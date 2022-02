Et si nous reparlions des choses de l’Amour ?

Une carte blanche de Mariam El Zina, éducatrice

La crainte de contracter le Covid génère, on le sait, la peur de l’autre - proche ou étranger. En tant qu’il peut en effet porter ce virus, synonyme de maladie grave ou de mort, et me le transmettre, une distanciation et une protection raisonnables avec cet autre s’imposent. En portant un masque, en évitant de trop l’approcher, de l’étreindre et/ou de l’embrasser, je me protège ainsi de son éventuelle contagiosité mortifère. L’être de l’autre ne devient, du coup, à mes yeux, que virus potentiel. Dit autrement, je ne le perçois plus que comme un être susceptible de "nuire à ma santé" ou à ma "vie". D’où cette conséquence : si l’autre est susceptible de m’être ainsi nocif, il me faut m’en préserver.

Depuis bientôt deux ans, nos gouvernants ne cessent pas de nous contraindre à sacrifier les contacts, trop proches ou intimes, avec l’autre, tout en nous promettant des lendemains (avec l’autre) qui chanteront. Or, la vie n’est pas prédictible, donc nullement programmable. En effet, avec toutes les précautions du monde contre le Covid, la chute d’une tuile au coin d’une rue ou une crise cardiaque peut m’arracher à l’existence. Qu’on le veuille ou non, l’adoption des mesures sanitaires ne me sauve donc pas de l’être-pour-la-mort que je suis. La mort est une possibilité permanente dont il m’est assurément impossible d’échapper. Mais cette adoption ne me préserve pas non plus de l’être-pour-la vie que je suis aussi. En d’autres mots, il peut m’arriver d’oublier cette adoption - outre dans mes amours actuels - lors d’une rencontre avec un nouvel amour.

Montaigne écrivait : "Et si vous avez vescu un jour, vous avez tout veu : un jour est égal à tous les jours. Il n'y a point d'autre lumière, ny d'autre nuict." La rencontre amoureuse nous fait pourtant voir des choses que nous n'avions pas, jusqu'à elle, perçues ; elle a un "goût d'éternité" qui s'excepte des jours éreintants ou moroses que nous avions, jusqu'à elle, endurés ou soufferts. Bref, la rencontre amoureuse est cette autre lumière qui désormais illumine nos jours et nos nuits. En pleine pandémie, le hasard m'a fait ainsi rencontrer cette autre lumière, M*, et j'en suis, immédiatement et follement, tombée amoureuse. C'était au mois de septembre 2021.

Ne faire plus qu’un

Lorsqu’on tombe amoureux, on glisse d’un temps, socialement ou politiquement programmé, routinier et médiocre, vers un temps intemporel où n’existe plus que cet autre qu’est l’être aimé. Qu’est-ce d’autre, en ce sens, que le coup de foudre si ce n’est la force inattendue d’un regard, d’un sourire ou d’une beauté qui foudroie votre être au point de le faire perdre tous ses moyens, de l’appauvrir de ce qui semblait le rendre si riche ou suffisant ?

Dans l’Amour s’introduit désormais un manque que seul l’être aimé est préposé à combler et, afin d’être imprégné par les diverses sensations suaves, extatiques, que son âme et corps sont susceptibles de vous procurer, la préservation de soi - que la distanciation des mesures sanitaires vous impose donc - s’estompe au seul profit d’un désir de plutôt ne faire plus qu’Un avec l’être aimé, soit de saper la distance qui vous en sépare.

L’Amour constitue donc une réelle objection aux sommations de notre actuel pouvoir politico-médical. Ce dernier a ainsi tellement rejeté "les choses" de l’Amour qu’il nous a intimé de ou plutôt forcés à rester très éloignés d’un proche atteint du Covid au point de nous contraindre à le laisser mourir seul sans que nous puissions lui témoigner quelques ultimes gestes d’amour. C’est terrible !

Dois-je lui demander son CST ?

Face au regard profond de M*, devais-je donc suivre les diktats sanitaires ? Me "distancer" de M* ? Lui demander son "Covid Save Ticket" ? Lui réclamer ce dernier, c’était, outre offenser M*, manquer, à jamais, cette rencontre, par définition, inespérée ! Le lui réclamer, c’était par ailleurs trahir mon inféodation à des conditions sanitaires et non pas à l’apparition miraculeuse du regard, envoûtant et salutaire, de M* qui, lui, transcendait toute condition.

Pour lui faire part du bouleversement qu’il a introduit dans ma vie, j’avais ainsi choisi de plutôt témoigner de ce bouleversement à M*, donc de parler à M*, donc d’approcher M*. Pour que M* découvre aussi la partie voilée de mon visage, j’avais ôté mon masque et, pour qu’il me livre aussi la sienne, je l’avais gentiment prié de le retirer. Et lorsque M* accepta ma main assoiffée d’amour, je n’avais nullement hésité à caresser du bout des doigts ses mains et son son doux visage… La suite de mes relations avec M* demeurant du domaine de la "vie secrète", je n’irais pas plus loin. Il convient donc de l’avouer : face à cette rencontre amoureuse, la crainte du Covid était fondamentalement oubliée derrière la seule et unique présence vivante et ensorcelante de M* : n’existait plus que lui

"Inconscience !", me dira-t-on. Certes… Mais si la vie humaine se doit de ne comporter aucun risque ou, du moins, se doit d’éviter le plus possible les divers et nombreux risques qui se présentent à elle, alors très peu pour moi. À mes yeux, les moments importants et inoubliables de mon existence sont en effet ceux où j’ai, précisément, mis en jeu ma vie. Côté famille, par exemple, choisir, sans le sou, de vivre avec un homme (désormais ex-époux), sans le sou, au prix d’avoir perdu l’amour et la protection de mes parents qui abominaient cet homme. Côté travail, autre exemple, ne pas céder sur mon éthique ou orientation de travail au prix de m’être récolté un licenciement (donc un nouvel emploi). Et donc côté amour, me laisser emporter par une rencontre amoureuse au point d’oublier de préserver ma vie d’une possible contamination du Covid.

Aujourd’hui, à l’heure même où j’écris ces lignes, soit cinq mois après notre rencontre, M* est malheureusement atteint, depuis quelques jours, du Covid. Vivant seul et alité avec de fortes fièvres et de douloureux maux de tête, dois-je donc, cette fois, m’éloigner sérieusement de M*, le temps, du moins, qu’il recouvre la santé ? Contre son gré, je continue pourtant à le voir. Je le soigne. Je le nourris. Je lui embrasse le front. Je me couche auprès de lui. Car, tout bonnement, j’aime M*. Et je suis certaine que M* ferait pareil si, demain, il m’arrivait la même chose.

"La vie de chacun d'entre nous n'est pas une tentative d'aimer. Elle est l'unique essai", écrivait Pascal Quignard.