Qui se soucie des 92 millions d’enfants africains exploités ?

Le sommet entre l’Union européenne et l’Union africaine se tient les 17 et 18 février 2022 à Bruxelles. Un partenariat fort entre l’Afrique et l’Union européenne passe par la justice pour les enfants d’Afrique.

Une carte blanche de Stefan Lofven et Kailash Satyarthi, respectivement ancien Premier ministre de Suède (2014-2021) et lauréat du prix Nobel de la paix 2014.

Le prochain sommet Union européenne - Union africaine (UE-UA) offre à l’Europe l’occasion de sceller un partenariat solide avec l’Afrique en se tenant aux côtés de ses enfants en cette période de crise. Dans une récente déclaration en tant qu’organisateur du sommet, le président Macron a appelé à une refonte complète du partenariat UE-UA. La question qui se pose est la suivante : cette refonte permettra-t-elle enfin de rendre justice aux millions d’enfants africains qui continuent d’être réduits en esclavage et exploités ?

Le travail des enfants a augmenté

Il est choquant de constater que depuis le dernier sommet UE-UA, chaque jour, 10 000 jeunes enfants supplémentaires sont devenus des enfants travailleurs en Afrique. L’OIT et l’UNICEF ont rapporté une information alarmante : pendant les quatre premières années des "Objectifs de développement durable des Nations unies", qui promettaient de mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes d’ici 2025, le travail des enfants a en fait augmenté. Pire encore, avec 92 millions d’enfants au travail, l’Afrique compte désormais plus d’enfants travailleurs que le reste du monde réuni. Cela signifie que le nombre d’enfants travailleurs en Afrique dépasse aujourd’hui le nombre total d’enfants dans l’Union européenne. Ces enfants sont privés d’éducation, souffrent de faim et de malnutrition aiguës et sont piégés dans un cycle sans fin de pauvreté intergénérationnelle. Sans une action audacieuse et décisive pour éliminer le travail des enfants dans la région, il sera impossible de parvenir à un "New Deal pour l’Afrique" cohérent, inclusif et durable.

Inégalités accentuées par la pandémie

La pandémie a mis en évidence et accentué les inégalités fondamentales et la pauvreté qui perpétuent le travail et l’esclavage des enfants. Les dix hommes les plus riches du monde ont plus que doublé leur fortune, qui a bondi de 700 milliards à 1 500 milliards de dollars, tandis que plus de 160 millions de personnes supplémentaires ont plongé dans la pauvreté. Ce sont souvent les enfants qui subissent le fardeau de l’extrême pauvreté. L’accès limité ou inexistant à l’enseignement numérique ou aux programmes d’alimentation scolaire a aggravé la situation pour des millions d’enfants, qui ont été contraints de travailler pour survivre. Le problème a encore empiré avec la réponse incroyablement inégale du monde à la pandémie, puisque seulement 0,13 % du "programme d’action mondial" du G7 a été consacré au financement multilatéral des pays à faible revenu. L’humanité a été confrontée à une crise commune sans précédent, et nous avons réagi en donnant le moins à ceux qui en avaient le plus besoin.

Des allocations familiales universelles

Comme le souligne la tribune signée par le président du Conseil européen Charles Michel et plus de 30 dirigeants européens et africains, une crise sociale et économique menace les jeunes en Afrique. Le partenariat entre l’UA et l’UE arrive à un moment critique. Il faut de toute urgence mettre en place une protection sociale universelle pour les enfants les plus marginalisés d’Afrique.

L’investissement dans les allocations familiales universelles a démontré avec succès son potentiel de transformation dans différents pays européens depuis des décennies. Récemment, cela a apporté aux familles européennes l’amortisseur nécessaire pour absorber le choc de la pandémie et rebondir assez rapidement malgré un nombre élevé de cas de Covid. En revanche, en l’absence du filet de sécurité que constitue la protection sociale et malgré un nombre relativement faible de cas signalés, l’impact sur les enfants en Afrique a été disproportionnellement plus élevé et plus durable.

Des allocations à chaque enfant

La protection sociale est le premier poste de dépenses des pays de l’UE, mais elle ne représente qu’un pourcentage minime de l’APD européenne. Cette carence fondamentale de la politique étrangère laisse penser que les enfants africains seraient moins dignes que leurs camarades européens de bénéficier d’un filet de sécurité. Il est intéressant de noter qu’il suffirait de moins de 1 % des sommes consacrées à la protection sociale dans l’UE pour fournir des allocations familiales et de maternité à chaque enfant et chaque nouvelle mère dans un pays à faible revenu en Afrique. La protection sociale est une condition indispensable pour préserver la dignité humaine de base des enfants et des familles vulnérables. Elle constitue le socle nécessaire pour bâtir la paix, renforcer les démocraties et les droits humains, et stimuler une croissance économique durable. Protéger les enfants, ce n’est pas seulement une bonne action d’un point de vue moral, c’est aussi contribuer au bien commun.

Un acte de solidarité internationale

La solution est claire. Nous avons besoin d’un instrument mondial de financement de la protection sociale qui donne la priorité aux prestations universelles et directes pour tous les enfants en Afrique. Un tel acte de solidarité internationale unirait le monde sur la voie d’un redressement équitable après la pandémie. Dans le même temps, les pays à revenu faible et intermédiaire doivent s’assurer que les financements bénéficient bien à ceux à qui ils sont destinés. Une approche européenne coordonnée du développement, centrée sur la protection sociale, contribuerait à créer une image positive de l’Europe et toucherait directement les enfants les plus marginalisés. Soutenir l’attribution d’allocations familiales pour chaque enfant en Afrique constituerait une contribution européenne appropriée au "New Deal pour l’Afrique".

Le courage de nos dirigeants

À l'approche du 6e sommet UE-UA ce mois-ci, des lauréats du prix Nobel et des dirigeants politiques, sociaux et religieux du monde entier ont signé la déclaration Justice for Africa's Children (Justice pour les enfants d'Afrique), affirmant que : "Les enfants d'Afrique sont nos enfants. Il est de notre obligation morale individuelle et collective de les protéger et d'exiger des allocations familiales universelles pour tous les enfants d'Afrique." Le courage, la compassion et la volonté collective de nos dirigeants dans les deux régions peuvent amener une évolution révolutionnaire pour l'avenir de millions de nos enfants en Afrique et constitueraient un exemple de solidarité et de partenariat véritables.

Les enfants et les jeunes d’Afrique méritent les mêmes libertés et les mêmes chances que les enfants européens. C’est ce principe simple et non négociable qui sous-tend la demande de protection sociale universelle pour les enfants d’Afrique. Plus d’excuses.

>>> (1) Militant des droits de l’enfant et du droit à l’éducation, fondateur de Laureates and Leaders for Children .