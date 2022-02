"On ne peut pas confier la censure de l'art à des algorithmes"

Les œuvres d’art sont de plus en plus souvent censurées sur les réseaux sociaux, alerte l’Académie des beaux-arts.

Prenons garde, invite l’Académie des beaux-arts depuis Paris, dans un communiqué publié ce 16 février : les réseaux sociaux censurent de plus en plus régulièrement des œuvres d’art présentant de la nudité, même suggestive. Musicien et compositeur, secrétaire perpétuel et président de l’Académie, Laurent Petitgirard tire la sonnette d’alarme.

Quel est votre constat ?

Qu'il y a une dichotomie entre le discours affiché par Facebook et d'autres diffuseurs et la réalité. Ils affirment faire la distinction entre la nudité en général - qu'ils ne permettent pas sur leurs plateformes - et la nudité dans l'art. Le problème est qu'ils confient cette distinction à des algorithmes qui ne font pas la différence entre ces deux types de nudité. On en vient à des situations absurdes et grotesques. Ainsi, le splendide tableau d'Eugène Delacroix La Liberté guidant le peuple fut interdit de réseaux sociaux simplement parce que l'on y voit un sein. Idem pour L'Origine du monde de Gustave Courbet, ou La Descente de Croix de Pierre Paul Rubens. Cela a de graves conséquences pour les musées, qui ne peuvent plus annoncer certaines de leurs expositions, et pour la promotion générale de l'art sur ces médias incontournables. Le problème est aussi que ces diffuseurs réagissent très lentement, parfois des années après, et reviennent rarement sur de tels blocages.

Mais sont-ils vraiment récurrents ?

Oui. De telles censures sont innombrables et touchent même des œuvres qui ont 4 000 ans, comme la Vénus de Willendorf. On assiste également à des situations ubuesques. L'an dernier, l'office du tourisme de Vienne a été censuré car il présentait dans des campagnes de communication des toiles de Modigliani jugées trop suggestives. Il n'a trouvé d'autres solutions pour réagir que d'ouvrir momentanément un compte sur un site pornographique. C'était une provocation, bien sûr, mais il voulait montrer que ces algorithmes confondent ce qui relève ou non de la démarche artistique et ce qui relève de l'érotisme et de la pornographie.

Est-ce un problème lié aux seuls algorithmes, ou à une idéologie sous-jacente ?

Le problème est en effet que ces grands diffuseurs ont des capitaux américains et véhiculent une pudibonderie américaine qui ne correspond pas à l’évolution du concept de l’art et des mœurs dans nos pays. Le paradoxe est que ces mêmes médias n’ont aucun problème à montrer les images d’un massacre d’enfants dans une école… Nous sollicitons donc un rendez-vous auprès du directeur de Facebook et d’Instagram France pour lui demander par quels moyens cette censure pourrait être adaptée en fonction des pays. On ne peut pas confier la censure à des algorithmes.

Ce retour de la morale idéologique venue des États-Unis trouve-t-il des relais en Europe ?

Le danger, comme toujours, est que cela pousse à l’autocensure, qui risquerait de contaminer la démarche artistique.

La liberté artistique est en danger ?

Prenons du recul et ne généralisons pas. Nous demeurons en France dans un pays ouvert. Ce qui nous inquiète tout de même est de deux ordres. On assiste d’abord à un rejet de l’art contemporain, qui devient parfois une donnée politique et qui est poussé par certains mouvements populistes qui caricaturent cet art contemporain. Ce qui nous inquiète également est que, sous couvert de la juste et bonne volonté de démocratiser la culture, on baisse le niveau culturel pour rejoindre le plus grand nombre, au lieu de favoriser la connaissance de l’art. Il y a un abêtissement et une vulgarisation culturelle qui nous inquiètent. On le remarque dans les politiques municipales, régionales, voire gouvernementales. Ainsi, si le pass culture introduit en France pour aider financièrement les jeunes à accéder à la culture est une bonne idée, nous avons dit au Président que nous regrettions que ce dispositif cherche à assouvir un désir qui n’avait pas été créé. En définitive, l’argent débloqué sert souvent à consommer ce que proposent les grands acteurs du numérique.