sociales, quand les prix augmentent (hormis pour les carburants, l'alcool et le tabac), le revenu du ménage moyen est augmenté à due concurrence, de telle sorte que celui-ci est immunisé contre les aléas des prix. La hausse des prix de l'énergie n'ampute pas directement le pouvoir d'achat des Belges. Si cette fameuse "classe moyenne", qu'il est impossible de définir, a perdu du pouvoir d'achat, c'est non pas en raison de la hausse du prix du gaz ou de l'électricité, vu l'indexation, mais du taux d'intérêt réel négatif sur l'épargne prudente. 50 000 euros sur un livret d'épargne rémunéré à 0,11 % quand l'inflation sur 2021 atteint 5,71 %, cela fait une perte de pouvoir d'achat de 2 800 euros en un an !

Non, il ne faut pas blâmer l’Europe. On a entendu le gouvernement, Premier ministre en tête, justifier de ne pas avoir baissé la TVA sur le gaz par le fait que l’Europe interdit de baisser la TVA sur le mazout, et qu’il aurait été injuste de faire l’un sans faire l’autre. La réalité est que baisser la TVA est une mesure extrêmement onéreuse, une mesure qui plus est sans impact sur le pouvoir d’achat moyen des Belges et qui va à l’encontre tant de la justice sociale que de l’environnement. Baisser à 6 % la TVA sur une énergie fossile alors que tout vêtement est taxé à 21 %, voilà qui aurait été un non-sens absolu.

Non, l’État n’est pas là pour contrecarrer la hausse des prix de l’énergie. Certes, il y a une utilité sociétale à lisser les variations des prix énergétiques, et certainement quand nous indexons les salaires et pas nos partenaires commerciaux. Mais, en proposant des baisses de TVA ou des cliquets inversés, le monde politique donne l’illusion qu’il est à même de stabiliser les prix pour les consommateurs… alors qu’il devrait clairement annoncer la couleur : loin de la stabilisation, les prix de l’énergie sont appelés à augmenter significativement dans les années qui viennent, pour les aligner sur leur coût environnemental.

Non, l’État ne s’enrichit pas quand les prix de l’énergie augmentent. Bien sûr, les subventions au renouvelable peuvent diminuer et la taxe sur la rente nucléaire augmenter pour peu que les contrats l’aient prévu - il faudrait révéler qui est responsable là où cela n’a pas été le cas. Bien sûr, aussi, quand la facture énergétique avant TVA augmente, le montant de la TVA sur l’énergie gonfle. Mais néanmoins dire, et le ministre des Finances l’a fait, erreur aussi commise dans le monde académique, que l’État s’enrichit de la sorte est une grossière erreur. Quand l’énergie, largement importée, coûte plus cher, notre pays s’appauvrit, notre base taxable souffre et l’État en pâtit. De plus, ce que les ménages dépensent en plus pour l’énergie taxée à 21 % est largement au détriment d’autres achats… également taxés à 21 % ! Et surtout, les finances publiques trinquent quand l’énergie se renchérit du fait de l’indexation des traitements des fonctionnaires des allocations sociales. Présenter l’État comme ayant des intérêts contraires à ceux des citoyens est factuellement erroné et nourrit un détestable antipolitisme.