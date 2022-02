L’Afghanistan, un nouvel enfer sur terre ? Ce n'est pas une fatalité

Qu’on le veuille ou non, les Talibans dirigent l’Afghanistan et ses 40 millions d’habitants. Pendant que la communauté internationale continue d’hésiter sur la meilleure façon d’aider le pays, les sanctions qui le frappent provoquent une crise humanitaire qui risque de plonger le pays dans le chaos. Il est temps d’enlever les barrières qui empêchent les Afghans de lever la tête et reconstruire leur pays.

Une carte blanche de Charline Burton, directrice Exécutive, Search for Common Ground Europe

Je suis partie à Kaboul pour comprendre si une ONG comme la nôtre, spécialisée dans la prévention des conflits, avait encore sa place dans le contexte actuel. De retour chez moi, j'oscille entre espoir et inquiétude.

Inquiétude, car à vouloir isoler les Talibans, la communauté internationale sanctionne en réalité tout un peuple qui n’a pourtant d’autre choix que de vivre sous ce nouveau régime. Dans un contexte d’hyper-dépendance à l’aide internationale, l’Afghanistan est à bout de souffle. Vidé d’une grande partie de ses intellectuels qui ont quitté le pays en masse, le pays souffre d’une crise humanitaire sans précédent, résultat de sanctions internationales qui visent à affaiblir les Talibans pour les presser de rouvrir les écoles aux filles et pour former un gouvernement inclusif.

Les programmes de développement internationaux sont à l’arrêt. Le soutien financier à l’administration n’arrive plus. Enseignants, policiers, fonctionnaires, infirmières ne sont plus payés depuis des mois. L’argent ne circule plus. Les files s’allongent devant les postes de distribution d’aide alimentaire. Seule l’aide humanitaire d’urgence arrive - distribution de farine, d’huile -, assortie par la communauté internationale de la condition qu’aucun Taliban ne soit de près ou de loin impliqué dans le processus.

Là où le peu d’argent qui reste circule, tout doit cadrer avec l’interprétation que les Talibans font de la loi islamique. Les villes sont condamnées au silence: il n’y a plus de musique dans les restaurants. Le voile islamique est obligatoire pour les femmes ; le voile complet, recommandé. Exit aussi, les programmes de planning familial, d’émancipation des filles. L’incertitude plane sur l’avenir de 20 millions de femmes: pourront-elles encore rêver de devenir avocate ou ingénieure ?

Malgré cela, de retour de Kaboul, je garde une lueur d’espoir. Celui que, même dans les conditions actuelles, l’Afghanistan n’est pas nécessairement voué à être un nouvel enfer sur terre. Contrairement aux idées reçues, il reste en Afghanistan des esprits et des organisations brillantes, engagées pour la réconciliation et le développement de leur pays. En parlant avec eux, j’ai entendu maintes histoires où, une fois dépassée la peur parfois immense de sortir de chez soi, de retourner au travail, et de se présenter auprès des nouvelles autorités, ils ont été surpris de découvrir des Tabilans plus pragmatiques et parfois même moins intransigeants qu'ils ne l'avaient prévu.

Au milieu de cette incertitude politique et économique, le nouvel Afghanistan est en train de se construire. Construit par les chefs talibans, certes, mais aussi par les femmes activistes que nous avons rencontrées et qui continuent d’écouter les jeunes filles et leur transmettre les compétences dont elles auront besoin pour s’émanciper. Par ce groupe de femmes et d’hommes âgés qui passe de village en village pour éduquer au développement et à la paix. Par tous ces gens qui avaient fui leurs villages et qui rentrent maintenant chez eux, négociant avec leurs voisins pour recommencer leur vie et reconstruire leurs communautés.

L’échec de l’Afghanistan n’est pas une fatalité. Certes, l’espace des libertés est drastiquement réduit, mais la société civile continue de se réunir, de travailler, de discuter avec les leaders. La porte du dialogue s’ouvre doucement entre les Talibans et le peuple qu’ils dirigent désormais. C’est ce dialogue qui peut permettre au peuple afghan de faire bouger les lignes progressivement et mettre leurs autorités face à leurs responsabilités.

Mais pour profiter de cette petite fenêtre d’opportunité, il y a urgence. La population et les associations afghanes sont au bord de l'asphyxie. Déjà sous l’ancien régime, cet appui international était crucial pour l’équilibre économique de l’Afghanistan et de centaines de réseaux de jeunes, de journalistes, les associations locales sont à bout de souffle. Aujourd’hui, cet appui est plus que jamais nécessaire.

Le désir est là. La porte est entre-ouverte. Il est temps de retirer toutes ces barrières qui empêchent aux Afghans de se mettre debout, de se mettre au travail, et de mettre ses nouveaux leaders face à leurs responsabilités. A défaut, nous perdrons pour de bon les bénéfices des investissements massifs faits dans l’Afghanistan. Et, sans aucun doute, il s’ensuivra un désastre humanitaire et une zone de non-droit qui déstabilisera toute la sous-région.